Пейдж Ванзант остается в лиге Даны Уайта! Выступит на турнире по пощечинам перед Пельменем

Звезда снова в деле.

Бывшая звезда наилегчайшего дивизиона UFC Пейдж Ванзант опять будет бить пощечины на турнире Power Slap. Организация, принадлежащая Дане Уайту, анонсировала выступление 30-летней спортсменки 24 октября в Абу-Даби.

После Ванзант подерется Пельмень

Напомним, промоушен Power Slap принадлежит Дане Уайту — боссу самой популярной в мире ММА-организации UFC. Часто соревнование по-простому называют «лигой пощечин», потому что смысл данных турниров именно в ударах ладонью по лицу соперника. Power Slap трудно назвать профессиональным спортом или местом мечты, репутация у него так себе. Обычно там выступают бойцы «на пенсии» или совсем неизвестные атлеты.

Появление Пейдж Ванзант в такой лиге — большое событие, поскольку спортсменка по прозвищу «12-й калибр» несколько лет назад шумела в UFC и считалась одной из самых популярных девушек в ММА. Однако в 2020 году она пропала с радаров, а затем появилась уже в другом проекте Даны Уайта. Первый поединок американки в новом формате состоялся на PS8: она победила Кристин Вольмеранс судейским решением.

Теперь и для Power Slap, и для американской звезды настают новые времена. Турнир по пощечинам впервые будет организован за границей в рамках большого шоу в Абу-Даби. PS9 станет разогревом перед UFC 308, на котором сойдутся Илия Топурия и Макс Холлоуэй. А Пейдж Ванзант проверит свои силы в поединке с Челси Додсон — женой известного экс-бойца UFC Джона Додсона.

Кстати, главным событием вечера на Power Slap 9 станет битва за титул чемпиона супертяжелого дивизиона Лейна Вернеса против россиянина Василия Камоцкого по прозвищу «Пельмень». Последний провел в лиге всего одно соревнование, но так впечатлил местную публику, вырубив соперника одним ударом, что моментально получил вызов от американца.

Пейдж ВанЗант. Фото Getty Images

Ванзант не новичок

«12-й калибр» была одной из известнейших девушек в ММА, хотя ее спортивный путь нельзя назвать удачным. С 2014 по 2020 годы она успела выступить в минимальной и наилегчайшей категориях UFC, но так и не стала чемпионкой. В 2020 году она покинула организацию Даны Уайта.

После ухода Ванзант попробовала силы в боях на голых кулаках в Bare Knuckle Fighting Championship. Там она приняла участие в двух поединках, но в обоих проиграла судейским решением. После неудачи в 2021 году она отправилась покорять рестлинг в All Elite Wrestling и наконец присоединилась к Power Slap, где и находится на данный момент.