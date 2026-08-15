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ACA 206 Вахаев — Алиакбари 15 августа 2026: время начала, полный кард, прямая трансляция онлайн бесплатно

15 августа, 20:23

ACA 206 Вахаев — Алиакбари: время начала, полный кард, где смотреть трансляцию

Дмитрий Сомов

В субботу, 15 августа, в Москве проходит турнир ACA 206. Соревнования принимает «ЦСКА Арена». Начало АСА 206 было запланировано на 16.30 по московскому времени, а основной кард стартовал в 19.50. Главный бой вечера — встреча чемпиона тяжелого дивизиона Алихана Вахаева и иранца Амира Алиакбари — пройдет около 23.00 мск.

Полный кард ACA 206
Основной кард

  • Алихан Вахаев (15-3) — Амир Алиакбари (16-4)
  • Фаридун Одилов (20-4-2) — Алтынбек Мамашов (19-5-1)
  • Осимхон Рахмонов (16-5) — Томаш Дэк (25-14-1)
  • Павел Витрук (19-9-1) — Мехроч Мамадшоев (8-1)
  • Юсуп-Хаджи Зубариев (16-4-1) — Жора Айвазян (17-1)

Предварительный кард

  • Хафиз Сакибеков — Висхан Кадиров
  • Майкл Грэйвс — Виталий Слипенко
  • Расул Магомедов — Сидни Аутло
  • Алихан Сулейманов — Дэнис Силва
  • Венер Галиев — Фелипе Фроес
  • Эриван Перейра Силва — Артем Дамковский
  • Павел Гордеев — Амирхан Адаев
  • Энрике Барзола — Сайфуллах Джабраилов

Где смотреть ACA 206

Прямую трансляцию ACA 206 можно посмотреть на официальном сайте лиги АСА.

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