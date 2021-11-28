«Хочу, чтобы он показал, на что способен на самом деле». Брат Маги Исмаилова готов взяться за Александра Емельяненко

Дагестанский тренер уже знает, что нужно Александру для победы над Марсио Сантосом в реванше.

Александр Емельяненко — уникальный боец: у него нет тренера. Во время боя с Марсио Сантосом (27 ноября, Сыктывкар, AMC Fight Nights 106) в углу Александра были лишь два человека. Это менеджер Азамат Бостанов и катмен Артем. Так что Емельяненко рассчитывал сам на себя. В первом раунде он решился на самбистский бросок. Бросок удался, однако Александр не удержал выигрышную позицию и оказался в проигрышной, что в итоге привело к поражению: Сантос поймал его на коронный прием — ручной треугольник. После боя мы связались со старшим братом и тренером Магомеда Исмаилова — Рамазаном Исмаиловым. Он готовил Магомеда к бою с Емельяненко в июле 2020-го, да и вообще пристально следит за карьерой Александра. А теперь он хочет заставить Александра тренироваться.

— Мой прогноз не сбылся, — отметил Исмаилов. — Я думал, что Александр выиграет. Просто он полез не в те воды. Бросил хорошо, но ты же этому внимания не уделял — борьбе, партеру. Больше внимания уделял боксу, правильно? Ведь готовился к боксерским поединкам, к кулачке. Зачем ты человека свалил и пытаешься с ним внизу что-то сделать? Отпусти, встань, дальше иди боксируй. Да, он пропустил один удар, но шанс выиграть бой у него был в стойке. Раз уж свалил, то сразу поднимайся в стойку и в свою игру играй. Он совершил тактическую ошибку — не стоило ему с Сантосом бороться, вязаться. А раз уж хочет вязаться, то партеру нужно время уделять. Надо отдельно над этим работать, понимаете.

Он молодец, что бросил. Но надо было вставать... Ты же 115-килограммовый дядька. Ты можешь вместе с ним встать и начать бегать по октагону. Неправильная тактика... Я видел у Александра шансы в стойке — он мог зацепить Сантоса.

— У Александр есть проблема — он плохо встает из партера.

— Эту проблему можно исключить двумя-тремя месяцами тренировок. Просто над этим нужно отдельно работать. Я серьезно говорю.

Сантос молодец — он тигр, он хорошо подрался. Но Александр в этому бою не выдал того, что мог выдать.

— Какую оценку вы бы поставили Александру за этот бой, учитывая все факторы — что в июне он не то что драться не мог, а вообще мало что мог сделать.

— Четыре. Даже четыре с минусом. Просто он полез не туда, куда надо. Ему не нужно было с ним в партере возиться. Отходи от него, разрывай в дистанцию. Разорвал — снова бой в стойке начинай. И руки от пояса у него... Почему он их так держит — не знаю... Но он молодец. Прогресс у него очень сильный. При правильной подготовке, при правильном подходе он еще себя покажет.

— Имеете в виду прогресс по сравнению с боем с Артемом Тарасовым, который был два месяца назад?

— Нет, тут я не могу определить. В первом же раунде уже все закончилось. Было бы хотя бы два раунда — тогда я уже мог бы что-то сказать, тогда можно было бы определить его форму. А тут он залез не туда — в партере его задушили.

— Бросилось в глаза, что у Александра не было тренера. В углу был только катмен.

— Да, бросилось. Не знаю, как у него с тренерским составом... Может, он не слушается, говорит: «Я так думаю». Но так не бывает! Каким бы великим спортсмен ни был. Если ему тренер говорит: «Сегодня работаем над партером», — значит, партер. «Я не хочу» — так не бывает. Тренер перед спортсменом должен быть авторитетом. Какие бы регалии у него ни были — да, он [Александр Емельяненко] в Pride дрался, я понимаю прекрасно. Но перед тренером он должен быть номер два. У него должен быть наставник, которому он доверяет, с которым он идет. И результат будет совсем другой. Я уверен в этом! Уверен!

— Вы за него взялись бы?

— Сейчас посмотрим. У меня есть мысли насчет его следующего боя с Марсио Сантосом. Хотел бы показать свое видение поединка. Думаю, Александр выступил бы совсем по-другому. Но все зависит от него [Емельяненко] - как он будет слушаться. Если он будет думать, что ему виднее, то с таким спортсменом невозможно работать. Если боец послушный — значит, будет результат. Если нет — не будет, тогда ему самому нужно быть тренером, а драться только на уровне Артема Тарасова. Вот так я думаю. Я реально вижу, как Александр может пройти Сантоса.

— Как?

— В неделю, к примеру, два раза работать над партером. Сверху на него ложится соперник. Элементарное упражнение. Говоришь: «Саня, ты должен встать. А ты должен удержать его и наносить удары в 10 процентов силы». И вот Саня не может встать один раз, два раза, три, неделю. А на следующей неделе уже будет вставать. Попался на удушающий? Все, отдельно разбираем, как от этого приема уходить. От каждого приема есть по пять-шесть уходов. Над каждым моментом нужно работать отдельно! Над партером работать! Вот именно как поставить работу в бою с Сантосом — у меня есть видение. Думаю, оно сработает.

— Сантос бросил вызов вашему брату. Что скажете?

— Хороший, удобный соперник для Мухаммеда. Это был бы хороший бой. Но он же сказал, что даст реванш Емельяненко. Сделаем все возможное, чтобы Емельяненко прошел Сантоса. Я хотел бы подготовить его к бою с Сантосом, чтобы он показал, на что способен на самом деле.