Генри Сехудо каждый день тратит на растяжку два часа перед сном. Загорелся ею после интервью легенды плавания

В его доме даже живет специальный человек для растягивания.

Генри Сехудо — второй самый низкорослый чемпион среди мужчин в истории UFC и самый короткорукий. Рост Triple C составляет 163 см (ниже только Деметриус Джонсон — 160 см), размах рук такой же (руки Джонсона на 5 см длиннее — 168 см).

При этом у Генри пять нокдаунов в UFC и много удачных попаданий с дистанции, когда его конечности растягивались в максимальную длину и доставали соперников. Гибкость Сехудо позволила ему успешно освоить кики — в своих последних боях UFC он наносил довольно атлетичные, быстрые и длинные удары ногами, что мы не так часто видим в исполнении базовых борцов, особенно маленьких и приземистых. Растяжка мексиканца — далеко не только природное качество, он много и упорно работал над ней до самых последних дней в спорте, уделяя ей по 1 часу 50 минут в день.

Поворотным моментом в отношении к растяжке для Сехудо стало когда-то случайно увиденное интервью Дары Торрес, четырехкратной олимпийской чемпионки, выступившей на пяти Олимпийских играх в безумные по охвату 24 года (первые Игры Торрес были в 1984-м, последние — в 2008-м. На тех и на других она взяла медали). Торрес в том интервью объясняла свое долголетие гибкостью и растяжкой, что оказало на Генри значительное влияние. О том, какое огромное значение он ей придает, боец как-то рассказал в диалоге с ведущей баскетбольного YouTube-канала Phoenix Suns.

Генри Сехудо: «Растяжка — мое любимое упражнение. Со мной в доме живет специальный человек, который помогает мне растягиваться. Каждый день перед тем, как отойти ко сну, я растягиваюсь с помощью этого человека 1 час 50 минут (интервью было перед боем с Домиником Крузом. — Прим. «СЭ»). Это очень много по времени, но оно того стоит. Я благодарен Богу, что он навел меня своевременно на мысль, как важна растяжка. Благодаря этому я продлил свою карьеру. Многие соперники удивлялись, как я могу своими короткими руками и ногами доводить из дальних позиций удары. Например, хай-кик в бою с Ти Джеем — многие его не заметили, но этот удар сыграл свою роль».

Ведущая: «Ты можешь сесть на шпагат?»

Генри Сехудо: «Да, могу. Вот, кстати, еще вспомнил, как на меня повлияло интервью Дары Торрес. Она выступила на пяти Олимпиадах. На последней — когда ей был 41 год. И она говорила о секрете своего долголетия, объясняя его гибкостью и растяжкой. Тогда я тоже решил, чтобы буду непреклонен в своей работе над растяжкой».