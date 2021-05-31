В ночь на 27 июня Александр Волков проведет один из главных боев в карьере — против огромного француза Сирила Гана (рост 195 см, вес 120 кг) на турнире UFC Fight Nights. Один из важнейших он потому, что победитель поединка, вполне вероятно, станет претендентом на пояс чемпиона UFC в тяжелом весе. За месяц до боя Волков дал большое интервью «СЭ».

Александр Волков, Россия, 32 года. Статистика в ММА: 33 победы, 8 поражений. Место в рейтинге тяжеловесов UFC: 5-е.

Сирил Ган, Франция, 31 год. Статистика в ММА: 8 побед, 0 поражений. Место в рейтинге тяжеловесов UFC: 3-е.

«Надеюсь получить визу 5 июня»

— Сегодня (интервью состоялось 27 мая. — Прим. «СЭ») стало известно, что у вас нет американской визы. Не получится ли так, что приедете впритык к поединку?

— Визы пока действительно нет, мы сейчас записались на получение визы в посольство в Казахстане, если все будет по плану, то на следующей неделе визу получим. Да, придется тренировочный процесс прервать, слетать в Казахстан на несколько дней. Это вносит свои неудобства, но что поделать, все ради зрелища.

— Когда прибытие в Америку по плану?

— В первую очередь нужно, конечно, получить визу. Хорошо бы недели за две туда попасть, числа 10-12-го стартануть. Надеюсь, что числа 5-го виза уже будет, после чего я еще неделю буду готовиться в Москве, а уже затем поеду в Штаты. Там дополнительной работы не будет, поскольку вся работа была проведена здесь — со спарринг-партнерами, с тренерами. Там будет только подводка к бою, подготовка моральная и тактическая.

«Если бы в UFC не продвигали Гана, то хотя бы одним его соперником был борец»

— Согласны с тем, что Сирил Ган — ваш первый соперник в UFC, по которому реально сложно попасть?

— По нему попадали ребята, просто пока не было того, кто бы его нокаутировал и выиграл. Действительно, у него ударная техника на хорошем уровне, но я не могу сказать, что по нему сложно попасть.

— Какие остались впечатления от его поединков с Розенструйком и дос Сантосом?

— Сирил Ган неплохо двигается, неплохо раздергивает, у него есть определенный стиль работы. Но он повторяется. Этот боец выполняет одни и те же элементы, которые предсказуемы. Боев у него еще немного, может быть, оппоненты Гана не особо сильно разбирали [его бои]. Если говорить про дос Сантоса, то он является ударником. Он заряжался в удары, а Сирил достаточно легко от них уходил — просто сдерживал удары в своей манере, и противник не мог по нему попасть. Остановка поединка была неоднозначной: Ган потряс Дос Сантоса джебом, но потом попал в затылок — по идее должны были сделать ему замечание и дать время дос Сантосу на отдых. Момент спорный. При этом Сирил действительно сильный оппонент с хорошей ударной техникой, поединок будет тактический, что делает его еще более интересным.

— А что за элементы есть у Гана, которые повторяются?

— Есть очень много вещей, о которых я не хотел бы говорить раньше времени. Некоторые моменты мы принимаем во внимание и используем. Думаю, пока не стоит рассказывать о разных хитростях. Но это несложно отследить, у него не такой большой запас ударов, всего несколько ударов руками, несколько ударов ногами, он их комбинирует как конструктор LEGO.

— Для тяжеловеса он хорошо двигается. Как будете его доставать? Просто бить по движущейся мишени? Или будете загонять его в безвыходные ситуации, чтобы он не смог выбраться?

— Посмотрим, как он будет передвигаться в нашем бою. У меня длинные руки и большой рост, это позволит мне контролировать ход поединка. Его работа ногами немножко мешает ему добивать оппонентов. Он неплохо двигается, но редко обостряет ситуацию, боится встречного удара. Есть ощущение, что боится пропустить удар, для него это проблемный психологический элемент. В бою со мной ему по-любому придется пропустить удар. Посмотрим, как сложится поединок. Пока по нему особо никто не попадал, потому что оппоненты были подобраны правильно для него, они не очень хорошо были подготовлены к нему.

— Есть ощущение, что UFC его продвигает?

