Теперь к нему не придраться.

Алджамейн Стерлинг не просто победил Петра Яна и провел первую защиту титула, он также вернул себе добрую репутацию. Та, которая у него была до запрещенного колена российского бойца — элитного бойца, способного в клетке на убедительные доказательства.

Можно говорить сейчас все что угодно и строить политические теории заговора, но американец удивил сегодня всех конкурентоспособностью и победил без всяких лазеек в правилах. Стерлинг мог бы позволить себе злорадство и припомнить Яну все сказанное за последний год, но на удивление Алджо повел себя на послематчевой пресс-конференции довольно благодушно. Ни одного плохого слова в адрес соперника, готовность провести третий бой и даже радость, что Петр подзаработал на доле с PPV.

Алджамейн Стерлинг победил россиянина Петра Яна. Фото UFC Europe UFC Europe

О бое и решении судей

«Я рад, что оказался по правильную сторону решения судей, хотя ни черта не могу понять, о чем думал судья, который отдал этот бой Яну. Отличный бой, отличный вечер, я переполнен эмоциями, мечта стала реальностью. Мы сделали это, сделали, детка! Я доказал, что первый бой даже близко не был тем, на что я способен. Ну что — кто теперь смеется, как теперь насчет эмодзи клоуна? Вы говорили, что я фейковый чемп, но что скажете теперь? Пояс-то здесь, вот он. Но, честно, я не хочу, чтобы меня называли чемпом. Зовите меня просто Алджо, я обычный работяга.

Я все равно думаю, что это было тусклое выступление с моей стороны, я способен на большее. Отдавать так четвертый раунд, как я его отдавал, так отдавать спину в контроль... Ян силен, он воспользовался кое-какими моими ошибками, эта игра дюймов. Букмекеры, которые поставили меня таким андердогом... Вы обогатили Лонг-Айленд, очень сильно обогатили. Спасибо вам".

О третьем бое с Яном

«В следующий раз я финиширую его, думал, что и сегодня финиширую. Если Ян хочет, мы без проблем сделаем еще один бой».

О дальнейших планах

«Сейчас я хочу сделать небольшой перерыв, последние 13 месяцев — это был один сплошной тренировочный лагерь, я передвигался от одного кэмпа в другой. Сейчас я хочу заняться моей актерской карьерой, 50 cent, найди мне место в Power Universe, мне бы хотелось какую-то серьезную долгоиграющую роль».

О доле с платных трансляций

«Стал ли я богаче, поставив на себя? Не могу говорить об этом (смеется). Я стал богаче благодаря доле с PPV. Рад, что получил ее, хотя считаю, что каждый боец карда должен быть в доле, ведь мы все вместе раскручиваем турнир. Петр тоже получил долю с PPV как временный чемпион, я рад за него. Я бы очень хотел теперь UFC на Ямайке. Там могу выступить я, Леон Эдвардс, Оде Осборн, Рэнди Браун, Юрайя Холл. Мы можем собрать прекрасный кард. Мы маленькая, но очень талантливая страна».

Алджамейн Стерлинг после победы. Фото Global Look Press

О Диллашоу и Сехудо

«Ти Джей был очень большим моим критиком, высмеивал мой дух, говорил, я ментально слабый, что Ян больше боец, чем я. Но если кто ментально слабый, так это Ти Джей. Ему нужны были стероиды и ЭПО, чтобы катапультировать свою карьеру в UFC. А ведь это человек, который запятнал всю свою десятилетнюю карьеру в UFC стероидами. Мне бы очень хотелось надавать ему по лицу, он грязный читер. Мне кажется, он маловат габаритами для этого дивизиона, если я заберу его спину так, как я забрал у Яна, и обрушу на него удары... Я просто вынесу его в таком случае. Самым сложным соперником для меня был бы Генри Сехудо, потому что он хороший борец, мне придется просчитывать его в стойке, и думаю, здесь моя длина рычагов скажется».