«Ган играет в кошки-мышки, а Волков — мощный парень». Что говорят звезды UFC о бое москвича против небитого француза
Остаются считаные дни до одного из самых ожидаемых поединков лета для российских фанатов ММА. В ночь на 27 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) уроженец Москвы Александр Волков сразится с непобежденным французским проспектом Сирилом Ганом. Их бой станет главным событием турнира UFC Fight Night 190. Сейчас Волков (33 победы, 8 поражений в ММА) занимает пятое место в рейтинге тяжеловесов UFC, а Ган (8 побед, 0 поражений) — третье.
В преддверии поединка спортивный обозреватель Джеймс Линч провел опрос среди действующих звезд сильнейшей лиги — насчет того, что они думают об этом бое.
Энтони Смит (полутяжеловес UFC): «Отличный бой. Думаю, Сирил Ган победит. Он умеет грамотно работать на дистанции благодаря длинным рычагам. В целом он умный боец. Он не выходит на бой, если знает, что не до конца подготовлен, он не рубится в неудобном для себя моменте. Он — огромный, но в то же время подвижный тяжеловес. Двигается очень много. Он не станет рубиться, если понимает, что это для него представляет опасность. Не станет на потеху публики или Даны Уайта идти вразмен с ударником. Так что выберу его. Также я бы посмотрел на его бой с Джоном Джонсом».
Брайан Келлехер (боец легчайшего дивизиона UFC): «В плане техники они оба молодцы. Двигаются хорошо. Ган — огромный тяж, и я думаю, что у него будет небольшое преимущество в мощи. Мое мнение — Ган победит. Он хорошо двигается, быстрый. Считаю, что он выиграет судейским решением».
Дастин Джейкоби (полутяжеловес UFC): «Мне нравится Волков тем, что на его стороне опыт. Кстати, мой прошлый оппонент — большой русский боец Максим Гришин — уже побеждал Волкова в начале своей карьеры. Я же победил Гришина. Быть может, и у Волкова выиграю? Не суть. Выбираю Волкова в этом бою».
Эрик Андерс (средневес UFC): «Ган — самый быстрый и техничный тяжеловес в UFC. Волков уступает ему в скорости, но он меня сильно удивил в бою с Уолтом Харрисом своей мускулатурой и ударами ногами. Ган не станет с ним рубиться. К тому же Волкова не так просто нокаутировать. По-моему, только Деррику Льюису удалось его нокаутировать. Но скорость убивает. Поэтому мой выбор — это Ган».
Фрэнк Камачо (легковес UFC): «Веселая история произошла с Сирилом. Мы с ним дрались в одном карде в Стокгольме, Швеция. Тогда в раздевалке во время разминки перед боем он отрабатывал сумасшедшие приемы — в том числе удары ногами в прыжке. Только взгляните на его габариты. Я был немного в шоке. После увиденного не хочется ставить против этого парня».
Джефф Нил (полусредневес UFC): «Сирил Ган победит досрочно».
Джордан Райт (средневес UFC): «Сложный бой для прогноза. Но все же выберу Сирила. Он на слуху — самый обсуждаемый боец в дивизионе. Он грамотно дерется с теми ребятами, которые, казалось бы, провели кучу боев в UFC. Думаю, что у него есть все необходимое для победы».
Стивен Томпсон (полусредневес UFC): «Это хороший бой. Мой выбор — Сирил Ган. У него впечатляющая ударная техника. Он выходец из кикбоксинга, но он эволюционирует, как боец смешанного стиля — так скажем, становится совершенным бойцом. К тому же он провел прекрасный тренировочный лагерь, а до этого победил досрочно одних из лучших бойцов дивизиона».
Жаирзиньо Розенструйк (тяжеловес UFC): «У них разные стили. Как эксперт скажу, что Ган легок на ногах, а Волков — крупный, крепкий и мощный парень. Если честно, я даже не знаю, как сложится этот поединок. Посмотрим. Очень сложно выбрать победителя... Хорошо, я постараюсь. Если Драго (никнейм Волкова. — Прим. «СЭ») нанесет акцентированный удар, что уже является непростой задачей, то он может отправить Сирила спать. Но Ган любит играть в кошки-мышки. Он двигается постоянно, поэтому сложно будет его поймать. Вдобавок у него неплохая борьба и партер. Если Ган будет проводить бой в таком ключе, то он выиграет — если, конечно же, не пропустит удар от Волкова».
Джек Херманссон (средневес UFC): «Сирил Ган отлично проявил себя в последних боях, но Волков — один из моих любимых бойцов. Он один их тех, кто может выдать потрясающий бой, но в то же время он тот, кто может совершить глупейшую ошибку и поплатиться за это. Так случалось уже, и он таким образом проигрывал. Но в плане навыков он явно лучше соперника. Поэтому я выбираю Волкова».
Алекс Мороно (полусредневес UFC): «Волков прекрасно использует свои габариты и рычаги, а Ган в своем последнем бою выглядел неуверенным, и казалось, что он боится. Думаю, что Волков может спокойно победить его решением судей либо нанести значимый ущерб и закончить бой досрочно, как он это сделал в бою с Оверимом».
Джамал Хилл (полутяжеловес UFC): «Потрясающий бой. Мне нравится то, как Ган двигается, его скорость. Он осторожничал в бою с Розенструйком, а Волков сильно удивил меня в своих последних боях — имею в виду победы над Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом. Да, он удивил меня в этих боях, так что мой выбор — это победа Волкова».
Джош Паризян (тяжеловес UFC): «Сложный бой для прогноза. Ган — хороший боец. Он скучно выступил в бою с Розенструйком, но он выиграл у него. Очень и очень сложный бой для прогноза. Выберу Волкова, но из меня плохой прогнозист».
Кшиштоф Йотко (средневес UFC): «Ган сделал скучный бой с Розенструйком. Он много двигался, но я думаю, что Волков будет оказывать больше давления, поэтому Гану придется драться и, соответственно, бой не будет скучным».
Нил Мэгни (полусредневес UFC): «Думаю, что Волков справится с задачей. Ган — очень талантливый боец, но опыт на стороне Волкова. У него есть все необходимые навыки для того, чтобы одержать победу».
Пунахили Сориано (средневес UFC): «Очень хороший бой. Я большой фанат Волкова, но и Сирил Ган мне начал нравиться. Выберу Волкова, потому что он давно мне нравится».
Таннер Босер (тяжеловес UFC): «Ган нокаутирует Волкова. Будет досрочная победа».
Шейн Бургос (полулегковес UFC): «Волков нокаутом, но если он не сможет победить досрочно, то Ган выиграет решением судей. Этот парень чертовски легок на ногах. Весит примерно 120 кг, но двигается, как средневес».
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