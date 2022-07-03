«Я заслужил бой за титул в легком весе». Волкановски в третий раз победил Холлоуэя и идет на повышение

25-1 в ММА, 12-0 в UFC — вот это карьера!

Главное, что случилось на UFC 276:

— Исраэль Адесанья выиграл единогласным решением судей у Джареда Каннонье, а после боя дал понять, что следующую защиту титула в среднем весе собирается провести против Алекса Перейры;

— Алекс Перейра, дважды побеждавший Адесанью в кикбоксинге, в середине первого раунда нокаутировал Шона Стриклэнда;

— Шон О'Мэлли проигрывал бой Педро Муньосу, но во втором раунде ткнул ему пальцем в глаз. Поединок признан несостоявшимся;

— Юлия Столяренко за 42 секунды финишировала армбаром Джессику-Роуз Кларк;

— Брайан Барбарена при помощи ударом локтями выиграл рубку у Робби Лоулера;

— Джалин Тернер за 45 секунд финишировал гильотиной Брэда Ридделла. Это пятая победа Тернера в UFC подряд (все — досрочные!);

— Нейт Диас в кулуарах дал пощечину репортеру Youtube-канала Full Send;

— Дастин Порье и Майкл Чендлер поругались, сидя в зале. Порье назвал Чендлера фальшивкой, а тот пообещал надрать ему зад. Ждем бой?

И самое главное: Алекс Волкановски в третий раз победил Макса Холлоуэя — и снова единогласным решением судей. Теперь у Александра 25-1 в ММА и 12-0 в UFC. Безусловно, в полулегком весе есть достойные бойцы, с которыми он еще не дрался (например, Мовсар Евлоев), но теперь 33-летний Волкановски хочет драться в легком дивизионе. «Этот дивизион [полулегкий] не может меня достаточно нагрузить. Теперь я хочу выступать в двух дивизионах и стать двойным чемпионом», — сказал австралиец в октагон-интервью Джо Рогану. До ММА Волкановски играл в регби и весил за 90 кг, много дрался в полусреднем весе, и все же даже на фоне невысокого Рогана он выглядел маленьким. Сможет ли он составить реальную конкуренцию Чарльзу Оливейре, Исламу Махачеву, Дастину Порье и другим топам дивизиона? Безусловно.

«Наши (с Холлоуэем) противостояния — это своего рода приключение, — сказал Волкановски на пресс-конференции. — Сначала я у него выиграл, потом близкий реванш, а затем — все эти разговоры и сомнения во мне. Это и зародило историю. Я рад, что удалось заставить замолчать многих людей, которые нуждались в этом. Это вызывает во мне удовлетворение. Я вел себя естественно, общался с ним, и это нельзя назвать неуважением к нему. Я лишь вел себя естественно, мол: «Чувак, я же вижу каждый удар, который ты выкидываешь». Я пытался это донести ему, и, в первую очередь, внушить самому себе, что это так. Мне было важно выиграть каждый размен, каждый раунд.

Максу только уважение. Без него я бы не стал тем бойцом, каким являюсь сейчас. Благодаря ему я стал дисциплинированным. Для меня не стало удивлением, что этот бой вновь продлился все пять раундов, несмотря на то, что мне удалось поймать его на удар в начале поединка.

Конечно, если я поднимусь в легкий вес, то заслуживаю незамедлительного боя за вакантный титул. Мне не нужен разогревочный бой. Я — доминирующий чемпион полулегкого веса, трижды побил Макса Холлоуэя. Вы только посмотрите, что он творит с бойцами, против которых он выходит! Он входит в рейтинг pound-for-pound (Холлоуэй занимает там шестое место, Волкановски — второе. — Прим. «СЭ»). Редко встретишь настолько доминирующего бойца, как он. Поэтому я не сомневаюсь в том, что я заслужил право биться за пояс в легком весе. Но в то же время и без дела я сидеть не собираюсь. В конце концов нам нужно зарабатывать, а я самый высокооплачиваемый полулегковес в ростере UFC.

Считаю ли я себя одним из величайших всех времен? Послушайте, не мне себя оценивать, но в то же время было бы несправедливо не вписать мое имя в дискуссию об этом. Надеюсь, после того, как вы увидели сечку на лице Макса, начнете уважать меня как чемпиона.

Бой с Чарльзом [Оливейрой] в легком весе за вакантный титул стал бы большим, потому что, называя вещи своими именами, он настоящий чемпион. Если случится так, что я не смогу выйти на титульный бой из-за травмы, и шанс достанется Исламу Махачеву, то я не разочаруюсь. Кто бы ни был, я с удовольствием подерусь с ним за титул.

Уверен ли я, что смогу защищать чемпионские пояса двух дивизионов? Сто процентов. Для меня важно оставаться активном. Мало кто дерется так же часто, как я. Я не буду набирать вес, если поднимусь в легкий дивизион. Я и без этого сильный полулегковес, и я работаю со спарринг-партнерами тяжелее меня.

И давайте я наконец-то проведу защиту пояса в родной стране [Австралии]. Всегда, защищая титул вдали от дома, я слышу гул публики. Защита пояса или бой за титул в легком весе — не важно. Важно подраться у себя дома и почувствовать поддержку".