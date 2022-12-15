Как прибил четырех борцов за вечер лоукиком, чем разозлил Царукян, «плита» Махачев. Интервью с Дамиром Исмагуловым

Эксклюзив перед боем.

В ночь на 18 декабря в соглавном событии вечера UFC Vegas 66 подерутся Арман Царукян и Дамир Исмагулов.

Армянин из Краснодара и казах из Оренбурга — оба, несмотря на пять лет разницы в возрасте, представляют собой новую волну легкого веса. Царукян — очень атлетичный борец, который приобрел взрослую физическую силу в аномально раннем возрасте, быстро прогрессирует в ударной технике. Исмагулов — один из лучших в UFC мастеров работы передней рукой, очень тактически зрячий и умный ударник, с приличной защитой от борьбы.

Казах хоть и не дрался пока в мейн-ивентах и не очень близок к топ-5, уже успел пройти в UFC сильную оппозицию. Победил Хоэля Альвареса, который после боя с ним выиграл четыре раза досрочно, и был потом сам — что интересно — остановлен Царукяном. Перекатал и уронил Тьяго Мойзеса, который потом выиграет три боя подряд и подерется в главном бою вечера с Исламом Махачевым. Обыграл очень взрывного и опасного Рафаэля Алвеса и, наконец, в искрометном поединке победил одного из лучших ударников легкого веса Гурама Кутателадзе.

Несмотря на эти успехи и 19-матчевую победную серию в ММА (последний раз Исмагулов проигрывал в сентябре 2015-го), он все равно подходит к бою против Царукяна андердогом. Уж слишком сильный и талантливый боец Арман, и непонятно, справится ли Дамир с его борьбой, особенно в трех раундах. Исмагулов выносливый, он уже выигрывал в M-1 пятираундовые бои, а Царукян в бою с Гамротом как раз таки сильно задышал в 4-м раунде. Но сейчас парней ждут три раунда, и на бумаге это играет на руку армянскому бойцу.

В преддверии поединка мы поговорили с ними обоими, интервью выйдут сегодня на нашем сайте и YouTube-канале «Ушатайка». Первый на очереди — Дамир Исмагулов. Мы обсудили его проблемы с дергающимся глазом, тренировки с Хамзатом Чимаевым и Шавкатом Рахмоновым, планы финишировать Царукяна и бой Махачева с Волкановски.

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— Одним из самых запоминающихся моментов боя с Кутателадзе стал твой дергающийся из-за нервного тика глаз. Ходил к врачу, удалось решить эту проблему?

— Знаешь, это проявляется, когда я нервничаю, сильно нервничаю. Сейчас получше, я лечил, иглоукалывание делал. Посмотрим, как все это будет, все зависит от того, сильно я нервничаю или нет.

— Это первый раз было, чтобы так сильно дергался?

— Да, первый раз такое было.

Исмагулов победил Кутателадзе решением большинства. Фото Getty Images

Однажды Исмагулов финишировал четырех борцов за вечер лоукиком. «Я же футболист»

— Тебе не обидно, что бой с Кутателадзе не получил должного признания ни там, ни у нас? Ну признали, что, да, технично, круто парни подрались, но не более. На мой взгляд, это была выдающаяся технико-стратегическая катка, один из лучших поединков года.

— Ну да, это был очень хороший бой и по темпу, и по навыкам, по уровню. Конечно, немного было обидно тогда, когда все, кто дрался в главном карде, — все получили бонусы кроме нас. Это, конечно, да, немного обидно. Но в целом - да, хороший соперник, показали яркий, красочный бой, но эту страницу я давным-давно перевернул, об этом не думаю. Сейчас новая страница, и мы пишем новую историю.

— Вы с Гурамом обменялись теплыми сообщениями в соцсетях, пригласили друг друга в гости. Нет желания поехать к нему и Хамзату Чимаеву в их шведский зал?

— Почему, можно потренироваться, но у меня уже на год запланирован план тренировок. Если ничего не меняется, никаких травм, форс-мажоров, то у меня есть план - и где я отдыхаю, и где я тренируюсь. Будет возможность потренироваться вместе — почему бы и нет? С ребятами высокого уровня всегда интересно тренироваться.

