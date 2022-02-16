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12 февраля Исраэль Адесанья победил Роберта Уиттакера единогласным решением на UFC 271 и провел четвертую защиту пояса в среднем весе. Нигериец по-прежнему остается не побежденным в 185 фунтах, его серия в этом дивизионе раздулась уже до 11 побед подряд. Только Андерсон Силва побеждал средневесов дольше — 13 раз кряду.

Поединок с Уиттакером получился неоднозначным — как минимум Адесанье досталось за очередный бесцветный лоукик-бой, как максиму — некоторые вообще оспорили решение судей отдать победу ему.

Нигериец частично ответил на многие вопросы в ходе послематчевой пресс-конференции, но сегодня по-настоящему обстоятельно разложил поединок на своем Youtube-канал е «FreeStyleBender». Приводим самое интересное.

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Почему в этот раз выходил в клетку без шоу и лишних движений

«Просто бизнес, ничего лишнего. Но я готовился к этому выходу давно. Помнишь тот день у нас дома, когда я целый час был в ванной в боевой форме и перчатках? Я прыгал, двигался под свой трек для выхода. Он играл на повторе снова и снова. Я ушел очень глубоко в себя. Надел шорты, перчатки и, когда шел из гардеробной в ванную, представлял, как будто я иду по туннелю на арене».

Разница между первым боем — в этот раз у Адесаньи не работали инстинкты

«Общее впечатление от боя? Я не могу сказать по раундам, потому что для меня бой идет весь целиком. Помню, что легко выиграл первый раунд. Помню, что у меня ни разу не было ощущения, что я на шаг позади него. Все так говорят про его тейкдауны, но разве он вел ГНП? Или проводил сабмишены? Я помню, как он держал меня, и я улыбнулся и показал язык Юджину, типа смотри, именно над этим мы работали во время тех тренировок в 9 утра. Я ни разу не был в опасности. Но отличие этого боя от первого в том, что у меня не получалось включать инстинкты. В первом бою у меня был инстинкт убийцы.

В этом же бою... например, когда я уронил его, я вообще не понял, был ли это нокдаун, или он потерял равновесие. Я просто вообще не почувствовал этот удар, вообще ничего, как будто ударил по воздуху. Мне стоило спросить мой угол: «Я его уронил?» Но я не хотел возвращаться к прошлому, хотел думать так: «Я уроню его еще». А может быть, мне стоило думать: «Я уронил его из левши, мне стоит больше работать в левше». Потому что дальше по бою я хорошо чувствовал себя в левше, кики в корпус хорошо работали из этой стойки, внутренние лоукики».

Какие ловушки соперника ему удалось прочитать

«Был момент, когда он уходил по круговой в сторону моей правой руки, заходил за мою правую ногу. Он хотел, чтобы я подошел к нему на шаг ближе, и он смог бы взорваться со своим фирменным блицем. Но я все раскусил, подумал: «Это моя фишка», и вернулся в центр клетки. У меня еще вылетел хорошо левый контр-хайкик. Такой же я бил с Веттори, но все эти ребята прибавляют в уклонах головой. Я бил этот кик не знаком вопроса, как обычно, а по-другому немного».

Какие удачные адаптации по ходу боя удались Уиттакеру

«Отмечу его тройной джеб. Он хорошо так попал мне в глаз. Страивать джеб — это была хорошая адаптация».

Уиттакер ощущался как физически слабый

«В грэпплинге у него особо не получилось, он понял, насколько сложно забороть меня. Он начал уставать, я чувствовал это по его физиологическим реакциям. Он ощущался физически слабым для меня. Помню, как я расцепил его руки и хотел зайти на кимуру, подумал: «Это что, вся его сила?» Но я не стал проводить кимуру, а вернулся к геймплану. Хотя стоило поверить инстинктам, потому что он был таким слабым физически, и кимура была вот она, близко...»

Как Адесанье помогла дыхательная работа в бассейне

«100% помогла. Я помню, когда Кай дрался в Апексе и у него постоянно забирали спину в первом раунде, душили. Но в итоге он выкрутился и нокаутировал соперника. После этого боя он сказал мне, как ему сильно помогла работа в бассейне. Благодаря ей он чувствовал себя спокойно под давлением, спокойно находил кислород, не паниковал. У него было чувство: «Все это мне знакомо». То же самое было и у меня в этом бою. Посмотрите все перерывы между раундами в нашем бою и скажите — где я хоть раз дышал ртом? Вы не найдете таких моментов. Мои губы всегда были крепко сжаты».

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