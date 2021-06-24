Он пришел в единоборства в 24 года.

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В ночь на 27 июня в Лас-Вегасе пройдет встреча двух, возможно, самых техничных дистанционных ударников в и стории тяжелого веса UFC — Александра Волкова и Сирила Гана. Никогда ранее в этой весовой мы не видели пересечени я двух настолько габаритных и высококлассных ударников.

Да, был поединок отменного стоечника Тима Сильвии (203 см роста) против борца Джейна Макги (208 см), был бой того же Волкова (201 см) против Штруве (213 см) — но так или иначе кто-то один в этой паре недотягивал до статуса ударника топ-уровня. В случае же Гана и Волкова оба бойца — прекрасные разноплановые ударники, за которыми стоят могучие габариты (а в случае с французом еще и редчайший атлетизм: скорость, пластика, элегантность, ловкость).

Интересен этот поединок и громадной разницей в опыте. Во-первых, Волков занимается единоборствами с 7 лет (25 лет опыта), а Ган — только с 24-х (7 лет опыта). Во-вторых, в профессиональных ММА бойцов разделяет 33 проведенных поединка — россиянин провел в клетке 41 бой, Ган — всего 8. То есть Волков просто-напросто на этой работе в 3,5 раза дольше, чем соперник. И это при том, что сам Александр еще довольно молод для тяжа — ему всего 32.

Перепрыгнуть такую пропасть в опыте можно только за счет одного качества — экстраординарного природного таланта. Ган — явно одаренный боец, но масштаб этого дарования пока трудно установить наверняка: да, француз выиграл в UFC пять боев и каждый раунд (14 из 14, это уже второй показатель в истории по количеству выигранных раундов подряд в истории тяжелого дивизиона UFC после Д жуниора д ос Сантоса), да, он побеждает с видимой легкостью и не получает ущерба, да, он успел протестироваться против очень сильного Жаирзиньо Розенструйка, но теперь ему предстоит вызов нового порядка — топовый соперник со стилистически неудобной манерой, очень высокий и мощный дистанционщик с разнообразной ударной техникой и высокой точностью удара.

За два дня до боя мы созвонились с Сирилом, чтобы поговорить о поединке, узнать о происхождении его стиля и атлетизма, а также вспомнить его работу менеджером по продаже элитной мебели. На интервью нам отвели скудные 12 минут, часть из которых пришлось еще и потратить на витиеватый перевод с французского на английский (помогал наш хороший знакомый, тренер Гана Фернанд Лопес) — тем не менее разговор получился очень живым и фактурным.

***

— Александр Волков опоздал на интервью со мной на 20 минут, вы — на 39. Здесь он вас немного перебил .

— ( С меется . ) Это нормально.

— Как прошел полет из Парижа в Вегас? Фернанд Лопес рассказывал мне о вашей удивительной способности хорошо спать. Спали весь полет?

— Да, я спал весь полет. За последние шесть месяцев это уже наш третий бой в Вегасе, поэтому я привык [засыпать в полете сюда].

— Волков в последние полтора года серьезно набрал в массе, стал огромным. В связи с этим была задача самому под такого соперника наесть немного веса?

— Нет-нет-нет, такой задачи у нас не было. Мне комфортно в моем весе — где-то 112 кг. Считаю, что это не очень правильно — драться 25 минут со слишком большой массой. Лично мне комфортнее быть в моем привычном весе.

Переключился из стиля муай-тай в активный футворк, чтобы спастись от борцов

— Вы базовый таец, который развил уникальный футворк-стиль, уйдя от малоподвижной, «квадратной» стойки муай-тай в активное передвижение. Как вы приняли решение переключиться в такой стиль?

— Когда я начинал в ММА, все мои спарринг-партнеры превосходили меня в борьбе и грэпплинге. Футворк — это возможность защититься от борьбы, не попасть под проход или захват. Поэтому я выбрал этот стиль. Он помогает мне с первого боя, помог в бою с Жаирзиньо и поможет в бою против любого тяжа.

— Фернанд Лопес говорил, что его любимый футворк-перфо р манс у вас — это бой против Бобби Салливана в промоушене ТКО. Вы здорово меняли направления, не давали поймать себя. Сами какой свой бой считаете лучшим по работе ног?

— Я, кстати, здесь согласен. Бобби хотел поймать и убить меня. Он носился за мной, как каннибал, как монстр. В UFC же лучший футворк у меня был с Рафаэлем Пессоа. Он тоже хотел убить меня, и мой футворк здорово помешал ему в этом.

— У вас уникальная физика — такие данные встречаются в одном случае на миллион. Огромный, очень атлетичный и быстрый. Это в кого : в отца, маму, деда?

— Наверное, в отца. Но если это еще объединить с мамой — вообще отличная работа будет (смеется).

— Кто ваш отец по профессии?

— Отец много играл в футбол, боксировал. Мой дедушка боксировал. А так отец работает водителем автобуса.

