«Кадышева — наша звезда!» Асбаров вышел на бой с флагом России и избил соперника

Главное о турнире Ural FC в Перми.

Вечером 16 октября в Перми состоялся турнир Ural FC 8, в главном поединке которого Сослан Асбаров встретился с англичанином Робертом Бродманом по правилам бокса в ММА-перчатках. В со-главном бою Кирилл Сидельников подрался с американцем Ракимом Кливлендом.

Асбаров провел первый бой с октября 2023 года — тогда он единогласным решением судей одолел Алексея Папина. Результат того боя позже был изменен на no contest — после того, как в пробе Асбарова обнаружили запрещенные вещества. Боксер дисквалифицировали на шесть лет, и теперь бои по правилам классического профессионально бокса он проводить не может.

Соперником Асбарова стал бывший боец кулачной лиги Bare Knuckle FC Роберт Бродман. У англичанина шесть побед на голых кулаках, а еще шесть — в боксе, но соперники Бродмана заставляли задуматься о его уровне. На бой Асбаров вышел в футболке с интересной надписью, отсылающей к той самой дисквалификации: «Отвечаю, закинули. Я чистый!» Также боец вынес в руках флаг России — происходило все это под песню Кадышевой «Широка река». «Кадышева — наша звезда», — так позже прокомментировал выбор песни Сослан.

Бой Асбарова с Бродманом завершился в третьем раунде. В течение поединка российский боксер полностью разбирал соперника и нанес ему столько урона, что угол Бродмана выбросил полотенце в знак сдачи.

Поединок Кирилла Сидельникова завершился еще быстрее. Бывший одноклубник и соратник Федора Емельяненко победил по правилам ММА Ракима Кливленда — бойца с опытом выступлений в PFL и Bellator, где также дрался и сам Сидельников. На старте боя Кирилл пропустил несколько необязательных ударов, но затем переломил ход раунда и забил Кливленда у сетки.

В главном карде победу также одержал Сергей Пономарев — он решением судей победил австралийца Джейдона Эйнауда по правилам кикбоксинга. Никита Шаршавин победил бразильца из Казахстана Дугласа Рибейро, а вот Валерий Бизяев уступил потругальцу Юри Фернандесу. Открывал мейн-кард поединок девушек по кику — Дарья Кувакина победила бразильянку Дебору Эвору в экстра-раунде.