«После такого боя Саше точно не нужно завершать карьеру». Камил Гаджиев: будет ли поединок Емельяненко vs Дацик?

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев о будущем Александра Емельяненко, который 27 ноября проиграл Марсио Сантосу на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре (1-й раунд, удушающий прием).

Александр Емельяненко, Россия, 40 лет. На взвешивании: 115 кг. Статистика в ММА: 28 побед, 9 поражений, 1 ничья.

Марсио Сантос, Бразилия, 32 года. На взвешивании: 104 кг. Статистика в ММА: 17 побед, 6 поражений, 1 ничья.

— Какое послевкусие осталось?

— Я очень турниром и доволен главным боем. Сейчас объясню: мне по большому счету все равно, кто победил — Саша или Марсио. Для них обоих в нашем промоушене всегда найдутся предложения. С Марсио чуть более глубокая история, ведь он давно у нас, дерется постоянно и так далее. С Сашей... Ну, на Сашу, как я уже вчера говорил, в случае победы или поражения мы все равно рассчитывали. Саня на самом деле неплохо смотрелся, и пусть результат никого не вводит в заблуждение. Да, он проиграл на земле, где изначально был практически обречен. Но то, что он делает подсечку в MMA, а это не самбо и не дзюдо, говорит о том, что к нему возвращаются навыки — координация определенная, чего, по моему мнению, в последнее время ему не хватало.

— Удивило, что 104-киллограмовый Сантос довольно легко перевернул Емельяненко в партере?

— Давайте так: когда грэпплинг был сильной стороной Александра Емельяненко? Никогда. Поэтому он сам себя вниз загнал, но при этом красоту сделал.

— Нет ощущения, что это была менеджерская ошибка — принимать такой бой?

— Нет. Акции Александра Емельяненко сильно не упали. Мы по соцсетям видим, что Саня тренируется. Сегодня же ущерба не было? Он пропускал, но ущерба нет. То есть ему не надо лечиться. Он тренируется дальше, и через три месяца объявляется его следующий поединок. Мы разве не будем смотреть? Будем смотреть. Если бы он сегодня вышел весь трясущийся, никакой, получил и так далее... Если уж заканчивать, то можно было после боя с Магомедом Исмаиловым. А после такого боя точно не нужно заканчивать карьеру.

Я считаю, что в данном поединке Саша был в гораздо лучшей форме, чем в бою в Магой. Это мое мнение, и, возможно, оно субъективное. Из того, что я видел, Саша был готов намного лучше.

— Реванш между Емельяненко и Сантосом будет?

— А почему нет? У меня не было в голове этого, но Саня создал, а Марсио — принял. Вперед.

— Насколько вероятно, что у Александра вновь не начнется романтический загул?

— 50 на 50, все может быть. Он мог и после победы загулять. Так уж мужик устроен. Правильно?

— Когда хотели бы сделать следующий бой Александра Емельяненко?

— В следующем году с удовольствием бы провел бой с его участием.

— А когда? В начале года? В середине года?

— Сейчас я знаю, чем мы будем заниматься весной, а вот осенью можно было бы газануть.

— Бой с Владимиром Минеевым по правилам бокса потерял смысл?

— Я так не считаю. Сейчас, конечно, все бы сказали, что у Емельяненко шансов нет, потому что он и от Сантоса пропускал приличные плюхи. Но если Саша сейчас залезет в боксерский зал, как когда-то он у Меньшикова тренировался, то многие вспомнят, что и Минеев уже не боксирует 10 лет. И великого бокса в своих боях он не показывал.

— Какой смысл Александру принимать бои со Шлеменко, Минеевым или Исмаиловым, если он может драться с блогерами и зарабатывать сопоставимые деньги?

— В этом-то и парадокс, что он находит себе какие-то челленджи, хотя мог бы «на изи» драться. Он лезет в истории, например, с Джеффом Монсоном. Значит, в нем еще живет дух бойца ММА. В этом-то и парадокс, но нам — болельщикам и организаторам — только лучше.

Бой со Шлеменко... Кто из вас сейчас может сказать, что, Емельяненко проиграет Шлеменко, если они подерутся через полгода? Я бы не сказал, что Шлеменко точно выиграет у Емельяненко, потому что они будут драться, скорее всего, в стойке, а в стойке всякое может быть.

