ACA 206 Вахаев — Алиакбари: время начала, полный кард, где смотреть трансляцию
В субботу, 15 августа, в Москве проходит турнир ACA 206. Соревнования принимает «ЦСКА Арена». Начало АСА 206 было запланировано на 16.30 по московскому времени, а основной кард стартовал в 19.50. Главный бой вечера — встреча чемпиона тяжелого дивизиона Алихана Вахаева и иранца Амира Алиакбари — пройдет около 23.00 мск.
Полный кард ACA 206
Основной кард
- Алихан Вахаев (15-3) — Амир Алиакбари (16-4)
- Фаридун Одилов (20-4-2) — Алтынбек Мамашов (19-5-1)
- Осимхон Рахмонов (16-5) — Томаш Дэк (25-14-1)
- Павел Витрук (19-9-1) — Мехроч Мамадшоев (8-1)
- Юсуп-Хаджи Зубариев (16-4-1) — Жора Айвазян (17-1)
Предварительный кард
- Хафиз Сакибеков — Висхан Кадиров
- Майкл Грэйвс — Виталий Слипенко
- Расул Магомедов — Сидни Аутло
- Алихан Сулейманов — Дэнис Силва
- Венер Галиев — Фелипе Фроес
- Эриван Перейра Силва — Артем Дамковский
- Павел Гордеев — Амирхан Адаев
- Энрике Барзола — Сайфуллах Джабраилов
Где смотреть ACA 206
Прямую трансляцию ACA 206 можно посмотреть на официальном сайте лиги АСА.
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