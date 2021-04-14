«Свобода важнее безопасности». Экс-чемпионка UFC снова атакует коммунистов и Китай

Для Роуз Намаюнас важно, что в США она может критиковать власть.

Несколько дней назад бывшая чемпионка UFC в соломенном весе Роуз Намаюнас дала сокрушительное интервью литовскому порталу LRT, где заявила, что «лучше быть мертвой, чем «красной».

«Перед этим боем я чувствую особенную мотивацию из-за того, какую систему она [Жанг] представляет. Я всегда помню историю моей семьи и откуда идут наши корни. Я даже сейчас хочу рассказать моему спарринг-партнеру Чико Камусо о том, через какие горести прошел литовский народ, о нашей истории. Недавно мы смотрели фильм «The other Dream Team» — о сборной Литве по баскетболу, которая завоевала бронзу Игр-1992. В тот год впервые наша страна представляла саму себя, а не СССР.



Этот фильм лучше помогает мне понять, за что я сражаюсь по жизни. После его просмотра я решила для себя — лучше быть мертвой, чем быть «красной». Не думаю, что это совпадение, что Вейли — «красная». В конце концов, она представляет эту систему — у меня нет против нее ничего личного, но этот фактор — огромная мотивация для меня. Я дерусь за свободу в мире, отдаю себя в руки Иисуса, во мне литовская кровь, и я следую за американской мечтой. Все эти вещи я и принесу в наш бой».

Интервью наделало немало шуму по обе стороны океана, и сегодня на Намаюнас в спешке вышел журналист ESPN Ариэль Хельвани, чтобы обсудить ситуацию уже более основательно и на английском языке (Роуз давала первое интервью на литовском, и была вероятность, что какие-то ее слова не так перевели. — Прим. «СЭ»). Тем не менее и на английском Намаюнас сказала все то же самое, но уже с новыми — такими же беспощадными — аргументами.

«Я не жалею об этом интервью, — говорит Намаюнас в разговоре с ESPN. — При коммунизме люди не могут свободно выражать свое мнение и критиковать власть. А в Америке я могу публично заявить о том, что мне не нравится в стране, покритиковать кого-то.



Я не имею ничего личного против Вейли, не говорю, что она на самом деле представляет ценности коммунизма. Никто не знает, что она представляет на самом деле. Мы не знаем, может ли она в принципе говорить о том, что реально думает. Мне кажется, с учетом системы, в которой она живет, ей могут указывать, что она должна выражать публично.



У каждого человека свои ценности. Для меня свобода — одна из главных ценностей. Для кого-то важнее быть в безопасности, важнее быть счастливым. Для меня свобода важнее безопасности. Я ничего не придумывала и не сочиняла, все, что я сказала, — факты, это подтверждено историей. Я знаю о том, через что прошла Литва, не из ютуба, а из истории нашей семьи. Кто не верит моим словам, может посмотреть документальный фильм, о котором я говорила. Для меня свобода — это главное».

В ночь на 25 апреля Намаюнас подерется с китаянкой Вейли Жанг за пояс соломенного веса на UFC 261 в Джексонвилле. Турнир станет первым за год со зрителями — промоушен уже отчитался, что все 15 000 билетов проданы.