— Если бы лига UFC его не продвигала, то его соперником был бы борец, хотя бы один. Мы посмотрели бы, что собой представляет Сирил в бою с неудобными для него борцами. Судя по всему, тут у него могут быть проблемы.

— Может быть, это будет тот самый поединок, в котором мы увидим ваше атакующее джиу-джитсу? Или лучше в стойке с ним разобраться?

— Атакующее джиу-джитсу, конечно, звучит вызывающе. Скорее всего, я не буду изменять себе, мой основной план — ударная техника. Мы борьбу тоже нарабатываем, готовы ко всем элементам. Если что-то не будет получаться в стойке, если будут варианты проходов и борьбы, то, конечно, я буду это использовать. Но план на бой не строится на борьбе. Тем не менее, конечно, над ней я тоже много работаю, нужно уметь ориентироваться в любых ситуациях, я ко всему готов.

— В вашем лагере есть бойцы, которые стилистически похожи на Сирила Гана?

— Стилистически подобрать такого оппонента достаточно тяжело. Есть несколько человек, которые еще не выступают профессионально, это большие ребята, ударники, которые хорошо передвигаются. По своей базе кикбоксеры, они делают похожую работу. Кроме того, в лагере помимо меня есть еще три бойца UFC из тяжелого и полутяжелого весов. Они готовятся к своим боям, оппозиция у них серьезная, так что спаррингов хватает — их выше крыши. Все готовимся, помогаем друг другу.

— А есть смысл больше поработать с бойцами из легких весовых категорий, учитывая, что они подвижнее?

— Надо не забывать, что Ган не только хорошо двигается, он высокий и достаточно физически сильный. Эти элементы нельзя не принимать во внимание. Лучше работать со спарринг-партнерами своего веса. У меня есть ребята из полутяжелого веса, они быстрее, но в целом такой необходимости нет. Самое главное — отработать элементы, которые нужны мне, проще психологически выходить на спарринги, представляя ту работу, которую буду выполнять в клетке, а не ориентироваться на конкретных спарринг-партнеров. У меня было так всю мою карьеру. Когда-то у меня вообще не было спарринг-партнеров, я всегда отталкивался от себя.

«Это будет бой не разумов, а стилей»

— Если учитывать то, как рационально тренерский штаб Гана выстраивает его поединки, подошла бы вашему бою афиша со слоганом «Игра разумов»?

— Скорее нет. Поединок — это все-таки не игра разумов. Дерутся не лагеря, а бойцы, у которых есть эмоции. Это скорее будет игра тактики, но тактика держится до определенного момента, потом все сводится к базовому уровню спортсменов. Я просто не увидел в работе Гана что-то тактическое. По сути, работа у него во всех боях похожая, он просто держит дистанцию, атакует и раздергивает издалека, проваливает оппонента, который пытается по нему попасть, контратакует. Некоторым ребятам в первых раундах не хватало бензина двигаться в такой же манере, но, откровенно говоря, у них бойцовский уровень ниже. У нас будет бой хороших ударников с разными техниками. Наверное, это будет не бой разумов, а бой стилей.

— Велика вероятность, что поединок продлится все пять раундов? Учитывая стиль Гана: ударил — ушел. Он избегает зарубы.

— Он избегает зарубы, а я нет, буду планировать закончить поединок досрочно. Мы большие ребята, каждый удар у нас в любом случае сильный. Уверен, он будет биться до конца. Из-за того, что еще не проигрывал, у него ощущение, что ему все по силам. А у меня есть опыт выхода из разных ситуаций, кроме того, я набрал физической силы. У меня есть то, чего не было раньше, я уверен в своих силах, думаю, есть большая вероятность, что бой закончится досрочно.

— В недавнем интервью Карену Адамяну вы сказали, что слышите угол соперника и что это очень полезно. В этот раз подсказки будут на французском языке, будет сложно разобрать, что они там кричат. Можете вспомнить случай, когда подсказка из угла соперника вам очень помогла?

— Вспомнить не смогу, боев было очень много, все они смешались. Это подсказки из разряда, что соперник будет бить с правой руки или будет делать проход. Ты в принципе к этому готов. Понимаешь, что через раздергивание будет делать проход или бить справа. Это иногда помогает, но конкретного случая вспомнить не смогу, повторюсь, много было боев, все подсказки слились в одну кашу.

