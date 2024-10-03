Пейдж Ванзант остается в лиге Даны Уайта! Выступит на турнире по пощечинам перед Пельменем
Бывшая звезда наилегчайшего дивизиона UFC Пейдж Ванзант опять будет бить пощечины на турнире Power Slap. Организация, принадлежащая Дане Уайту, анонсировала выступление 30-летней спортсменки 24 октября в Абу-Даби.
После Ванзант подерется Пельмень
Напомним, промоушен Power Slap принадлежит Дане Уайту — боссу самой популярной в мире ММА-организации UFC. Часто соревнование по-простому называют «лигой пощечин», потому что смысл данных турниров именно в ударах ладонью по лицу соперника. Power Slap трудно назвать профессиональным спортом или местом мечты, репутация у него так себе. Обычно там выступают бойцы «на пенсии» или совсем неизвестные атлеты.
Появление Пейдж Ванзант в такой лиге — большое событие, поскольку спортсменка по прозвищу «12-й калибр» несколько лет назад шумела в UFC и считалась одной из самых популярных девушек в ММА. Однако в 2020 году она пропала с радаров, а затем появилась уже в другом проекте Даны Уайта. Первый поединок американки в новом формате состоялся на PS8: она победила Кристин Вольмеранс судейским решением.
Теперь и для Power Slap, и для американской звезды настают новые времена. Турнир по пощечинам впервые будет организован за границей в рамках большого шоу в Абу-Даби. PS9 станет разогревом перед UFC 308, на котором сойдутся Илия Топурия и Макс Холлоуэй. А Пейдж Ванзант проверит свои силы в поединке с Челси Додсон — женой известного экс-бойца UFC Джона Додсона.
Кстати, главным событием вечера на Power Slap 9 станет битва за титул чемпиона супертяжелого дивизиона Лейна Вернеса против россиянина Василия Камоцкого по прозвищу «Пельмень». Последний провел в лиге всего одно соревнование, но так впечатлил местную публику, вырубив соперника одним ударом, что моментально получил вызов от американца.
Ванзант не новичок
«12-й калибр» была одной из известнейших девушек в ММА, хотя ее спортивный путь нельзя назвать удачным. С 2014 по 2020 годы она успела выступить в минимальной и наилегчайшей категориях UFC, но так и не стала чемпионкой. В 2020 году она покинула организацию Даны Уайта.
После ухода Ванзант попробовала силы в боях на голых кулаках в Bare Knuckle Fighting Championship. Там она приняла участие в двух поединках, но в обоих проиграла судейским решением. После неудачи в 2021 году она отправилась покорять рестлинг в All Elite Wrestling и наконец присоединилась к Power Slap, где и находится на данный момент.