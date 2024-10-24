«***** это все!» Русский Пельмень не забрал пояс в лиге пощечин

Реванша не избежать.

Вечером 24 октября в ОАЭ прошел турнир по пощечинам Power Slap 9, организатором которого является президент UFC Дана Уайт. В главном событии выступил российский спортсмен Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень — он встретился с Лейном Вернсом по прозвищу Сумасшедший Гаваец. Чемпионский поединок прошел в супертяжелом дивизионе: вес Камоцкого, который выступил как претендент, составил 170 кг, а его соперника — на 20 кило больше.

Первый удар нанес Гаваец: он ударил Пельменя уже после второго замаха. Василий пошатнулся, но не упал. Россиянин пробил по щеке соперника с третьего замаха, но Вернс будто не почувствовал удар: сразу после пощечины он начал что-то кричать Камоцкому, а затем грозно рычал в сторону трибун. Затем Пельмень снова пробил с третьего замаха, но амплитуда при ударе получилась небольшой, и лещ вышел еще слабее, чем минутой ранее.

Сумасшедший Гаваец же продолжал заводить толпу, а когда пришла пора бить, он снова сделал это со второго замаха. Россиянин не упал, но его страховали три человека на случай падения — так делали во всех раундах не только с Василием, но и с его оппонентом. Затем Камоцкий снова донес ладонь до щеки Гавайца после третьего размаха. Соперник стоял так, будто ничего не произошло — только разводил руками и улыбался. Сам американец в этот раз лупанул по щеке Василия с первого же размаха — российский спортсмен тоже выдержал удар стойко.

В третьем раунде Пельмень ударил с третьего раза, но у Сумасшедшего Гавайца включился инстинкт самосохранения. Он слегка отклонился от удара, тем самым снизив тоннаж и ущерб, который этот удар причинил. Пельмень начал обращаться к судьям, и чемпиона оштрафовали на один балл. Затем Камоцкий снова шлепнул соперника с третьего раза, удар получился звонким, но Сумасшедший Гаваец снова всем видом показывал, что чувствует себя отлично.

В четвертом раунде Вернс ответил не менее мощной пощечиной — Василий выстоял. Ответный удар Камоцкого вновь не удивил американца, и разочарованный Василий даже взмахнул рукой от досады. Перед ударом от Вернса в финальном раунде главный судья Джейсон Херцог (судит также UFC) показывал Пельменю палец, чтобы убедиться, что тот в состоянии продолжать. После пощечины от Гавайца Камоцкого сильно пошатнуло, но он остался на ногах и начал о чем-то пререкаться с соперником. Удар Василия снова не потряс Сумасшедшего Гавайца — на этом поединок завершился.

Василий Пельмень Камоцкий (слева) и Лейн Сумасшедший гаваец Вернс. Фото Скриншот видео

На судейских записках счет был 48:46, 47:47, 47:47 — ничья решением большинства. Когда результат огласили, трибуны начали гудеть и поддерживать Гавайца, который объявил, что готов на реванш. Пельмень в это время о чем-то говорил с Даной Уайтом при помощи переводчика. Когда репортер обратилась к Пельменю с просьбой прокомментировать решение, он разочарованно ответил: «***** это», а затем добавил, что «потушил бы соперника, но удар не пошел». На реванш Василий согласился — вряд ли его придется долго ждать.