«Думаю, если выиграю уверенно, мне дадут титульный бой»

— Правильно понимаю, что победитель вашего боя будет драться за титул?

— Сейчас появились слухи о Джон Джонсе, о Льюисе, о возвращении Миочича. Конечно, думаю, что все во многом будет зависеть от того, как пройдет поединок. Если мы покажем яркий и красивый бой с нокаутом, то победитель может подраться за пояс. Очень важно, насколько уверенно пройдет этот поединок.

— Это было бы логично. Нганну летом, скорее всего, будет драться за пояс с Льюисом.

— Пока что бой с Льюисом не анонсирован, пока что спорный момент с Джонсом. Думаю, что и Миочичу полагается шанс на титульный бой или претендентский. Кто-то из нас может в будущем подраться с Миочичем. Сейчас немного непонятная ситуация. Надеюсь, что Нганну будет драться часто. Просто если выигрывает вдруг Льюис, то, думаю, он еще будет ждать до следующего года, будет чемпионом какое-то время. Для всех лучше, чтобы выиграл Нганну. Думаю, если свой бой выиграю уверенно, то мне дадут шанс, у меня будет три победы подряд над хорошими соперниками из топ-10. Я настроен, что через бой подерусь за пояс.

«Нганну и Ган для меня абсолютно одинаковы»

— Вы в курсе истории тренера Гана? Он раньше тренировал Нганну. У них есть определенная принципиальность, так скажем. Возможно, выход на бой с Нганну — это дополнительная мотивация для Гана.

— Конечно, в курсе. Любая мотивация эффективно убирается при помощи одного пропущенного джеба. Я не менее мотивирован, я очень долго в UFC, иду к заветному поясу. Я мотивирован не местью, а своими спортивными амбициями. Находясь у вершины, хотелось бы их реализовать.

— А кто для вас сейчас опаснее — Нганну или Сирил Ган?

— Я самый опасный соперник! Они для меня одинаковые соперники абсолютно. К Нганну была бы другая подготовка, но в целом я готов. Если 26 июня мне скажут подраться с Нганну за пояс, то с удовольствием выйду. Я прошел хороший лагерь, набрал форму, готов подраться с любым.

— А как относитесь к комментариям, что против Нганну у вас нет шансов?

— Я читаю эти комментарии лет десять, наверное. Пишут, что меня порвет очередной соперник. Даже уже не с улыбкой реагирую. Ну, понятно, проходили мы это все. Всю мою карьеру я у комментаторов был андердогом. Фаворитами считаются те, кто много говорит, а те, кто говорит меньше, по мнению зрителей, уверен в себе меньше. Я привык доказывать все в октагоне. Пока меня никто не убил, думаю, и дальше не убьет.

«Меня моя медийность устраивает»

— Про вас пишут, что вам не хватает медийности. Но Instagram у вас постоянно обновляется, интервью есть. Как смотрите на такие заявления?

— Я немного торможу медийность. Не то чтобы искусственно, просто на какие-то мероприятия, интервью не хожу. Просто потому что занимаюсь тренировками. Все свободное время и силы даже в межсезонье стараюсь тратить в зале, чтобы развиваться, становиться сильнее. Понимаю, что сейчас то время, когда нужно в себя максимально вкладывать. Участвую только в тех медийных мероприятиях, которые считаю для себя оправданными, нужными и интересными. В этом плане я, может быть, менее медийный, чем некоторые российские бойцы, которые выступают в UFC. У них больше свободного времени, чтобы заниматься раскруткой. Я, может быть, больше ставлю на спортивную составляющую. Если посмотреть на зарубежных бойцов, которые вроде популярны у нас, то можно заметить, что их страницы в Instagram не такие раскрученные. У того же Гана меньше подписчиков, чем у меня. Не настолько он популярен.

Меня моя медийность устраивает. Мне и так жить сложновато: выходишь в магазин и не можешь спокойно купить продукты, обязательно кто-нибудь сфотографируется. Иногда хочется спокойной, тихой жизни, отдыха, погулять в парке с семьей. Instagram стараюсь вести так, чтобы было интересно подписчикам, участвую в тех медийных мероприятиях, которые интересны или которые могут меня раскрыть с другой стороны.