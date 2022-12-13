Каннонье — Стриклэнд: для кого новое поражение станет последним в UFC?
Поединок между американскими средневесами состоится 18 декабря на спортивной арене «UFC Apex» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США в рамках турнира UFC Fight Night 216. Предварять главный бой в очной схватке будут Арман Царукян и Дамир Исмагулов из Казахстана. Также на турнире выступят Саид Нурмагомедов (подерется с узбекистанцем Саидёкубом Кахрамоновым) и Ринат Фахретдинов (с американцем Брайаном Баттлом). Турнир стартует в 0.15 по московскому времени, поединок Каннонье — Стриклэнд начнется не раньше 4.30 мск.
Где смотреть трансляцию боя Джаред Каннонье — Шон Стриклэнд?
В прямом эфире бой покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Боец». Также трансляцию проведет онлайн-платформа UFC Fight Pass и телеканал UFC ТВ. Старт эфира — в полночь по московскому времени.
Джаред Каннонье
38-летний спортсмен в UFC уже семь лет и за этот период собрал богатую коллекцию поражений. Из 14 боев сразу шесть завершились для Убийцы Гориллы неудачами, в том числе последний — в июне 2022 года он единогласным решением проиграл Исраэлю Адесанье. Это был первый и единственный титульный бой Каннонье — прежде он никогда не подбирался к поясу так близко.
Как и в некоторых других поединках, Джареда сгубила прямолинейность — Адесанья легко «перетанцевал» претендента. Ту же ошибку американец допускал в клетке с Робертом Уиттакером, Яном Блаховичем и Гловером Тейшейрой. При этом уронить Каннонье удалось всего двум соперникам — Шону Джордану и Доминику Рейесу. За пределами UFC Джаред вовсе не знает неудач.
Главную опасность Убийца Горилла представляет в стойке: он наносит 3.73 акцентированных удара за минуту с точностью 51%. Нокаутами Каннонье добыл 10 из 15 побед в профессиональной карьере, только три — решением и две — сабмишеном. При этом в UFC он ни разу не пробовал перевести соперников в партер.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Джареда аутсайдером предстоящего боя. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.10, что приблизительно 45%.
Шон Стриклэнд
Как и его будущий соперник, Стриклэнд проиграл последний бой. 31-летний Тарзан уже в первом раунде пропустил сокрушительный левый хук от Алекса Перейры и улетел в нокаут, хотя перед поединком рассказывал, что собирается прочувствовать стойку соперника. Не получилось.
Для Шона это было первое поражение за четыре года, которое завершило серию из шести побед. Правда, ни в одном из этих поединков он не бился с по-настоящему топовыми оппонентами — лучшим из них был Джек Херманссон, который сейчас занимает в дивизионе только девятое место.
Как и у Каннонье, у Стриклэнда 10 побед нокаутами. Также он добился 11 успехов решением и четырежды — сдачей. Он тоже фанат выяснения отношений в стойке, но при этом не брезгует тейкдаунами — совершает 1.14 попытки за 15 минут. Хотя против Джареда он вряд ли пойдет на такой шаг — слишком уж подходят соперникам стили друг друга. Но в первую очередь Стриклэнду, который более изобретателен и гибок, нежели его оппонент.
На успех Шона можно поставить за 1.77, вероятность исхода — 54%.
Возможна ли ничья?
В карьере спортсменов ни разу не встречался такой результат. Учитывая, что редкие поединки (особенно у Каннонье) завершаются судейским решением, шансы на ничью минимальны. То же самое отражает коэффициент — 70.0 (1%).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2