Исраэль Адесанья в цифрах. Быстрее всех в истории UFC выбил 10 нокдаунов, не делает тейкдауны, аномальный рич

Особенный.

В ночь на 13 февраля чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья проведет четвертую защиту титула в поединке против Роберта Уиттакера. Оба бойца поставят на кон впечатляющие рекорды в среднем весе — 10-0 у чемпиона и 11-1 у претендента (с единственным поражением как раз Адесанье).

Крайне редко за титул дерутся бойцы с такой элитной стабильностью — по сути, оба зачистили дивизион и заметно отдалились от массы преследователей. Да, Адесанья потерял в прошлом году «нолик» в поединке с Блаховичем, но сделал это хотя бы не в своем родном дивизионе. В 185 фунтах он по-прежнему безупречно чист — по длине его победная серия в этом весе исторически уступает только Андерсону Сильве (у бразильца было 13 побед подряд в данном дивизионе).

Как и любой другой активный и побеждающий чемпион, Адесанья несет с собой убойный ворох статистических рекордов, отражающих красоту и глубину его стиля. Мы решили собрать их для нашей традиционной рубрики.

Быстрее всех в истории UFC оформил 10 нокдаунов

Адесанье понадобилось всего семь поединков в UFC, чтобы 10 раз уронить соперников. Один раз он положил Уилкинсона, три — Брансона, четыре — Гастелума и два -Уиттакера.

По скорости набора 10 нокдаунов от нигерийца отстают Петр Ян (понадобилось 9 боев), Дейвисон Фигерейдо (9), Джуниор Дос Сантос (9) и Джош Эмметт (9).

Самая длинная победная серия в истории UFC без использования тейкдаунов

Адесанья одержал девять побед подряд в UFC без единого проведенного тейкдауна. Драться на таком уровне только в стойке, где у соперника всегда высок шанс на нокаутирующий удар, и так долго побеждать — это удивительное достижение. Даже в потрясенном состоянии - как, например, в бою с Гастелумом - Адесанья не лез в ноги, а возвращался в центр октагона и продолжал драться в стойке.

Быстрее всех в истории стал чемпионом UFC среди тех, кто провел не менее 5 боев до титула

Адесанья дебютировал в UFC 11 февраля 2018, а уже 6 октября 2019-го стал чемпионом. Казалось, всего один год и семь месяцев, на за это время Исраэль провел семь боев! Ни один другой боец в истории промоушена не выигрывал абсолютный пояс так быстро (при условии, что он подрался не менее пяти раз до титула. В истории промоушена было много случаев, когда титул давали и в первом, и во втором бою, — это уже не совсем то).

Коди Гарбрандту, второму по скорости выигрыша пояса, понадобился один год и 11 месяцев. Петру Яну — два года и 20 дней. Да, Марк Коулмэн когда-то стал чемпионом UFC за семь месяцев, проведя шесть боев, но, во-первых, первые его пять боев пришлись на времена, когда в промоушене не было разделения на весовые категории, а во-вторых, это были турниры-восьмерки, когда дрались по два-три раза за вечер. 12 июля 1996-го Коулмэн подрался три раза за вечер, а 20 сентября 1996-го — два.

Добавим, что речь только о выигрыше основного пояса, не временного.

Один из четырех бойцов в истории UFC, кто ронял соперника трижды за раунд в титульном поединке

Только четыре бойца в истории промоушена отправляли соперника трижды в нокдаун за один раунд титульного боя:

Грэй Мэйнард / уронил 3 раза Фрэнки Эдгара в 1-м раунде боя за титул в легком весе

Конор Макгрегор / уронил 3 раза Эдди Альвареса в 1-м раунде боя за титул в легком весе

Исраэль Адесанья / уронил 3 раза Келвина Гастелума в 5-м раунде боя за временный титул в среднем весе

Дейвисон Фигерейдо / уронил 3 раза Джозефа Бенавидеса в 1-м раунде боя за титул в наилегчайшем весе

Обратите внимание, что трое из четырех бойцов в данном списке оформили «трехочковый» в 1-м раунде. Исторически это раунд, где нокдауны и нокауты случаются чаще всего, а чем дальше по бою, тем они реже. Адесанья же уронил соперника трижды в 5-м раунде. И сделал это в абсолютно равном бою, вырвавшись в решающий момент резко вперед. Кстати, только один боец в истории UFC оформлял в титульнике два и больше нокдаунов в 5-м раунде — тоже нигериец, Камару Усман.

Сюда же, кстати, пишем Адесанье еще один рекорд по нокдаунам — только он и Конор Макгрегор роняли соперника в бою за титул четыре и более раз.

И еще один — у кого в истории UFC больше всего нокдаунов в титульных боях:

Андерсон Сильва / 10

Исраэль Адесанья / 7

Камару Усман / 7

Чак Лиддел / 7

Джордж Сен-Пьер / 7

Реванш Адесаньи и Уиттакера — всего 6-й титульник в истории, когда у каждого из бойцов 10 и более боев в своем весе и не больше одного поражения

Как мы уже сказали в начале материала, этот бой, помимо всего прочего, — поединок двух бойцов поразительной стабильности на самом элитном уровне. 11-1 и 10-0 у двоих в этом дивизионе — это феноменально. Титульников с такими рекордами в истории UFC было всего шесть:

Джон Джонс (9-1) — Рашад Эванс (12-1-1)

Фрэнки Эдгар (8-1-1) — Грэй Мэйнард (8-0-1-1)

Кейн Веласкез (10-1) — Джуниор Дос Сантос (10-1) 3

Хабиб Нурмагомедов (12-0) — Тони Фергюсон (14-1) — бой не состоялся

Камару Усман (10-0) — Колби Ковингтон (10-1)

Исраэль Адесанья (10-0) — Роберт Уиттакер (11-1) 2

Оба на таком пике, что дивизион в данный момент просто не в состоянии предложить более сильное столкновение.

Адесанья — самый длиннорукий чемпион в истории среднего веса UFC. В каждом титульнике он получает минимум 10-15 см преимущества

Адесанья — самый высокий и самый длиннорукий чемпион в истории среднего веса UFC. В его поединке со 175-сантиметровым Келвином Гастелумом разница в росте составила 18 сантиметров (Адесанья — 193 см)! Это вторая самая большая разница в росте в истории титульников UFC:

Разница в росте.

Размах рук Исраэля и вовсе 203 см. По этому показателю он имел преимущество даже с полутяжеловесом Блаховичем (у того рич — 198 см), ну а руки средневесов ему вообще не ровня:

Исраэль Адесанья (203 см) — Келвин Гастелум (182 см)

Исраэль Адесанья (203 см) — Пауло Коста (183 см)

Исраэль Адесанья (203 см) — Йоэль Ромеро (185 см)

Исраэль Адесанья (203 см) — Роберт Уиттакер (185 см)

Исраэль Адесанья (203) — Марвин Веттори (188 см).

От 15 до 21 см разницы во всех титульниках.

Поединок Исраэля Адесаньи и Роберта Уиттакера пройдет 13 февраля приблизительно в 7 утра по московскому времени.