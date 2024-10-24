Биография Пейдж Ванзант: от изнасилования в школе до контракта с UFC

История американской модели из мира единоборств.

Пейдж Ванзант

Полное имя: Пейдж Мишель Ванзант (фамилия при рождении — Слеттен)

Дата рождения: 26 марта 1994 года

Место рождения: Данди (штат Орегон, США)

Гражданство: США

Прозвище: 12-й Калибр

Вид спорта: единоборства

Рост: 163 см

Весовая категория в ММА: наилегчайшая (до 57 кг)

Рекорды (на октябрь 2024 года): в ММА — 27-7, в кулачных боях — 0-2, в боксе — 0-1.

Детство и юность Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант родилась в городе Данди на западе США. С детства Пейдж занималась танцами в студии, которой владели ее родители. Любимыми направлениями были балет, джазовый танец и хип-хоп. Именно в этих жанрах девушка развивалась на протяжении 13 лет. Кроме того, в подростковом возрасте американка снялась в рекламе пылесосов Bissell.

В старшей школе будущая спортсменка подвергалась буллингу — в нее бросали мусор и закрывали в туалете. Пейдж мечтала о том, чтобы сверстники общались с ней, звали на тусовки. Когда одноклассники пригласили 14-летнюю Ванзант на вечеринку, она решила, что нашла себе новых друзей, и с радостью согласилась. Однако в разгар вечера девушка почувствовала недомогание, потеряла сознание и подверглась групповому изнасилованию.

«Мне было так одиноко и больно. Я думала лишь о том, что наконец-то со мной кто-то хочет дружить. Но парни на вечеринке окружили меня, а потом скрутили и пустили по кругу. Я пыталась сопротивляться, но мои конечности были как цемент. Я была в сознании, но мое тело будто бы умерло. У меня не было выбора, кроме как терпеть и молиться, чтобы это скорее закончилось», — так Пейдж Ванзант описала тот вечер в своей книге.

Слухи о произошедшем быстро разлетелись по школе — причем говорили, что девушка добровольно согласилась на групповой контакт. Родители узнали об этом лишь из автобиографии Пейдж спустя долгое время. Из-за постоянных издевательств она сменила фамилию на Ванзант. Настоящую фамилию Слеттен школьники коверкали в «Слаттен» (с английского slut — «проститутка»).

Фото Alex Trautwig, Getty Images

Карьера Пейдж Ванзант в ММА и выступления в UFC

Семья Пейдж уехала из Данди, ее новым домом стал город Спаркс в округе Уошо на западе штата Невада. После переезда Ванзант хотела продолжать заниматься танцами, начала поиски студии, но наткнулась на спортзал ветерана UFC Кена Шемрока и решила попробовать себя в боевых искусствах.

Девушка дебютировала в профессиональном ММА в 18 лет, после победы в любительском бою. 30 июня 2012 года она победила раздельным решением судей американку Джордан Николь Газу на турнире UWF: Tournament of The Warriors Finale. После успешного старта Ванзант провела еще три поединка, проиграв лишь однажды — 5 января 2012 года Тише Торрес единогласным решением судей на турнире Invicta FC 4 в Канзас-Сити (США).

В декабре 2013 года Пейдж Ванзант вошла в число 11 женщин, подписавших контракт с UFC. Специально для них был создан минимальный весовой дивизион.

Дебют Ванзант в UFC состоялся 22 ноября 2014 года в бою с соотечественницей Кайлин Курран на турнире UFC Fight Night в Остине (США) и завершился ее победой нокаутом в третьем раунде. Этот поединок был признан «Боем вечера», а Пейдж первой из девушек-бойцов UFC подписала контракт с Reebok.

Карьера в мировом промоушене для Ванзант складывалась удачно. 18 апреля и 5 сентября 2015 года она победила американку Фелис Херриг (единогласное решение судей) и австралийку Алекс Чемберс (болевой прием, рычаг локтя).

Первое поражение в UFC Пейдж нанесла американка с литовскими корнями Роуз Намаюнас 10 декабря 2015 года на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США). Ожидалось, что Ванзант после подписания нового контракта с промоушеном встретится с Джоанн Колдервуд, но произошла замена. В главное событии вечера Намаюнас победила в пятом раунде после болевого приема (удушение сзади).

Пейдж Ванзант в шоу «Танцы со звездами». Фото YouTube

Девушка при этом не забывала про танцы. 8 марта 2016 года было объявлено, что Ванзант примет участие в 22-м сезоне «Танцев со звездами» в качестве приглашенной звезды. Ее напарником в шоу был профессиональный танцор Марк Баллас. Пара пробилась в финал и заняла второе место, уступив модели Найлу ДиМарко и его партнерше Пете Мургатройд.

После участия в танцевальном шоу американская спортсменка провела два поединка в 2016 году. 27 августа она нокаутировала австралийку Бэк Ролингс по втором раунде. 17 декабря ее бой с американкой Мишель Уотерсон стал главным событием турнира UFC on Fox в Сакраменто (США). Пейдж проиграла в первом раунде удушением сзади.