— В каком возрасте вы начали заниматься единоборствами?

— Я начинал с футбола, много играл, потом переключился на баскетбол. В муай-тай я пришел в 24 года, это моя единственная бойцовская база.

— Интересная грань вашего таланта — это элегантность, как когда-то у Тьерри Анри в футболе. Вы не занимались , случайно , танцами?

— Да, я танцевал (смеется). Футворк действительно делает человека элегантным, мы видим это и в боксе.

— Вы говорили в интервью Карин Брайант, что Волков боится, когда у соперника есть нокаут-сила , и поэтому вы хотите доводить до него сильные удары. Что вы имели в виду под « боится » ?

— Мы видели это в бою с Дерриком Льюисом. Он выигрывал бой и за несколько секунд его отдал, один удар все решил. Я думаю, у Волкова есть эта слабость — боязнь тяжелого удара.

— У Волкова очень длинные ноги — уязвим ли он для болевых на ногу? Вы уже скрутили пятку Мэйесу (во втором бою в UFC).

— Это хороший геймплан, кстати, спасибо (смеется). Поэтому я и говорю, что могу закончить бой и в стойке, и на земле.

— Розенструйка вы постоянно доставали джебом, но не связывали джеб с силовыми ударами. Почему?

— Потому что я перестраховывался. Жаирзиньо всегда финиширует людей контрпанчами. Касается тебя — и все, конец. Я знал, что могу драться либо на длинной дистанции, либо на короткой, но никак не на средней. На средней он постоянно встречает тебя. Это было слишком опасно. Но вообще я комфортно чувствую себя на любой дистанции. У меня высокий бойцовский IQ, и я довольно быстро высчитываю нужную дистанцию. В самом начале боя.

— Ваш стиль требует не только идеального кардио, но и очень сильных икроножных мышц. Качаете ли вы их намеренно?

— Я делаю кое-какие упражнения на икры, но лучшее упражнение — это 35 минут в день боксировать с тенью, выполняя много футворк-перемещений.

« Девять лет я работал менеджером по продаже элитной мебели. Как-то продал комплект на 20 000 евро »

— Фернанд Лопес отмечал, что вы всегда ложитесь спать в 21:00. Когда п оследний раз нарушали этот режим?

— Честно, я не всегда ложусь в это время. Иногда заигрываюсь в видеоигры и иду спать уже после 00:00. Это плохо, но вот так бывает.

— Деметриус Джонсон говорил, что его рекорд просиживания за видеоиграми — 16 часов подряд. Какой у вас?

— Нет-нет-нет, столько я не играю. Сейчас я играю в FIFA, со мной команда из семи человек. Иногда мы можем поиграть три часа, может быть, четыре, но не больше.

— На что потратили первый бонус в UFC — $ 50? 000 за сабмишен против Мэйеса?

— Я не трачу деньги (смеется). Инвестирую все в мой банковский счет. Не то чтобы я коплю прям о , но у меня ведь семья. Жена, дочь. Сейчас жена беременна второй дочерью, поэтому я должен заботиться о них, бережно относиться к деньгам.

— UFC в одном из роликов пускали информацию, что вы работали менеджером по продаже элитной мебели.

— Да, я отработал там 8-9 лет где-то.

— Самая запоминающаяся сделка?

— Я как-то продал комплект мебели на 20 000 евро. Софу, стул, стол, полку.

— В собственном доме какой предмет мебели у вас любимый?

— Думаю, кухонный стол. Потому что , когда вы собираетесь за ним покушать, вы смотрите своей семье, друг другу в глаза, общаетесь. Отставляете в сторону телефоны, видеоигры и просто общаетесь вживую. Поэтому больше всего люблю стол.

— Каким вы видите бой против Александра Волкова в эту субботу?

— Будет война, точно будет война. Для меня такой соперник — большой вызов. Уверен, вы увидите новую версию Бон Гамина (прозвище Гана).

***

Блиц

— Если бы вам сказали, что до конца жизни вы можете делать только одно физическое упражнение для здоровья, что бы за упражнение это было?

— Подтягивания.

— По какому поводу вас последний раз пилила супруга?

— Заигрался в видеоигры (смеется).

— Что у вас стоит на телефонной заставке?

— Сейчас у меня ничего особо не стоит (показывает дисплей, на нем фото пляжа). Раньше стояло фото жены, но , когда моя дочь видела эту фотку, она начинала плакать: «Хочу к маме». Поэтому мне пришлось убрать то фото (смеется). А недавно у меня стояла вот эта фотка (показывает себя в цепях, смеющегося — возможно, пародия на что-то).

— Самый запоминающийся комплимент, который Франсис Нганну сделал вам после спарринга или совместного упражнения?

— Не то что комплимент, но он мне выдавал хорошие панчи (смеется). А для меня хороший панч — уже комплимент.

— Животное из дикой природы, которое вас восхищает больше всего?