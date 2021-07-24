Ну и кто тут секс-символ? Красавица с Гавайев разнесла Ванзант в кулачном бою

Рейчел Остович победила Пейдж Ванзант на турнире Bare Knuckle FC.

Ванзант

Пейдж Ванзант была очень заметной личностью в UFC. Настолько заметной, что новостники российских спортивных порталов стали называть ее в заголовках секс-символом ММА.

У Ванзант трагическая судьба. Ее настоящая фамилия Слеттен (в переводе с английского slut — шлюха). Ее травили одноклассники, обзывали проституткой, а в 14 лет Пейдж подверглась групповому изнасилованию, о чем рассказала в автобиографии. Потом девушка вместе с родителями переехала в другой город, сменила фамилию и увлеклась единоборствами (а до этого занималась танцами — причем танцует она и сейчас).

Ванзант пришла в UFC в 2014 году с рекордом 3-1, выиграла три боя подряд и стала очень заметной фигурой в промоушене. Потом были четыре поражение в шести поединках и уход из лиги (Пейдж и UFC не стали продлевать контракт). В результате Ванзант оказалась в Bare Knuckle, где ей предложили 2 миллиона долларов за несколько боев (точные цифры неизвестны). Дебют состоялся в феврале 2021 года. Пейдж проиграла Бритэн Херт, но дралась храбро.

Вообще, по внешности Ванзант ни за что не скажешь, что она профессиональный боец. Сейчас у нее 2,9 миллиона подписчиков в инстаграме. Основной контент — фотографии самой себя, зачастую в купальниках. В 2018 году Пейдж увеличила себе грудь, чему очень рада. «Я всегда хотела себе нормальную грудь. Она у меня никогда бы не выросла, поэтому я ее себе купила», — сказала она как-то в интервью TMZ.

Фанаты ММА шутят над Ванзант — что в конце концов она придет к тому, что начнет сниматься в порно. Вряд ли эти шутки ее нервируют — откровенные фотосессии продолжаются, что логично — инстаграм приносит Пейдж даже больше денег, чем бои. Да и муж — боец Bellator Остин Вандерфорд — нормально смотрит на то, что супруга демонстрирует свое полуобнаженное тело.

Остович

Один из самых хайповых боев с участием Ванзант состоялся в январе 2019-го. На турнире UFC Fight Night она победила другую красотку — пышнотелую Рейчел Остович. Гавайка хорошо провела первый раунд, но во втором проиграла армбаром. Затем Рейчел потерпела еще одно поражение — нокаутом от Джины Мазани (уникальный нокаут фрон-киком в корпус), ставшее для нее третьим подряд. После этого Остович покинула UFC с рекордом в лиге 1-3 — и тоже нашла пристанище в BKFC. Реванш с Ванзант напрашивался, и боссы Bare Knuckle его устроили.

У Рейчел не так много подписчиков в инстаграме, как у Ванзант, но тоже много — 800 тысяч. Направленность фотографий такая же — бикини, пляжи, хищный взгляд. Как и у Пейдж, ее возлюбленный — спортсмен — корнербэк клуба НФЛ «Лос-Анджелес Чарджерс» Майкл Дэвис. Как и у Пейдж, у нее есть личная трагедия — ее избивал бывший муж, боец ММА Арнольд Бердон. Как и у Пейдж, у нее силиконовая грудь.

Бой

Фаворитом считалась Ванзант. Ударка ей ближе, чем Остович, чья база вольная борьба. Казалось, что бой в стойке — это вообще не про Рейчел. Но она показала, что в перепалку на улицу с ней лучше не встревать — какого-нибудь подвыпившего хулигана в драке на голых кулаках она разнесет за несколько секунд.

Пейдж сразу бросилась вперед и нарвалась на серию из трех метких встречных ударов правой. Затем от Остович последовал точный джеб, потом — правый оверхенд. Отличный старт гавайки! Осознав, что на дальней дистанции дела не клеятся, Ванзант попробовала навязать сопернице ближний бой. Поначалу она неплохо клинчевала, но затем Рейчел взорвалась мощной серией из примерно 10 хуков! Все, что было перечислено выше, случилось буквально за минуту. Девчонки устроили по-настоящему дикую рубку. Затем последовала пауза и новая рубка в клинче.

Второй раунд получился намного спокойнее. У Ванзант по-прежнему не получалось работать первым номером (а Остович вынуждала ее работать именно так, рассчитывая на контрпанчи). Только Пейдж шла в атаку, как сразу пропускала. У Рейчел, как и в первом раунде, отлично заходили панчи правой.

Третий раунд получился примерно таким же, с той лишь разницей, что в концовке Остович добавила агрессии, сама пошла вперед и влепила в голову Ванзант брутальную серию из размашистых ударов. В четвертом раунде Остович едва не отправила Ванзант в нокдаун: она всадила в подбородок Пейдж правый встречный, после которого та аж присела. «Секс-символу ММА» пришлось спасаться в клинче.

К пятому раунду Остович заметно подустала и выдала в нем лишь один агрессивный отрезок (неэффективный). У Ванзант же, наконец, получилось что-то стоящее — отличная двойка в голову соперница. Но этого оказалось недостаточно, чтобы нокаутировать Рейчел, а нокаут после стольких проигранных раундов и уймы пропущенных ударов был единственным вариантом, чтобы выиграть этот бой. Итог: победа Остович единогласным решением судей — 49:46, 48:47, 48:47. Странно, где двое судей увидели, что Ванзант выиграла два раунда, но это уже не имеет никакого значения.

«Я поднимусь. Я всегда поднимаюсь. Не сомневайтесь в этом ни на секунду», — написала Пейдж после поражения — третьего поражения подряд.