В 2017 году Ванзант сменила дивизион на наилегчайший. Ей назначили поединок с Джессикой Ай на турнире UFC 216 7 октября, но 25 сентября промоушен получил от бойца отказ. Девушка ссылалась на травму спины, грыжу межпозвоночного диска, инфекцию носовых пазух, двойного уха и стригущий лишай.

Дебют Пейдж в новом дивизионе состоялся 14 января 2018 года в бою UFC Fight Night в Сент-Луисе (США) с австралийкой Джессикой Роуз-Кларк. Ванзант проиграла единогласным решением после трех раундов и сломала руку, когда пыталась нанести ответный удар сопернице. Впереди ее ждал новый годичный перерыв.

«В первом раунде я сломала руку. Я могла драться до конца, но, как вы видели, мне было тяжело бить правой, — написала спортсменка в соцсетях. — Спасибо UFC, моей сопернице и тренерам. Я вернусь лучше и сильнее, чем когда-либо. Это часть игры. У бога были другие планы на меня. Проклятый бэкфист».

Ванзант вернулась в клетку 19 января 2019 года в бою с американкой Рэйчел Остович на UFC Fight Night в Бруклине (США), который она выиграла болевым приемом на руку во втором раунде. Несмотря на удачное возвращение, бойца продолжала беспокоить травма руки. По прогнозам, операция не планировалась и спортсменка должна была вернуться к боям в июле. Но в июне Ванзант заявила ESPN, что ее кость не зажила и руку придется оперировать.

Последним поединком в UFC для Ванзант стал бой с Амандой Рибас. Изначально он планировался 14 марта 2020 года, но Пейдж повторно сломала руку. Уроженка Данди уверяла, что травма небольшая и на восстановление потребуется всего шесть-восемь недель. Однако бразильская спортсменка отказывалась переносить схватку на месяц и подралась с Рэндой Маркос. Бой между девушками все же состоялся — 12 июля 2020-го на турнире UFC 251 в Абу-Даби (ОАЭ). Американка проиграла болевым приемом (рычаг локтя) в первом раунде.

Пейдж Ванзант и Рэйчел Остович. Фото соцсети

Уход Пейдж Ванзант из UFC и карьера в других лигах

В 2020 году Пейдж перестала выступать в UFC. Причиной девушка назвала маленькие гонорары.

«Я не собираюсь скрывать, сколько я зарабатываю, потому что это и так все знают. Гарантированно выходит 46 тысяч долларов и столько же, если выиграю бой. Я заработаю гораздо больше, просто продавая рекламу. Это должно о чем-то говорить. В «Танцах со звездами» я заработала больше, чем за всю карьеру в UFC, даже если учесть все бои, победы и бонусы. Вот так выглядит реальная картина», — сказала Пейдж.

Желание продолжать профессионально заниматься единоборствами и зарабатывать деньги побудили Ванзант подписать контракты с промоушеном боев на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (2020 год) и рестлинг-шоу All Elite Wrestling (2021 год).

В промоушене Bare Knuckle FC Ванзант дебютировала 5 февраля 2021 года в поединке с Британией Харт в Майами (США) и проиграла решением судей. Следующим ее поединком стал бой с Рэйчел Остович на турнире в Тампе (США) 23 июля. Соперница американки взяла реванш за поражение в UFC и победила единогласным решением судей. После этой неудачи Пейдж сообщила об интересе к возобновлению карьеры бойца ММА и отметила, что открыта для присоединения к Bellator, в котором выступает ее супруг Остин Вандерфорд.

«Меня всегда посещали такие мысли. Хотела бы, чтобы мы с ним дрались в одном промоушене. Мне бы очень хотелось попасть в Bellator. Там прекрасно относятся к моему мужу. Особенно сейчас, когда он претендует на чемпионство», — сказала Ванзант.

20 августа 2022 года Ванзант должна была встретится с Чарисой Сигалой на BKFC 27. Однако американка постоянно переносила поединок и в итоге за неделю до мероприятия его отменили.

Пейдж впервые выступила в качестве рестлера на шоу AEW в программе Dynamite 15 сентября 2021 года. На следующей неделе на шоу Rampage: Grand Slam Ванзант напала на Криса Джерико.

9 марта 2022 года Ванзант появилась на ринге вместе со своим мужем в шоу Dynamite 9. Она напала на Тай Конти во время главного события, отвлекла Сэмми Гевару и помогла Скорпио Скаю выиграть титул чемпиона TNT.

«Я чувствую себя прекрасно, выступала в составе команды и мы одержали победу. Я показала всем, что могу быть профессиональным рестлером, но не буду себя хвалить и ставить высшую оценку. Всегда есть возможность стать лучше. Я только начинаю заниматься этим. У меня всегда были трудности с борьбой, но я быстро учусь и развиваюсь. Мне кажется, что многие сейчас обратят внимание на AEW и девушек, которые выступают там», — сказала спортсменка.

