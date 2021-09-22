Белый морской окунь, кенгурятина и шоколад. Александр Волкановски ест семь раз в день к бою против Брайана Ортеги

Топливо чемпиона.

Александр Волкановски (22-1), пожалуй, самый мало обсуждаемый действующий чемпион UFC у мужчин. Дерется в сухом позиционном стиле, финиширует редко (3 досрочные победы в 9 боях UFC), интервью раздает обычные.

Отношение к нему среднего, не самого вдумчивого фана где-то даже равнодушно-раздраженное. Раздраженное — потому что два раза Волкановски выиграл у одного из главных любимчиков публики Макса Холлоуэя. Второй раз — весьма спорно (большинство фанов склоняется к версии, что Холлоуэй выиграл первые три раунда). Сам Алекс уверен в своей победе, утверждая, что он после двух проигранных раундов перестроился и снова выиграл у Холлоуэя за счет бойцовского интеллекта.

Если смотреть на достижения Волкановски трезво, то боец он, конечно, замечательный. Единственный, кто выиграл у Жозе Альдо все раунды в поединке, продлившемся 15 и более минут (Альдо выигрывал раунды даже у Холлоуэя и Петра Яна, а с Волкановски проиграл весь бой без шансов). Единственный полулегковес, который выиграл у Макса Холлоуэя чисто в стойке без использования борьбы (Холлоуэй в полулегком весе проигрывал Макгрегору, Бермудесу, Порье и Волкановски, и только австралиец не задействовал против него борьбу. Даже Конор 6 минут лежал на Максе — факт, многими забытый).

Еще один любопытный момент — Волкановски вмешался в неминуемый процесс укрупнения чемпионов полулегкого веса. Первый чемпион этого дивизиона Жозе Альдо — 170 см ростом. Второй — Конор Макгрегор — 173 см. Третий — Макс Холлоуэй — 180 см. И тут приходит Волкановски с ростом 168 см. При этом, конечно, Алекса неправильно называть маленьким, в значении «не дотягивающий до физических параметров дивизиона». Он невероятно силен физически, что отмечали даже его товарищи по команде и соперники времен выступления в регби (Волкановски играл в регби профессионально, но не на самом элитном уровне. В те годы его вес составлял 93 кг), и у него хороший размах рук — 180 см (выше среднего по топ-15 веса. Самый длинный рич в дивизионе — у Бургоса — 192 см, Чикадзе и Барбозы — по 190 см).

Волкановски, по словам его диетолога Джорджа Салливана, заходит в лагерь с весом 76 кг, что позволяет предположить — его вес в расслабленное межсезонье находится где-то на уровне плюс-минус 80 кг. Это нормальный, не шокирующий вес для бойца категории 66 кг: Алекс здесь уступает тому же Холлоуэю (вес которого может доходить до 83 кг) и Брайану Ортеге (также когда-то признававшегося, что в межсезонье может весить даже 84 кг).

В данном лагере — к бою как раз против Ортеги 25 сентября на UFC 266 — Волкановски кушает очень много и при этом умудряется сгонять вес. На днях его диетолог рассказал о питании чемпиона и принимаемых им биодобавках. Публикуем этот крайне любопытный рацион (из интервью Салливана Youtube-каналу Combat Culture).

1. Проснувшись, Алекс пьет домашний смузи, который мы готовим из скисшего молока, что является очень хорошим натуральным источником низких углеводов, протеинового порошка и фруктов. Со смузи он может скушать несколько блинчиков или булочку с медом и кленовым сиропом.

2. Потом он направляется на первую тренировку, и по пути на нее у него углеводный перекус — либо овсяный батончик, либо маффин, либо та же булочка, либо просто апельсиновый сок — что-то высокоуглеводное, чтобы поднять глюкозу для энергии.

