«Ну что — как теперь насчет эмодзи с клоуном?» Счастливый Стерлинг после боя — о Яне, актерстве и деньгах
Алджамейн Стерлинг не просто победил Петра Яна и провел первую защиту титула, он также вернул себе добрую репутацию. Та, которая у него была до запрещенного колена российского бойца — элитного бойца, способного в клетке на убедительные доказательства.
Можно говорить сейчас все что угодно и строить политические теории заговора, но американец удивил сегодня всех конкурентоспособностью и победил без всяких лазеек в правилах. Стерлинг мог бы позволить себе злорадство и припомнить Яну все сказанное за последний год, но на удивление Алджо повел себя на послематчевой пресс-конференции довольно благодушно. Ни одного плохого слова в адрес соперника, готовность провести третий бой и даже радость, что Петр подзаработал на доле с PPV.
О бое и решении судей
«Я рад, что оказался по правильную сторону решения судей, хотя ни черта не могу понять, о чем думал судья, который отдал этот бой Яну. Отличный бой, отличный вечер, я переполнен эмоциями, мечта стала реальностью. Мы сделали это, сделали, детка! Я доказал, что первый бой даже близко не был тем, на что я способен. Ну что — кто теперь смеется, как теперь насчет эмодзи клоуна? Вы говорили, что я фейковый чемп, но что скажете теперь? Пояс-то здесь, вот он. Но, честно, я не хочу, чтобы меня называли чемпом. Зовите меня просто Алджо, я обычный работяга.
Я все равно думаю, что это было тусклое выступление с моей стороны, я способен на большее. Отдавать так четвертый раунд, как я его отдавал, так отдавать спину в контроль... Ян силен, он воспользовался кое-какими моими ошибками, эта игра дюймов. Букмекеры, которые поставили меня таким андердогом... Вы обогатили Лонг-Айленд, очень сильно обогатили. Спасибо вам".
О третьем бое с Яном
«В следующий раз я финиширую его, думал, что и сегодня финиширую. Если Ян хочет, мы без проблем сделаем еще один бой».
О дальнейших планах
«Сейчас я хочу сделать небольшой перерыв, последние 13 месяцев — это был один сплошной тренировочный лагерь, я передвигался от одного кэмпа в другой. Сейчас я хочу заняться моей актерской карьерой, 50 cent, найди мне место в Power Universe, мне бы хотелось какую-то серьезную долгоиграющую роль».
О доле с платных трансляций
«Стал ли я богаче, поставив на себя? Не могу говорить об этом (смеется). Я стал богаче благодаря доле с PPV. Рад, что получил ее, хотя считаю, что каждый боец карда должен быть в доле, ведь мы все вместе раскручиваем турнир. Петр тоже получил долю с PPV как временный чемпион, я рад за него. Я бы очень хотел теперь UFC на Ямайке. Там могу выступить я, Леон Эдвардс, Оде Осборн, Рэнди Браун, Юрайя Холл. Мы можем собрать прекрасный кард. Мы маленькая, но очень талантливая страна».
О Диллашоу и Сехудо
«Ти Джей был очень большим моим критиком, высмеивал мой дух, говорил, я ментально слабый, что Ян больше боец, чем я. Но если кто ментально слабый, так это Ти Джей. Ему нужны были стероиды и ЭПО, чтобы катапультировать свою карьеру в UFC. А ведь это человек, который запятнал всю свою десятилетнюю карьеру в UFC стероидами. Мне бы очень хотелось надавать ему по лицу, он грязный читер. Мне кажется, он маловат габаритами для этого дивизиона, если я заберу его спину так, как я забрал у Яна, и обрушу на него удары... Я просто вынесу его в таком случае. Самым сложным соперником для меня был бы Генри Сехудо, потому что он хороший борец, мне придется просчитывать его в стойке, и думаю, здесь моя длина рычагов скажется».