— Гонораром Емельяненко называют 10 миллионов рублей, а это поражение повлияет на эту цифру?

— Нет, не повлияет. С ним работает очень ловкий человек (Азамат Бостанов. — Прим. «СЭ»). Я думаю, он все устроит.

— Вы в свое время разносили Али Багаутинова за то, что у него в углу не оказалось человека, который мог бы его правильно настроить.

— У Александра в этом бою не было в углу авторитета, кто бы на него посмотрел сверху вниз, кто бы ему сказал: «Иди и сделай так». Но таким человеком, я думаю, мог бы быть только его брат. Только его брат, к примеру, мог бы сказать: «Иди и сделай так».

— Вы вчера говорили, что на этом поединке мог присутствовать Магомед Исмаилов. Почему его не было?

— Он собирался приехать, но опоздал на самолет, у него был рейс с утра, но его не оказалось на борту. Мага с Сантосом неплохой движ устроили бы...

— Самый логичный боец для Емельяненко, если брать Fight Nights? Судя по вашим разговорам, это Александр Шлеменко.

— Мы же не претендуем на то, что Шлеменко — наш боец. Насколько я знаю, у него бой с Фаридуном Одиловым (в Eagle FC. — Прим."СЭ"). Я бы посмотрел на бой Емельяненко с Вагабом Вагабовым, но сейчас, как мне кажется, Вагабов был бы большим фаворитом в бою с ним.

— Зачем Александру такие сложные бои давать?

— Я говорю — если бы они оба захотели. Что болельщик хочет видеть? Емельяненко — Шлеменко, к примеру. Но если одному из них сложно и он не согласится, что я могу сделать?

— Вариант «Емельяненко против кого-то из небойцов» в Fight Nights возможен?

— Он любого небойца прибьет на раз-два. Небоец даже не решится с ним подраться.

— Вы готовы отдать по 10 миллионов рублей Анатолию Сульянову и Регбисту за то, чтобы они подрались в клетке Fight Nights. Готовы ли вы те же самые гонорары потратить на бой Емельяненко против Вячеслава Дацика?

— Я думаю, что готов потратить. Мы бы отбили эти деньги, я уверен.

— Правильно, что Вячеславу Дацику хотели сделать бой с Вагабом Вагабовым в Fight Nights?

— Мы сейчас хотим, но бой по правилам бокса. Такая мысль. Насколько я понимаю, Дацик по ММА особо не выступает, а Вагаб — выступает. Это не очень правильно, потому что Дацик был бы в неравных шансах. А по боксу была бы хорошая рубка.

— Не считаете, что со стороны Александра Емельяненко вот эти выступления на старом багаже — это в какой-то степени продажа его имени и фамилии?

— Это чуть авантюризм. Перевести это можно как продажа имени и фамилии и так далее. Этим попахивает. Но это не первая мысль, которая мне приходит в голову. Первая мысль — это: «Молодец, Саня, ввязывается в эти истории и дерется».

— То есть это смелый поступок — принять бой за неделю?

— Я считаю, что да.

— Что дальше для Сантоса? Исмаилов или, может быть, Василевский?

— Василевский точно нет. В этот бой не верю. Я думаю, что Исмаилов — хорошая история. Шара Буллет (Шарапутдин Магомедов). Почему бы и нет (улыбается)? Это как вариант. То, что вытворяет Шара Буллет, заставляет думать, что он человек из космоса. Но, давайте так: Шару Буллета крепкий борец еще не проверял. Поэтому, может быть, это Марсио.

— Сантос не соперник для Минеева сейчас?

— Кстати, вот Минеев. Мне почему-то кажется, что Минеев с Исмаиловым вновь подерутся, поэтому я пока их не трогаю.

— Что насчет истории с Харитоновым? Неужели не найдутся деньги на реванш с Емельяненко?

— Это не наша история. Я с Серегой точно не в тех отношениях, чтобы организовывать ему бои в нашем промоушене. Я вообще в его сторону не думаю. Азамат Бостанов вроде какие-то истории придумывал, [и бой] Харитонов — Емельяненко может получиться.