— Ты до травмы ахилла очень жестко бил правый лоукик. Помню, так хлестал им Тьяго Мойзеса, что даже Майкл Биспинг, комментатор, похвалил тебя. После травмы и простоя ты почти не используешь этот удар — можешь ли им бить так же сильно, как раньше?

— А это на ахилл не влияет. Я так же бью, так же на тренировках работаю. Просто сейчас более грамотно [поединок выстраиваю]. Проблем нет, я уверен, что к каждому бою я буду подходить лучше, потому что я могу уже полноценно тренироваться, полноценно бить, руками и ногами.

Исмагулов атакует Тьяго Мойзеса. Фото Getty Images

— Я слышал, что ты на одном любительском турнире финишировал четырех ребят за один вечер именно лоукиком. Это правда или городская легенда?

— Я не знаю, от кого ты это слышал, но да, это правда. На Кубке России действительно я финишировал, борцов, кстати. Ну кто-то там был ударник. Там Петр Ян еще тогда выступал на том турнире. Молодой я был, горячий, получилось так, что досрочно лоукиком, я же футболист. В этом плане проблем нет.

— Ты один из лучших бойцов в UFC, на мой взгляд, по умению работать передней рукой. Как у тебя сложилось это качество?

— Школа советского бокса. С моим тренером по боксу постоянно работали над этим и продолжаем работать. Я не знаю, за счет этой руки... я чувствую, когда ей ударить.

«Царукян постоянно говорит, что он на другом уровне, но никто не говорит обо мне как ярком бойце. Я финиширую его»

— У вас же когда-то был спарринг с Арманом в Тайгере. Как он прошел?

— Давно это было, очень давно. Помню этот спарринг, так, подвигались, побили. Я помню, что он один раз сделал мне проход, я там отзащищался, и второй раз у него уже не получилось.

— Будет он в этот раз тебя бороть или удивит всех [стойкой]?

— Меня чем удивить? Да, я думаю, будет бороться. Я не знаю, чем меня можно удивить. Я думаю, что ударка Гурама, допустим, получше будет, чем у Армана. Меня сложно будет чем-то удивить, борьба — все борются. В UFC все борются. Мне самому интересно, многие там говорят... да и он сам постоянно говорит, что у него высокий уровень. Посмотрим.

— Я немножко услышал у тебя интонацию, что ты его даже переоцененным считаешь.

— Я думаю, что... Не то что переоценен, почему, он хороший боец, разносторонний, все может, у него хорошие навыки, он обучен. Но он постоянно о себе говорит, что он другого уровня, даже перед этим боем он говорит, что он на другом уровне. Допустим, Гурам тоже говорил, что он на другом уровне. Знаешь, каждый раз никто не говорит о моем уровне, никто не говорит обо мне как о каком-то ярком, перспективном бойце, я это понимаю. В каждом бою мне приходится это доказывать. И в этот раз мне нужно доказать, что UFC недооценивает меня.

Арман Царукян. Фото Соцсети

— Тебя не задевает, что он так напористо заявляет, что уж в этот раз он точно закончит бой досрочно, финиширует тебя?

— Вот, если честно, я собираюсь его финишировать. В этом бою мне нужно задать такой темп, чтобы финишировать его. Потому что в связи с последними событиями я понимаю, что судьи где-то зажимают, где-то не отдают.

— Кик, колено или ТКО, подзабить у сетки?

— Я думаю, что поймаем его на что-нибудь. На какой-нибудь удар. Ну не получится — чё, в своей манере обыграем и всё.

— Есть ли у Александра Волкановски хороший шанс против Ислама Махачева?

— Я думаю, нет шансов. Ислам очень хороший боец, борец. Волкановски — маленький, он будет очень удобный. Когда Ислам его переведет и на Волкановски ляжет целая плита, он поймет, что он не туда попал. Понимаю еще в 66 кг, но не в 70.

— Ты спарринговал с Шавкатом Рахмоновым. В чем тебе было сложнее всего с ним?

— Шавкат, у него конечности очень длинные, такой весь... (Смеется.) К нему подойти было сложно, я привык, что я всегда выше своих соперников. Но, знаешь, мы с ним так, легко работали. Мы с ним очень хорошо общаемся, не рубились, так, легко. Мы же понимаем, что мы в разных весовых категориях. И тем более это было, когда я восстанавливался от травмы, была такая, только втягивающая работа.