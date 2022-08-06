«Рахмонов умнее и техничнее Чимаева». Интервью с одним из главных финишеров UFC

Большой эксклюзив.

В ночь на 7 августа в Лас-Вегасе пройдет UFC Fight Night, в со-главном событии которого подерутся Джефф Нил и Висенте Люке.

Для Люке этот поединок не только возможность решить оперативные задачи — удержаться в районе топ-5 и вернуться на победную серию, — но и шанс поработать на историю. Бразилец в одной досрочной победе от рекорда по количеству финишей в истории полусреднего веса UFC (13, у Мэтта Брауна 14), и, кроме того, сам он не проигрывает досрочно 18 боев со старта в UFC (больше серия только у Джона Джонса — 22 боя). Люке недаром носит прозвище Тихий Убийца — он финиширует почти всех, а его в UFC не может финишировать никто.

Перед поединком «СЭ» созвонился с бразильцем, чтобы поговорить о его спаррингах с Исламом Махачевым, Шавкатом Рахмоновым и Камару Усманом, обсудить шансы в потенциальном бою Рахмонова с Хамзатом Чимаевым, узнать о характере Гилберта Бернса и Алекса Перейры, а также вспомнить невероятную победу Висенте над нынешним полутяжем Тьяго Сантосом.

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— Вы всегда на позитиве, улыбаетесь. Были ли когда-нибудь в депрессии?

— Я бы не назвал это депрессией, но были в моей жизни моменты упадка. До UFC был период, когда я не совсем верил в то, что смогу пробиться на этот уровень, стать кем-то. Но в итоге меня привело к успеху то мышление, которое у меня есть сейчас: нужно усердно трудиться, если другие смогли, то и я смогу. Я просто должен был поверить в это, и я также верю в Бога. У меня всегда была эта уверенность, что если я буду тяжело работать, то это окупится. Но иногда в жизни приходится непросто, это точно.

Висенте Люке с семьей. Фото Соцсети

— У вас есть недооцененная победа в резюме — над Тьяго Сантосом в 2012 году. Он, кстати, как раз возглавляет ваш кард. Какие воспоминания о том поединке?

— Это был веселый бой. Я приехал на турнир поздно, к взвешиванию, дуэли взглядов у нас не было, поэтому я даже не видел его. Я взвесился и поехал в отель. На следующий день захожу в клетку, и вот только тогда я впервые увидел его! Помню, захожу в клетку, смотрю на него — он гораздо выше и мощнее меня. Оборачиваюсь на свой угол: «Что за бой вы мне дали, свихнулись, что ли?!». В начале поединка у меня был страх, но и в то же время я был очень мотивирован, понимал, что мне нужно вынести этого парня как можно быстрее, попасть по нему как можно сильнее. И в итоге я очень быстро его нокаутировал.

Это была большая победа, благодаря ей меня потом позвали на TUF, звонят из UFC: «Ты побил этого парня?» Потому что Тьяго уже был в UFC и неплохо выступал. Это большая победа для моей карьеры, прошло много лет, и люди, когда видят мой рекорд, говорят: «Не могу поверить, это реально тот самый Тьяго Сантос из UFC?» Я говорю: «Да» (смеется). Тьяго не был тогда таким крупным, как сейчас, но все равно был большим.

28 апреля 2012-го. Люке только что нокаутировал Тьяго Сантоса в 1-м раунде. из архивов сайта Combate

«Почему Перейра не улыбается? Он не считает происходящее вокруг забавным»

— В этот бою мы впервые увидели, какой у вас убийственный левый хук. Потом вы им нокаутировали Беляла Мухаммада и многих других ребят. Как этот удар вошел в ваш арсенал?

— У меня база муай-тай и кикбоксинга, и этот удар, левый хук передней рукой, мы часто использовали, особенно, когда хотели подготовить им кики — лоу-кик или хай-кик. И не знаю почему, но у меня этот удар прижился как-то особенно хорошо. Я бросал его быстро, не заряжался, и это приносило мне нокауты. Многие ребята сильно заряжаются в этот удар, отводят корпус — и это все предсказуемо. А я не показываю, что хочу ударить его, и поэтому когда он заходит чисто — я знаю, что это конец. Левая рука у меня, кстати, сильнее правой, и поэтому часто соперники внимательнее следят за моей передней рукой, чем задней.

— Сейчас в UFC пришел Алекс Перейра с его чудовищным левым хуком. Видимо, всем остальным мастерам этого удара придется признать, что лучше всех теперь его бьет он.

— У него потрясающий левый хук. Я следил за ним в Glory, видел, как он оформлял все эти нокауты. Признаю, что теперь в UFC лучший левый хук у него (смеется). Но я попытаюсь подтянуться к его уровню. Я знаю Алекса лично, мы встречались на нескольких турнирах. Когда был ивент в Нью-Йорке, мы участвовали вместе в автограф-сессии. Он суперприятный парень, очень спокойный. В октагоне это свирепый, агрессивный боец, но за его пределами он очень спокойный, расслабленный, уважительный. Это вызывает симпатию.

— Почему он никогда не улыбается? Бразильцы улыбчивые и солнечные, а он другой.

