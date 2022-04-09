Дикий бой Даны Борисовой: била блогершу словно молотом, драла за волосы и победила

Все кончилось скандалом.

Промоушен «Наше Дело» продолжает радовать нас отборным треш-контентом. На этот раз — бой Даны Борисовой. Соперницей телеведущей стала блогер, провизор Екатерина Диденко, ставшая известной благодаря рассказам о том, как сэкономить в аптеке.

В прошлом году Борисова обиделась Диденко на церемонии вручении премии «PERSONO ГОДА». Дана там была ведущей, а Екатерина — одним из лауреатов. «У Диденко давняя обида на меня, — сказала Борисова в мартовском интервью teleprogramma.pro. — Год назад я вела одну церемонию, которая оказалась на самом деле профанацией. Все места там были платные и распределены. Диденко выходила на сцену в конце церемонии. Ведущим сказали не шутить над ней.

Я смутно помню тот эпизод. Сказала со сцены, что она веселая вдова (в 2020-м широкую огласку получил инцидент с гибелью мужа Диденко — на дне рождения Екатерины. — Прим. «СЭ»). Видимо, она осталась недовольна. Организаторы церемонии перед ней потом извинялись. На пресс-конференции подружки Диденко на меня лаяли. Так верещали, с такой ненавистью ко мне относились".

Пресс-конференция (в поп-ММА их называют конференциями — никакой прессы там нет) и правда получилась недоброй: Борисова и Диденко облили ее водой.

В интервью «Нашему Делу» 30-летняя блогерша заявила, что с детства в спорте. 45-летняя светская львица в свою очередь подчеркнула: «Спорт — это не мое. Никогда этим особо не увлекалась». В 2017-м появилась информация о наличии у Даны алкогольной и наркотической зависимости, что она позже подтвердила. Телезвезда отправилась в клинику в Таиланд, где прошла полугодичный курс реабилитации. «У меня характер стал значительно более жесткий, — заметила Борисова. — Я прошла через много лет потребления [алкоголя и наркотиков]. Чего я только не прошла. Характер у меня намного более жесткий, чем у Диденко».

Дана Борисова и Екатерина Диденко.

Дана стала показывать жесткий характер сразу, как только начался поединок. Теледива ошеломила сопернику напором, ринувшись в атаку. Один удар, второй... И тут Борисова упала. Не от того, что пропустила удар — просто не удержала равновесия. Поединок возобновился, и Дана снова полетела вперед. На этот раз рухнула на пол уже Диденко. Затем поднялась — и снова упала после нападения Борисовой. Нокдауна не было ни в первом случае, ни во втором — просто Екатерина хрупко стояла на ногах.

Дамы бились в маленьких перчатках и в клетке для ММА. Борьба запрещалась. Борисова и Диденко махали руками, не имея никакого представления о том, как бить правильно, по-боксерски. На бой они вышли без какой-либо тактики. Хотя Дана занималась у хорошего тренера — Светланы Андреевой. Но за две недели разве можно научить боксировать 45-летнюю женщину? Происходившее в клетке можно охарактеризовать одним словом: драка. Борисова поначалу дралась лучше. Намного лучше. У нее даже фирменный удар появился — хаммерфист. А что же Диденко? Да ничего. Блогерша, ошарашенная давлением противницы, беспомощно выставляла руки вперед — и все.

Дана Борисова и Екатерина Диденко.

Борисова провела первый раунд в высочайшем темпе. Так же начала и второй. Хаммерфисты, «мельница»... Но в середине раунда Дана явно подсела физически. И тут включилась Диденко. То есть Екатерина — тот тип бойца, кому нужно время на раскачку, не меньше 3 минут. Провизор начала ударами обрабатывать корпус Даны. В итоге телеведущая решила выплюнуть капу — чтобы сбить напор оппонентки. Хитрый ход. Еще один хитрый ход: в клинче она прихватывала Екатерину за волосы.

В начале третьего раунда сильно уставшая Борисова жестом дала понять: «Давай рубиться». Диденко кинулась в рубкуи сделала то, что ранее ей не удавалось: крепко ударила соперницу по лицу — точно в челюсть. Однако Дану это только разозлило: она ответила многоударной серией. Била на шагах — в стиле Витора Белфорта — и попала не меньше трех раз. Потом от Борисовой была лишь одна вспышка — когда она попала правой, а затем упала, поскользнувшись. Концовка осталась за Диденко: блогерша поддавила, прижала Дану к сетке и нанесла несколько панчей в корпус.

Результат: победа Борисовой решением судей. Справедливо.

Подруги Екатерины Диденко.

После боя соперницы не стали жать руки. Диденко даже сказала: «С такими хейтерами как ты, Дана, нужно так поступать». Дана эти слова проигнорировала. Зато бросила вызов Анастасии Волочковой, Анне Калашниковой и Алене Кравец.

Закончилось шоу скандалом: в клетку зашли подруги Диденко и заявили, что помощница Светланы Андреевой напала на них. «Она нас избила!» — объявила одна. «Нет, она не избила нас, — опровергла другая. — Она просто полотенцем ударила меня по лицу. За что? Мы вообще стояли и разговаривали о своем. Девушка подошла и ударила меня полотенцем. За что?» «А меня ногой!» — пояснила первая. Потом девушки потребовали у руководства «Нашего Дела» оштрафовать Борисову за поведение ее секундантки. Глава промоушена Артур Арутюнян пообещал разобраться в ситуации.