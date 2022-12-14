Два фактора мешают Емельяненко побеждать. Его побьет даже блогер

Александр давно прошел пик.

Емельяненко-младший проведет очередной хайповый поединок — на этот раз его соперником станет блогер Святослав Коваленко. Правда, 32-летний парень не так уж прост: он уже провел полтора десятка боев в поп-ММА и показал приличные результаты.

Удастся ли Коваленко уложить легенду русских ММА? Делайте ставки на этот поединок и другие события в БЕТСИТИ — участвуйте в розыгрыше 5 000 000 рублей!

Когда состоится и где смотреть бой Александр Емельяненко — Святослав Коваленко

Поединок между Александром Емельяненко и популярным YouTube-блогером Святославом Коваленко состоится в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Он пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо» 16 декабря, транслировать его будет телеканал РЕН ТВ. Прямой эфир начнется в 22.50 по московскому времени. Бой между Емельяненко и Коваленко стартует приблизительно в то же время — в 23.00 мск.

Александр Емельяненко — Святослав Коваленко: прогноз и ставка на бой 16 декабря 2022 года

Емельяненко-младший давно не тот. Последний профессиональный бой он провел в ноябре 2021-го против бразильца Марсио Сантоса и проиграл сдачей. Еще за полтора года до этого Александр техническим нокаутом уступил Магомеду Исмаилову. Карьеру в профи некогда яркий спортсмен завершал по нисходящей.

В отличие от брата Федора, который выступает редко, но даже в 46 остается конкурентоспособным в клетке, Александр ушел за славой в поп-ММА. Также он изредка проводит большие поединки, но не в ММА — например, в сентябре за 13 секунд улетел от Вячеслава Дацика в бою по правилам бокса. А до этого был участником нашумевшей схватки с паурлифтером Михаилом Кокляевым. Тот бой — один из немногих за последнее время, в котором Емельяненко показал достойный результат.

Другие спортсмены — в том числе боксеры Дмитрий Кудряшов и Алексей Папин — рассказали, что мешает Емельяненко вернуть форму. «Мы все видели его после загулов, и на самом деле все будет зависеть именно от того, в каком физическом состоянии находится Александр: смог ли он вернуться к здоровому образу жизни или нет», — заявил Кудряшов.

Александр — большая загадка для любого, и проигрывает он зачастую себе самому. В этот раз его соперник — блогер, который не так давно начал карьеру в ММА, но даже в этом случае Емельяненко не фаворит. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у оппонентов примерно равные шансы на успех. Триумф Коваленко доступен за коэффициент 1.90, что приблизительно 49% вероятности исхода. Ничья идет за 25.0 (3%), победа Емельяненко — за 1.95 (48%).

Еще один минус Александра перед любыми другими участниками — завышенная самооценка. Емельяненко все еще считает себя опасным зверем, с которым каждый должен считаться, но не подтверждает это должной подготовкой и физической формой. В результате он выходит в ринг или клетку в полной уверенности, что бывшие заслуги позволят ему одним щелчком отправить соперника в нокаут. Но это не так.

При этом для противников Емельяненко — по-прежнему желанный трофей. Они готовятся к боям против него и остаются в истории людьми, победившими большого спортсмена. Пусть в тот момент он уже давно не в лучших кондициях.

То же самое наверняка случится в ближайшем поединке. Пока Коваленко серьезно готовится в зале и отдает дань уважения Емельяненко в интервью, тот рассказывает, как ужасен и велик на фоне какого-то блогера. Это в очередной раз сыграет с Александром злую шутку.

Прогноз от «СЭ»: победа Коваленко за 1.90.

Делайте ставки в БЕТСИТИ и участвуйте в розыгрыше 5 000 000 рублей!