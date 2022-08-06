«Дацик — жировик. Такой бой позорит единоборства». Емельяненко: разнос Рыжего Тарзана, свадьба

Легенда российских ММА дал веселое интервью «СЭ». Отругал Дацика за бой с Монсоном, рассказал смешной анекдот, а еще сообщил о скорой женитьбе.

Вячеслав Дацик победил единогласным решением судей Джеффа Монсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». После боя Дацик заявил, что специально не дрался во всю мощь. А вот его следующий соперник Александр Емельяненко убежден: Рыжий Тарзан бился во всю силу.

— Вы такого боя ждали от Дацика и Монсона?

— Я вообще не ожидал, что Дацик будет в такой ужасной форме, что он так быстро распустится и так ужасно проведет бой с Монсоном. Считаю, что он абсолютно ничего не сделал, стал толстым, жирным, неподвижным, перестал бить.

Функционально абсолютно ужасно себя чувствует. Не знаю, как он будет со мной драться, потому что я не Монсон. И у нас будет не по боям [ММА] бой, а по боксу. Я взвинчу темп, он в первом раунде сдохнет и будет просто булкой с маслом. Возьму его голыми руками и отправлю спать.

Не знаю, почему Вячеслав так распустился. Когда он дрался с Бигфутом Силвой, был в отличной форме: подсушился, тренировался. А сейчас видно, что он живет на кухне и больше ничего не делает. Сидит жрет только. Вышел из режима, из спортивного графика. Стал ужасным бойцом и ужасно выглядит. Куда смотрит его окружение, я не знаю.

— Вячеслав сказал, что он специально не бил...

— Ну как специально... Сдох он. Там же видно было, что он серийно вообще не работал. Медленный стал, затянутый, зажатый. Ему лишний вес мешал, функционал. После боя можно всякие разные оправдания выдумывать и говорить, что он специально не бил, еще что-то.

Монсон — я понимаю, что он не готовился. Он уже катится на набранном багаже. Выступает и зарабатывает какие-то деньги. Дацик, наоборот, молодой, в расцвете сил. Он должен вообще не вылезать из спортзала, жить там, чтобы составлять конкуренцию в бойцовском мире. Ужасно. Мне вообще не понравилось, как этот бой прошел.

— Бой вы там вообще увидели?

— Вообще боя не было. Я же говорю: ни серийной работы, ничего не было. Я бы отдал этому бою ничью. За Дациком особого преимущества не видел. В принципе, он и выиграл с перевесом в одно очко — 29-28. Это не красит, а позорит и бокс, и единоборства, ну и бойцов подобных. Надо с полной ответственностью подходить к работе, выкладываться на сто процентов.

— В общем, вы не верите, что Дацик специально не во всю силу дрался?

— Конечно, не верю, что Дацик специально не во всю силу дрался. Он сдох, задышал, не ходил, не двигался. Он переступал с ноги на ногу. Если бы Дацик двигался, был подсушенным, аккуратно работал с Монсоном, было бы понятно, что он специально делает из Джеффа дурачка в игровой манере. А так было видно, что пытался нокаутировать, бил по пузу. Весь зажатый, затянутый, заплывший жиром. Жировик!

— К вам-то он, наверное, посерьезнее подготовится...

— Да времени сколько осталось до боя? Месяц остался с лишним. За месяц он не наберет такую форму (боксерский бой между Емельяненко и Дациком состоится 24 сентября на турнире Hardcore Boxing. — Прим. «СЭ»).

Вячеслав Дацик (слева) и Джефф Монсон. Фото Дмитрий Коротаев, Известия Дмитрий Коротаев, Фото Известия

— А вы в какой форме сейчас?

— В отличной. Набирает организм у меня. Сегодня пробежался. Можете у меня в Instagram (запрещенная в РФ социальная сеть, признанная экстремистской. — Прим. «СЭ») посмотреть мою сегодняшнюю тренировку. Я уже опубликовал. Также открыл свой ютуб-канал. У меня в Instagram есть ссылка на ютуб-канал, потому что очень много левых каналов, сайтов, которые копируют у меня информацию и выкладывают.

— А вы, кстати, поняли тогда, что разместили ваше объявление от 2012 года? Вы его узнали? Имею в виду про фейк о якобы завершении вашей карьеры.

— Вообще не слышал. Пресса навалилась со всех сторон с вопросами: «Ты что, правда собрался завязывать с боями?» Тоже, кстати, левая страница, которую уже заблокировали. Я уже сто раз говорил, что мои аккаунты — Instagram, Одноклассники, Вконтакте — верифицированы синей галочкой. Facebook еще есть (запрещенная в РФ социальная сеть, признанная экстремистской. — Прим. «СЭ»).

— А вы считаете себя самым популярным бойцом России? Именно в народе, народным бойцом.

— Это не ко мне вопрос. Это, наверное, народу надо задавать. Я занимаюсь и делаю свое любимое дело, вкладываюсь на все сто процентов, чем делюсь постоянно. Во многих ситуациях простые люди знают про меня намного больше, чем я про себя. Все советы дают какие-то, но я понимаю, что я в них не нуждаюсь. Для того чтобы не обидеть людей, приходится выслушивать. Это касается как тренировочных процессов, так и жизненных.

Анекдот у меня есть по этому поводу: «На Красной площади мужчина женщину трахает. А знаешь, почему нельзя трахать женщину на Красной площади? Советами замучают» (смеется). Так и у меня: какую соцсеть ни откроешь — так сразу куча советников. Сидит какой-то с толстым пузом, с баклажкой пива, у него весь Instagram завален тем, как он пьет, бухает, — и он мне советы раздает, как мне тренироваться и жить. А сам последние бутылки сдал, купил баклажку пива и сидит допивает ее.

— По поводу завершения карьеры: есть бои, которые вас сильно мотивируют со спортивной точки зрения? Конечно, помимо боя с Дациком, который должен состояться.

— Есть. Тренируюсь сейчас с командой RCC в Екатеринбурге. Следят за моей формой, смотрят за моим отношением к тренировочному процессу. Есть предварительная договоренность на выступления у них [в RCC]. К тому же открываются новые промоушены. Я до сих пор востребованный боец.

Александр Емельяненко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— С RCC вы помирились?

— Да мы и не ссорились. Просто у нас были небольшие разногласия по поводу моей дисциплины и образа жизни. Сейчас вроде все хорошо, все наладилось. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

— А вы закодировались? Вы на пресс-конференции, по-моему, рассказывали об этом.

— Я бросил пить. Я не закодировался. Бросил пить, курить, хулиганить. Наладил отношения со своей супругой. Скоро у нас будет свадьба (улыбается).

— Ух ты!

— Но мы решили особо не устраивать гуляния, массовую попойку. Решили скромно, тихо пойти расписаться. Я ей сказал: «Лучше я тебе эти деньги дам, и лучше на них ты поедешь куда-нибудь отдохнешь либо на себя потратишь».

— С Полиной вы имеете в виду?

— Да.

— Я вас поздравляю.

— Спасибо.

— Последнее. У RCC денег-то немало. В теории они могут и бой с Харитоновым вам устроить...

— Давайте не будем забегать далеко вперед. Пока ничего не известно. Не хотелось бы говорить о якобы да кабы. Но все возможно.