«Он ничем меня не удивил. Я удивлен только тем, как хорошо сработал мой гейм-план». Уиттакер проиграл Адесанье и недоволен судейством

Исраэль Адесанья победил Роберта Уиттакера единогласным решением судей в главном бою турнира UFC 271, который прошел в Хьюстоне (Техас, США).

Исраэль Адесанья, Новая Зеландия/Нигерия, 32 года. Средний вес. Статистика в ММА: 22 победы, одно поражение.

Роберт Уиттакер, Австралия, 31 год. Средний вес. Статистика в ММА: 23 победы, шесть поражений.

Адесанья стал чемпионом UFC в среднем весе 6 октября 2019 года — в Мельбурне в присутствии 57 тысяч зрителей. Тогда он нокаутировал Уиттакера во втором раунде — оказался точнее в размене, а потом добил. После этого оба выиграли в среднем весе по три боя, и в UFC логично решили организовать реванш. Адесанья также попробовал взять титул в полутяжелом весе, но в марте 2021-го проиграл Яну Блаховичу единогласным решением судей. Исраэль подошел к реваншу с рекордом 10-0 в среднем весе, а Роберт — 11-1. Вот это уровень!

Адесанья легко забрал первый раунд. На фоне его ювелирных движений, точечных ударов Уиттакер, этот замечательный боец, смотрелся неуклюжим. В середине раунда новозеландский нигериец отправил соперника в нокдаун левым прямым, однако Роберт тут же поднялся. Второй раунд почти две минуты проходил по похожему сценарию — Адесанья элегантно передвигался по октагону (но без активных атакующих действий), а Уиттакер мазал раз за разом, то есть по-прежнему выглядел несуразно. Но затем австралийцу удалось встретить противника плотным джебом, и ситуация поменялась.

Через примерно 50 секунд Роберт провел тейкдаун. Исраэль поднялся в течение 15 секунд, но за это время пропустил в партере несколько ударов. Затем был клинч и полторы минуты работы в стойке. Адесанья нанес три лоу-кика, два хай-кика (в блок), один мидл-кик (в блок), один джеб. Уиттакер выбросил лоу-кик, джеб и попытался достать размашистым ударом девой (не достал). Так что перед судьями встала дилемма: что весомее — плотный джеб, тейкдаун и удары в партере Уиттакера или лоу-кики Адесаньи.

Третий раунд, пожалуй, остался за Адесаньей за счет лоу-киков. А вот в четвертом раунде Уиттакер смотрелся предпочтительнее — прежде всего за счет тейкдауна и последующей атаки на шею Исраэля: австралиец забрался на спину сопернику и попытался задушить его, когда Исраэль поднялся и стоял у сетки. Не получилось. Адесанья же атаковал ударами ногами — лоу-киками и хай-киками. На руках же Уиттакер был лучше — и в четвертом раунде, и в пятом (да и в бою в целом). Самый яркий момент в пятом раунде создал Уиттакер. Он перевел Адесанью, тот встал (видимо, чтобы его законтролировать, нужна физическая сила не меньше, чем у Блаховича), а потом получил мощный левый боковой на выходе из клинча.

Итог: победа Адесаньи единогласным решением судей — 48-47, 48-47, 49-46. Майк Белтран отдал Уиттакеру второй раунд, Дуглас Кросби — четвертый и пятый, Джейкоб Монтальво — четвертый и пятый.

Конечно, в медийном плане Адесанья-чемпион куда нужнее UFC, чем Уиттакер-чемпион. При этом в последнее время Адесанья не дает людям зрелища. Сегодня в атаке он не предложил ничего, кроме нокдауна в первом раунде и лоу-киков (он отбил ногу Уиттакера, но тот был вполне себе бодр даже в пятом раунде). Четыре из последних пяти последних боев Исраэля прошли всю дистанцию, и ни в одном из них он не показал зажигательного бойцовского перформанса.

Теперь у Адесаньи 11 побед в 11 боях в среднем весе UFC. Рекорд у Андерсона Силвы — 13 побед подряд. Вероятно, следующим соперником Иззи станет Джаред Каннонир, который на UFC 271 нокаутировал во втором раунде Дерека Брансона (бой получился драматичным, в конце первого раунда Брансон изо всех сил душил Каннонира, но раздался гонг).

«Я знал, что он выдаст сегодня все, что у него есть, — сказал Адесанья в октагон-интервью. — Потому что в прошлый раз я забрал у него все, и сегодня ему было нечего терять. Я чемп. Если хочешь забрать [пояс] - приди и забери. Проблемы с правой рукой? Нет, это просто моя стойка. Плюс я пожимал эту руку, чтобы отвлекать его, сбивать его джеб. Он провел большую работу над своим боксом. Я пытался отбить ему ногу и когда отбил, он стал действовать оборонительнее. Отдаю должное его тренерам по боксу. Борьба? Я ожидал, что он применит наработки Блаховича, но моя защита от борьбы отменна, он не смог перевести меня. Что дальше? Я главный пес во дворе, теперь появился новый пес — Джаред Каннонир. Я готов подраться с ним в июне».

«Считаю, что сделал достаточно, чтобы забрать пояс, — отметил в свою очередь Уиттакер. — В первом раунде он был лучше, но потом я все забрал. Но... Как говорят, не вверяйте решение в руки судей. Он ничем меня не удивил, я был удивлен только тем, как хорошо сработал мой гейм-план, как проходили мои тейкдауны. Ну и удивлен решением судей! (Смеется.)»