3. После того как закончилась тренировка, у Алекса третий прием пищи. Но сначала он взвешивается, чтобы увидеть, сколько жидкости он потерял за два часа в зале. Когда мы высчитали количество потерянной жидкости, мы возвращаем ее в организм в виде электролитного напитка. И после этого у него наконец первый большой прием пищи за день. Это высокоуглеводное блюдо, чтобы компенсировать потерянный гликоген, — иногда это рис с курицей, иногда рис, киноа, баранина. Иногда белый морской окунь или лосось с рисом или кускусовой пастой с хлебом.

4. Затем Алекс отдыхает и в 15.00 — 16.00 идет на вторую тренировку. По пути на тренировку обязательно перекус, то есть 4-й прием пищи за день. Опять высокоуглеводный, высокопротеиновый перекус — шоколадное молоко, тост с изюмом, пирожное. Иногда может быть нутелла с бананом и несколькими ложками арахисовой пасты или меда. То есть что-то высокоуглеводное, чтобы дать кучу энергии для тренировки.

5. После 1,5-часовой тренировки у нас 5-й прием пищи — рыба с овощами и какими-то углеводами. Если это низкоинтенсивный день, то на 5-й прием пищи у нас просто протеиновый коктейль.

6. Алекс идет домой отдыхать, проводит время с семьей. У него остается еще два приема пищи. 6-е блюдо целиком и полностью зависит от тренировочной программы завтрашнего дня. Что мы будем делать завтра, чтобы подготовить организм нужной едой сегодня. Как правило, это какой-то сухой протеин — например, свежая кенгурятина, которую мы готовим с разными соусами и овощами.

7. И, наконец, последний прием еды незадолго до сна. Это десерт. Я абсолютно не верю в подход, что ты должен вырезать из своей диеты всю еду, доставляющую удовольствие. Эти ребята сжигают за день немыслимое количество калорий, поэтому нет никаких причин лишать их десерта. Немного шоколада или мороженого, пару конфет. Да, это поднимает калорийную планку, но это очень важный психологический маневр.

Десерты дают человеку удовольствие, поэтому немного сладкого не помешает. Конечно, мы периодизируем приемы пищи в зависимости от интенсивности тренировок, от того, над чем конкретно Алекс работает и какие результаты хочет видеть. Но как бы мы ни планировали, в конце недели есть цель — это точка, куда должен опуститься вес Алекса, поэтому мы всегда держим эту цель в уме.

Также Салливан поделился списком из пяти спортпит-добавок, которые Волкановски принимает каждый день.

1. Протеиновый порошок. У вас обязательно должен быть высококачественный протеиновый порошок, потому что получить нужное количество протеина в куриных грудках или чем-то подобном — очень сложно и неудобно.

2. Бета-аланин. Это аминокислота, которая дает вам выносливость и уменьшает износ. Как конкретно она работает — она удаляет атомы водорода, которые способствуют накоплению молочной кислоты в наших мышцах. Благодаря бета-аланину вы сможете заниматься усерднее и дольше. Я за то, чтобы бойцы принимали бета-аланин два раза в день перед началом тренировок.

3. Кофеин. Суперважная добавка для боевых видов спорта. Она дает концентрацию, когнитивное и ментальное улучшение. Во время длительных тренировок кофеин помогает не только с продолжительностью и выносливостью, но и с правильными ментальными реакциями. Кофеин стоит принимать до тренировок в дозировке 3-5 мг на килограмм. Если вы принимаете утром кофеин, доза должна быть больше, вечером — меньше, чтобы не ухудшить качество сна.

4. Intra-Workout Carbs (спортпит из углеводов для приема во время тренировок). Очень важная и необходимая группа спортпита для бойцов. Особенно в день спаррингов. Вам жизненно важна энергия из этих биодобавок, чтобы поднимать глюкозу и помогать вашим мышцам работать на оптимальной мощности.

5. Электролиты. Тут все элементарно. Тренируясь 5-6 часов в день, вы теряете с потом кучу жидкости с полезными микроэлементами — натрием, электролитами и так далее. Вы должны возмещать их потерю до и после тренировок, чтобы не допускать обезвоживания.