— Не знаю (смеется). Вот такой он серьезный парень. Но, скажу честно, когда мы болтали, мне удалось несколько раз вызвать у него улыбку. А в остальном он просто очень серьезный парень, он не считает, что все происходящее вокруг — это забавно. Он всегда на полном серьезе: «Так, есть работа, мы должны ее сделать, и точка».

— Вы как-то сказали, что провели больше 40 спаррингов с Камару Усманом, и большинство из них выиграл он. Если брать те, которые выиграли вы, — за счет чего вам удавалось в них побеждать?

— У меня было преимущество в ударной технике. Если мне удавалось удерживать спарринг в той зоне боя, где я хотел, то...Или были спарринги, где Камару просил работать с ним только в ударке, потому что хотел прибавить в ней. И в такой работе я был получше. Но всякий раз, когда мы боролись, это был плохой день для меня (смеется). У него потрясающая борьба, и мне нравилось бороться с ним, потому что я рос.

«Рахмонов умнее и техничнее Чимаева»

— В вашем зале появилась новая звезда, Шавкат Рахмонов. Каким он показался вам в работе?

— Он очень хорош, очень талантливый боец, определенно будет топ-бойцом. Мы работали с ним, правда, не так много спарринговали, потому что у него был бой, когда я был в зале. Мы грэпплили, и я могу сказать, что он отличный грэпплер. Он определенно будет большим именем в дивизионе.

— Вы сказали, что грэпплили с ним, у Шавката очень сильные удушающие — не попадались?

- Он пытался поймать меня на удушающие, но я сам люблю удушающие (смеется). У нас была такая заруба, но никто никого не задушил. Я согласен, у него очень опасные удушающие.

— Хотя в США никто не говорит о бое Рахмонова с Хамзатом Чимаевым, но тут у нас, в СНГ, это чуть ли не самый обсуждаемый возможный поединок. Как думаете, у кого в нем больше шансов?

— Это будет потрясный бой, но я думаю, что Шавкат лучше. Он техничнее и умнее, просто более техничный боец. Хамзат очень хорош, очень талантливый, очень сильный физически, он чересчур агрессивный. Иногда просто идет вперед, не думая, и это может его изматывать. В поединке против такого бойца, как Шавкат, такой подход может привести к ошибкам, потому что Шавкат очень техничный, никогда не бросается и не раскрывает себя. Я думаю, он немного лучше Чимаева.

— Давайте немного о вашей дружбе с Гилбертом Бернсом. Как вы познакомились?

— Мы познакомились в 2014 году, когда оба тренировались в BlackZilians, никто из нас тогда еще не был в UFC. И вот так через тренировки, потому что у нас было схожее отношение к делу, оба очень упорно трудились, оба дисциплинированные — и вот так мы и стали друзьями. С тех пор наша дружба крепла сильнее и сильнее, теперь мы братья. Я очень рад, что знаю такого человека, как Гилберт.

— Опишите его характер в трех словах.

- Щедрый, верный и, не знаю...Забавный. Он очень забавный (смеется).

«Махачев задушил меня. Но он маловат для 77 кг»

— Ислам Махачев хочет подняться в ваш дивизион, после того как заберет пояс в легком весе. Видите у него серьезные шансы в 170 фунтах?

— Я тренировался с Исламом один раз, мы грэпплили. Он потрясающий грэпплер, просто потрясающий. Сумасшедший уровень, реально сумасшедший. Он удивил меня давлением, он смог выйти на удушение сзади и засабмитить меня. Его давление... он знает, что ты будешь делать, до того, как ты начал это делать. Поэтому он перехватывает позицию и продолжает контроль. Но если брать 170 фунтов... я думаю, он немного маловат для дивизиона. В грэпплинге он, безусловно, один из лучших, здесь он может создать нам всем проблемы, но ударка — это уже совсем другая история. В нашем дивизионе есть ребята, которые очень сильно бьют. К тому же, повторюсь, Ислам невысокий и не очень тяжелый. Посмотрим. Он может хорошо подраться в этом дивизионе, но, думаю, его будут подстерегать неприятности. Поглядим, захочет ли он на самом деле подняться к нам. Кто

Ислам Махачев. Фото Соцсети

— Вы дрались с Леоном Эдвардсом и Стивеном Томпсоном. Кто из них более искусный и умный ударник?

— Томпсон. Он очень хорош в движении и дистанции. В этом он меня удивил. В первом раунде я смог вычислить его дистанцию и довести кое-какие удары. Но во втором раунде, когда я сделал то же самое, он уже адаптировался и начал контратаковать меня. Я прочувствовал, что как ударник он лучше.

— Как вы видите поединок против Джеффа Нила в эту субботу?

— Прежде всего, уверен, что это будет великолепный бой, потому что мы оба агрессивные ударники, это хороший матчмейкинг. Думаю, поединок будет по большей части в стойке, но если я хорошо попаду, то не исключаю, что он пойдет в борьбу. Тем более наверняка он видел мой последний бой, может быть, поэтому захочет провести несколько тейкдаунов, чтобы набрать очки. Но я готов к этому, я работал над грэпплингом, и у меня есть кое-какие наработки, чтобы поставить его в опасность. Но если в целом, вы знаете, чего ждать от моего стиля. Тихий Убийца возвращается, больше никакого ожидания, я пойду вперед за финишем.