В последний раз Ванзант появилась в AEW в мае 2022 года. Профиль Пейдж был удален с сайта рестлинг-промоушена 3 июня 2024 года после двух лет бездействия, что означало ее официальный уход из компании.

26 мая 2024 года Пейдж Ванзант провела бой по правилам бокса против Эль Брук (псевдоним англичанки Кристал Хэмилтон с сайта для взрослых) в главном событии вечера в копромоутерстве Misfits Boxing и DAZN в Хьюстоне (США). Поединок в среднем весе длился все пять раундов, судья определили ничью (48-46, 46-48, 47-47), при этом уже в первом раунде Брук отправила Ванзант в нокдаун.

Экс-звезда ММА переключилась на выступление в промоушене соревнований по пощечинам Power Slap, организованный боссом UFC Даной Уайтом в январе 2023 года. В этой же организации выступает популярный представитель России — Василий Комоцкий по прозвищу «Пельмень». Пейдж дебютировала в слэп-бою против Кристины Волмаранс 28 июня 2024 года и победила единогласным решением судей. Следующий бой Ванзант был назначен на 24 октября.

Фото соцсети

Деятельность Пейдж Ванзант вне спорта

3 марта 2017 года Пейдж приняла участие в американском кулинарном телешоу «Chopped» на канале Food Network в качестве одной из 16 знаменитостей. Она снялась в одном выпуске с бывшим игроком в американский футбол Ламарром Вудли, олимпийской чемпионкой по фехтованию Мариэль Загунис и олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Дороти Хэмилл. Через раунды закусок и основных блюд Ванзант с Хэмилл прошли в раунд десертов — финал шоу, в котором боец обошла соперницу и стала победителем.

Основным источником дохода американской спортсменки является портал откровенного контента для взрослых OnlyFans. Свой аккаунт она начала вести с 2020 года.

«Перед тем как я пришла на OnlyFans, я уже была известна. Мне очень повезло, что моя карьера даже вне UFC и вне боев была довольно успешной, — сказала Ванзант во время выступления в подкасте OnlyStans на Barstool Sports. — Я очень много работала в других отраслях и пыталась стать, как мне кажется, более популярной личностью. Но да, OnlyFans определенно был моим самым большим источником дохода. За 24 часа на OnlyFans я заработала больше денег, чем за всю свою карьеру бойца».

В 2018 году Пейдж Ванзант выпустила автобиографию с названием «Восхождение: выжить в бою моей жизни». В книге она подробно описала в том числе события, которые произошли с ней в 14-летнем возрасте.

Пейдж Ванзант и Фелис Херриг. Фото Alex Trautwig, Getty Images

Достижения Пейдж Ванзант

Бонус за бой вечера в UFC (1 раз, против Кайлин Курран, 22 ноября 2014 года)

Бонус за выступление вечера в UFC (1 раз, против Бэк Ролингс, 27 августа 2016 года)

Бонус за выступление вечера в BKFC (1 раз, против Рэйчел Остович, 23 июля 2021 года)

Пейдж Ванзант с мужем Остином Вандерфордом. Фото соцсети

Личная жизнь Пейдж Ванзант

Несмотря на издевательства в школе, Ванзант не стала избегать мужчин. Девушка никогда не была обделена вниманием противоположного пола. В 2014 году она встречалась с бойцом Синдженом Смитом, а в 2015 году ее избранником стал боец UFC Коди Гарбрандт. Спортсменка рассказывала, что подверглась изнасилованию в отношениях, но имен не называла.

Ванзант вышла замуж за бойца смешанных единоборств Остина Вандерфорда. Молодые люди начали встречаться в 2017 году, в январе 2018-го молодой человек сделал предложение, а в сентябре пара узаконила отношения. По словам Остина, влюбленные открыты и откровенны друг с другом.

«Она знает меня лучше, чем кто-либо другой, — рассказал Вандерфорд в интервью FanSided в декабре 2019-го. — Случалось, что она говорила мне то, что мне было неприятно слышать. И наоборот. Мы честны друг перед другом. Помню, несколько месяцев назад у меня был спарринг. Пейдж его посмотрела. Мы с товарищем сказали другу другу: «Хорошо поработали!» Но у жены было другое мнение. «Парни, вы сегодня работали как слабаки, — заявила она. — Вы оба были очень медлительны».

Вандерфорд поддерживает и другую деятельность жены, появляясь на откровенных снимках в ее Onlyfans.

В мае 2018 года Ванзант подтвердила, что увеличила грудь с помощью операции. «Я девушка и всегда хотела свою грудь. Она так и не появилась, поэтому я ее купила», — сказала боец.

Прозвище 12-й Калибр девушка получила от отца за любовь к стрельбе и охоте.

Фото Global Look Press

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