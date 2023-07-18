Волкановски в цифрах — выиграл 20 раундов подряд в полулегком весе, самый старый и низкий чемпион

Завоеватель.

8 июля Александр Волкановски забил Яира Родригеса на UFC 290 и продлил свое правление в полулегком весе еще на несколько исторических месяцев.

Австралиец по-прежнему не побежден в 145 фунтах, не хватает оппонентам по этой весовой мощи, универсальности и ума, чтобы наконец остановить его. В итоге — пятая защита пояса подряд и россыпь рекордов.

Их мы и собрали для нашей традиционной подборки.

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Волкановски — самый низкорослый чемпион в истории полулегкого веса UFC

В эпоху, когда все бойцы стремительно укрупняются, побеждать с маленькими габаритами становится все тяжелее. Да, на бумаге у Волка неплохой размах рук для этой весовой (180 см), но в действительности это работает немного по-другому. Рост, длина ног , все это играет большое значение — можно иметь длинные руки, но , если ты маленький, тебе придется бить вверх, нагружать плечевой пояс и уставать быстрее. Если же говорить о длине ног, то рослый длинноногий боец с хорошим чувством дистанции может чувствовать себя в безопасности против маленького крепкого оппонента (если , конечно, у него еще есть защиты от борьбы).

А что касается укрупнения бойцов, то вот вам пример — 15 лет назад даже в полутяжелом весе редки были бойцы с ростом 193 см, их было всего два - три на весь дивизион. А сейчас в легком весе есть Джейлин Тернер со 191 см! Даже бантамвейты со 180 см уже стали обыденностью. Волкановски же дерется на категорию выше с ростом 168 см, он ниже предыдущего чемпиона Макса Холлоуэя на 12 см, ниже Жозе Альдо на 2 см и Конора Макгрегора — на 4.

Пробивает возрастной потолок в истории своего дивизиона, никогда раньше не было 34-летнего чемпиона

Альдо стал чемпионом в 24 года, Холлоуэй - в 25, Макгрегор - в 27, Волкановски — в 31 и продолжает доминировать в 34. На наших глазах Волк мощно поднимает возрастной потолок этого дивизиона. Следующая цель — стать первым бойцом в истории легких весовых категорий UFC, кто победит в титульнике в возрасте 35 лет и старше против бойца моложе 35 лет.

Яир Родригес и Алекс Волкановски. Фото USA Today Sports

Идет на серии в 20 выигранных раундов ПОДРЯД в полулегком весе

Последний раз Волк проигрывал раунд по судейским запискам в этом дивизионе — в июле 2020-го, второй раунд во втором бою против Холлоуэя. Ни один другой боец в текущем мужском ростере не выиграл столько раундов подряд в своей весовой (в UFC). У Ислама Махачева была отличная серия выигранных раундов, но Волкановски как раз ему ее оборвал. Не забываем, что австралиец никогда не проигрывал в этом весе, его рекорд тут — 16-0.

Единственный боец, кто выиграл все раунды у Макса Холлоуэя в 5-раундовом бою и выиграл все раунды у Жозе Альдо в бою, который дошел до решения

Это огромный показатель класса. Никогда в жизни до боев с Волком у Холлоуэя не было 5-раундового боя, где бы он проиграл все раунды. И вот он получил 0-5 по раундам в третьем бою с Алексом, а Альдо получил 0-3. Даже в бою с Мерабом старый бразилец сумел забрать первый раунд по судейским запискам, а Волкановски он сделать ничего не смог.

Пожалуй, единственный боец в истории UFC, кто забрал пояс у доминирующего чемпиона, когда тот еще был на пике, и потом сам стал доминатором

Такое бывает крайне-крайне редко. Макгрегор сумел победить доминирующего Альдо, но не сумел закрепить успех и сам стать доминирующем чемпионом. Доминик Рейес сумел победить доминирующего Джона Джонса (если называть вещи своими именами), но развалился на части в следующем же поединке. Генри Сехудо победил доминирующего Деметриуса Джонсона, но стал ли он сам доминирующей величиной? Нет, он очень быстро ушел. По мне, доминирующий — это, во-первых, минимум 4 защиты пояса, во-вторых, манера побед, она должна быть подавляюще уверенной.

Сен-Пьер победил Мэтта Хьюза, но был ли Хьюз еще на пике? Пожалуй, нет. Диллашоу забрал пояс у Барао, который шел на 30 победах подряд, но уже через два боя потерял пояс с Крузом. Гарбрандт победил Круза, который не проигрывал 9 лет, но тут же сдулся. Пожалуй, только Усман победил доминирующего Вудли и сам стал доминатором, но тому Вудли было 37 лет, большой ли у него оставался ресурс, вот в чем вопрос. Адесанья победил Уиттакера, который был на большой серии, но Уиттакер не был доминирующим ЧЕМПИОНОМ.

Перейра побил доминирующего Адесанью, но не удержал пояс. Уайдман разве что побил великого доминатора и провел три защиты пояса, но большой ли оставался ресурс у 37-летнего Паука? Эдгар побил доминирующего Пенна, но можно ли чемпионский путь Фрэнки назвать доминацией? Вряд ли, он еле выжил в боях с Мэйнардом. А вот Волкановски отобрал пояс у еще молодого, 28-летнего Холлоуэя, который шел на 13 победах в этом весе и совершенно точно находился на пике. Затем Алекс провел 5 защит и не дал Холлоуэю вернуть титул, хотя тот был в ударе, одержал ряд блестящих побед над сильными претендентами. Еще неделю назад я думал, что Волкановски тоже не без греха, потому что проиграл второй бой Максу, но вчера пересмотрел два раза этот бой и понял, что по раундовой системе совершенно точно он сохранил пояс заслуженно. Он выиграл 3 -й и 5 -й раунды и 4-й абсолютно точно не проиграл.

Единственное, что очень интересно , — как бы сложился первый бой Макса и Волкановски, если бы у гавайца не было в тот год поединка с Порье... Я уверен, что тот бой забрал из Холлоуэя процентов пять жизненных сил, часть уверенности в себе. Помните, через какое-то время он даже перестанет спарринговать в кэмпах. И плюс в том же 2019-м Макс помимо Волка и Порье еще успел подраться с Эдгаром, это все лишняя сгонка и кэмп.