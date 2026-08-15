ACA 206 Вахаев — Алиакбари: время начала, полный кард, где смотреть трансляцию

В субботу, 15 августа, в Москве проходит турнир ACA 206. Соревнования принимает «ЦСКА Арена». Начало АСА 206 было запланировано на 16.30 по московскому времени, а основной кард стартовал в 19.50. Главный бой вечера — встреча чемпиона тяжелого дивизиона Алихана Вахаева и иранца Амира Алиакбари — пройдет около 23.00 мск.

Полный кард ACA 206

Основной кард

Алихан Вахаев (15-3) — Амир Алиакбари (16-4)

Фаридун Одилов (20-4-2) — Алтынбек Мамашов (19-5-1)

Осимхон Рахмонов (16-5) — Томаш Дэк (25-14-1)

Павел Витрук (19-9-1) — Мехроч Мамадшоев (8-1)

Юсуп-Хаджи Зубариев (16-4-1) — Жора Айвазян (17-1)

Предварительный кард

Хафиз Сакибеков — Висхан Кадиров

Майкл Грэйвс — Виталий Слипенко

Расул Магомедов — Сидни Аутло

Алихан Сулейманов — Дэнис Силва

Венер Галиев — Фелипе Фроес

Эриван Перейра Силва — Артем Дамковский

Павел Гордеев — Амирхан Адаев

Энрике Барзола — Сайфуллах Джабраилов

Где смотреть ACA 206

Прямую трансляцию ACA 206 можно посмотреть на официальном сайте лиги АСА.