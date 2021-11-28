«Саша сказал: поеду на сборы в Дагестан». Что ждет Емельяненко после поражения от Сантоса

Интервью с менеджером бойца.

27 ноября на турнире Fight Nights в Сыктывкаре Александр Емельяненко провел первый бой в ММА за полтора года. 40-летний боец, снова начавший заниматься спортом, вышел на коротком уведомлении против 32-летнего Марсио Сантоса, который, наоборот, находится на пике формы. Емельяненко неплохо начал бой, провел бросок, чего от него никто не ждал, но потом потерял доминирующую позицию и в конце концов проиграл удушающим приемом (ручной треугольник). После поединка Емельяненко не выглядел человеком, которому в ММА уже ничего не нужно. Он предложил Сантосу реванш, заявив, что со второй попытки его побьет. Очевидно, что Александр даже не думает об уходе из ММА.

Через час после боя мы поговорили с менеджером Емельяненко Азаматом Бостановым, при помощи которого Александр смог перезапустить спортивную карьеру.

— Как Александр воспринял это поражение? О чем он говорил за кулисами?

— Первая фраза, которую он сказал: «Надо ехать в Дагестан на сборы». Он воспринял поражение достойно. Было видно, что он расстроился, но мы не говорили об этом. Знаете, бывает, что человек проиграл, и его лишний раз лучше не трогать. Условно, ему нужно переспать с этим, а завтра мы сядем, пообщаемся. Будем думать, что нам делать и как.

— Александр не пожалел о том, что он принял этот бой на коротком уведомлении?

— Если он увидел, что нужно готовиться чуть иначе, значит, он не пожалел, сделал какие-то выводы. Любое поражение, если человек делает выводы, идет на пользу. Если он сказал, что хочет поехать в Дагестан на сборы, значит, он понял свои ошибки и слабые стороны. Он будет эти стороны совершенствовать и подтягивать. Рамазан Исмаилов (брат и тренер Магомеда Исмаилова. — Прим. «СЭ») позвонил мне сразу после боя, и я даже не успел с ним поговорить. Несколько раз мне позвонил, попросил с ним связаться, и я думаю, что он предложит свои услуги в качестве тренера для подготовки Александра по ММА. Он поможет подтянуть его партер.

Решать Саше. Вы же понимаете, что он взрослый мужик, что я не заставлю его куда-то ехать. Я ему предложу вариант, и если он его устроит, то будет хорошо.

— То, что сегодня было, — это плохая подготовка или менеджерская ошибка?

— Я не снимаю с себя долю вины. Безусловно, я расстроен тем, что он проиграл, и я хочу извиниться перед всеми его болельщиками за это поражение. Но я не считаю это ошибкой. Это бой, который показал его уровень готовности на сегодня. Я не тренер, я спрашиваю Александра, как он себя чувствует и как проходит его подготовка, и он мне говорит. Я же предлагаю ему варианты, а он выбирает. Я не могу сказать, готов он к тому или иному поединку или нет, потому что я не тренер. Я не готовлю его. Своей подготовкой он занимается сам.

— Александр Емельяненко заработал порядка 25 млн рублей за два поединка — сначала с Артемом Тарасовым и сегодня с Марсио Сантосом. Мне кажется, что Александр не столько для себя эти деньги зарабатывает, сколько для семьи — дочки, жены и так далее.

— Я не знаю, куда он тратит свои деньги, и не лезу в бюджет его семьи. Если он тратит деньги на себя, дочку и жену — я могу только порадоваться. Я думаю, что любой адекватный и нормальный мужчина будет тратить свои деньги на семью. Это нормально. Почему нет?

Вы хотите сказать, что он все эти деньги успел потратить (улыбается)? Я думаю, что вряд ли он просадил эти деньги на семью за месяц-два. Он здравый человек, который имеет собственные накопления. Я не лезу ему в карман. Но он не бедствует, у него есть свои отложенные финансы, и я в этом более чем уверен. Если вам интересно, то одна из его целей — купить загородный дом. Недешевый загородный дом.

— Какова вероятность того, что Александр может сорваться?

— А какова вероятность того, что мы сорвемся? Есть склонность [к распитию алкоголя]? Да, есть. Мы будем рядом. Мы поможем сделать так, чтобы этого не было.

— То есть вы лично будете контролировать?

— Я каждый день не контролирую его, а каждый день нахожусь рядом. Нет такого, что я его контролирую. Я что, его запираю дома, сажаю на цепь? Я его считаю своим близким другом. Мы не оставим его в сложной ситуации. Мы будем с ним вне зависимости от того, выигрывает он или проигрывает. Вы же не отвернетесь от друга, если он проиграет?

— Есть ли понимание того, какие соперники нужны Александру?

— Пока не хочу думать об этом. Дайте нам дожить до завтра. Завтра сядем с Сашей и будем обсуждать.

— Тогда не буду напоминать слова Камила Гаджиева, который перечислил возможные варианты для Александра...

— Да — Дацик, Шлеменко и Артур Гусейнов.

— Александр редко о ком отзывается положительно. Достаточно вспомнить его недавние слова про Артура Гусейнова. С чем это связано?

— У меня с Артуром Гусейновым очень хорошие личные отношения. Я к этому человеку отношусь с большим уважением, и в моей системе ценностей у меня к нему не то что претензий нет — даже ничего плохого о нем сказать не могу.

Саша и Артур знают друг друга больше десяти или пятнадцати лет, и что у них было за это время — я не знаю. И не мое дело знать об этом. Они взрослые мужики, и я в их дела не лезу. Их взаимоотношения — это их личное дело. Меня оно не касается.

— Артур бросил вызов Александру.

— Не согласен с вашей фразой о том, что он бросил вызов. Я видел его публикацию в Instagram, и я считаю, что он в достаточно корректной форме предложил провести поединок. Это мое мнение.

Я бы не хотел, чтобы они дрались, потому что к обоим отношусь с большой симпатией. Если же они все же захотят провести бой, но бой в плане спортивного противостояния, если они оба будут готовы, то пожалуйста — зеленый свет. Им решать. Еще раз повторюсь — я не выбираю Саше соперников. Я предлагаю ему кандидатуру, и он принимает решение, с кем драться. Если им обоим интересно подраться, то я не встану между ними и не скажу: «Мужики, не надо». Они взрослые люди.

— Александр сам как отреагировал?

— Он не против провести бой с Гусейновым.

— Прямо так и сказал?

— Да. Камил Гаджиев сегодня до боя с Сантосом подходил и предлагал этот бой. Я ему ответил, что надо с Сашей поговорить. Предложил Саше, и он ответил, что не против.

— Почему Александр не стал отвечать на звонки Артура Гусейнова?

— Я не лезу в их личные дела. Они два взрослых мужика. Я что, приду к Саше и скажу: «Почему ты Артуру на звонки не отвечал?» Да они сами разберутся. Оставьте их в покое в том смысле, что они взрослые мужики. Я не знаю и лезть в это не буду.

— С чем связано то, что Александр редко о ком отзывается положительно?

— Такой он человек. У него есть свое мнение. Это не касается лично Артура, но Александр всегда говорит то, что думает. А почему он так думает? Это его личное дело. Я не могу залезть в его голову, и я не интересуюсь, почему он про того или иного человека говорит так. Я знаю многих людей, о который он отзывается очень хорошо. Также знаю многих людей, о которых он отзывается плохо. Но почему он это делает — я не могу дать на это ответ. Это его личное дело, и ему виднее, про кого и как говорить.