Секс-символ ММА проиграла в кулачном бою. Ванзант смело шла в рубку, но ей не хватило опыта

Зато она заработала в 10 раз больше, чем ей платили в UFC.

Пейдж Ванзант, США, 26 лет. В ММА — 8 побед, 5 поражений.

Бритен Харт, США, 31 год. В боксе — 1 победа, 3 поражения, 3 ничьи, в BKFC (до боя) — 2 победы, 2 поражения.

Пейдж Ванзант была одной из самых заметных девушек в UFC, где выступала почти шесть лет (5-4). В июле 2020-го она проиграла рычагом локтя Аманде Рибас, и промоушен не стал предлагать ей новый контракт.

Вряд ли Пейдж сильно расстроилась: несмотря на популярность (2,5 миллиона подписчиков в Instagram и наименование «секс-символ ММА» у российских СМИ), в UFC ей платили немного — где-то 40 тысяч долларов за бой + еще 40 тысяч за победу. По словам Ванзант, в Bare Knuckle FC ей пообещали в 10 раз больше.

Bare Knuckle FC — первая профессиональная лига кулачных боев в США. Формат поединков очень простой — пять раундов по 2 минуты, без перчаток, нельзя бить ногами и бороться. По сути, это бокс, только без перчаток. Само собой, в BKFC немало боксеров. Из бокса сюда пришла и Бритен Харт — первая соперница Ванзант в кулачных боях. Для Харт этот поединок стал уже четвертым в промоушене — учитывая, что BKFC лига молодая, да и турниров проводит немного, это довольно много. В первых двух она проиграла, а вот третий выиграла, причем нокаутом. В профессиональном боксе у Бритен дела идут хуже — три поражения, три ничьи и лишь одна победа.

В четверг прошла церемония face to face, и там было жарко: Харт вплотную приблизилась к Ванзант, а та в ответ схватила ее за горло и оттолкнула. Естественно, Бритен это не понравилось — она начала ругаться, всем своим видом давая понять, что готова разобраться с Пейдж прямо тут, на сцене.

Бой начался осторожно, что от Ванзант ожидалось — все же это был ее дебют в кулачных боях, где опыт чрезвычайно важен (об этом говорил, например, Артем Лобов). В кулачном бою легко получить травму — это касается не сечек на лице (в кровавости ММА голым кулакам ни в чем не уступают), а переломов/вывихов пальцев на руках: один кривой удар в лоб — и твоему пальцу конец.

Первый размен мы увидели в концовке раунда, и в нем лучше себя проявила Харт. Ванзант хорошо начала второй раунд — с левого бокового — но все же и эта двухминутка осталась за Харт, которая вновь активизировалась в концовке.

В середине боя Пейдж ничем не удивила — как и в четвертом раунде, где самые мощные попадания вновь были у ее соперницы — в частности, правый апперкот. Нельзя сказать, что Харт громила Ванзант — просто била точнее и немного чаще плюс чередовала атаки в корпус и голову (Ванзант же пыталась бить только в голову).

В заключительном раунде мы увидели то, за что любят кулачные бои — рубку. Пейдж, которой уже нечего было терять, ринулась в атаку. Харт встретила ее плотными ударами, соперницы вошли в клинч, откуда Ванзант выбросила хороший апперкот. Бритен не поплыла, но удар был очень чувствительным. Пейдж на это не остановилась и добавила еще несколько крепких панчей. Сама тоже пропустила прилично, но все же заключительную 2-минутку забрала. Итог: победа Харт единогласным решением судей.

Харт после объявления себя победительницей закричала от радости, сказала добрые слова про Ванзант. Потом ее спросили, хотела бы на провести бой-реванш с Пейдж, на что Бритен ответила: «Нет, у меня есть незаконченное дело с Бэк Роулингс». Ванзант в это время расстроенная шла в раздевалку. Ее в кулачных боях получился неудачным — но все же не провальным. Можно сказать, что Пейдж не хватило опыта — она действовала слишком прямолинейно и бесхитростно, из-за чего и проиграла.