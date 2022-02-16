Кубинец владеет словом.

5 марта UFC представит публике зрелище совершенно новой формации. В главном событии вечера UFC 272 подерутся Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль, бывшие друзья-братья, превратившиеся в заклятых врагов. Когда-то они делили кров, пищу и женщин, пронесли дружбу почти через 10 лет, но теперь желают друг другу тяжелых увечий, вплоть до инвалидности и даже смерти.

Мы видели, как в конкурентов обращались бывшие партнеры по залу и даже добрые приятели (Усман — Бернс), но впервые в октагон выйдут настоящие бывшие лучшие друзья, которые в последние два года замешали какую-то неслыханную грязь. Не менее самого боя будет интересна и пресс-конференция, во время которой в ход пойдут не только оскорбления, но и наверняка подробности личной жизни из времен совместного проживания.

Треш-ток Масвидаля и Ковингтона отличается так же радикально, как и их боевой стиль. Колби берет количеством, задиристостью и напором — поливает всех подряд, коверкая имена и фамилии, придумывая прозвища, принижая достижения, пуская в ход любую грязь, от оскорбления жены Порье до раскапывания деталей тюремного прошлого отца Усмана. Масвидаль — гораздо более остроумный, с нестандартной образно-сравнительной системой. В принципе, кубинца можно назвать одним из лучших треш-токеров в истории UFC, хоть и широкая публика до этого пока не додумалась.

Мы решили собрать его лучшие высказывания и образы, чтобы показать, как уличный парень с минимальным школьным образованием может иметь определенный литературный успех.

***

О поражении Дэмьену Майе

В мае 2017-го Масвидаль после трех ярких побед подряд проиграл близким раздельным решением Дэмьену Майе. Победа, скорее всего, дала бы кубинцу титульный бой (Майя как раз в следующем поединке дрался за титул), Хорхе очень неплохо дрался в стойке, но в партере ничего не смог поделать с фирменным рюкзаком бразильца. В итоге — поражение и откат в титульной очереди. Проигрыш так сильно расстроил Масвидаля, что он сравнил мысль о нем с венерическим заболеванием (на шоу The MMA Hour).

Ариэль Хельвани: «Если бы вы выиграли у Майи, то были бы максимально близки к титульному бою. Что вы сейчас чувствуете, понимая, что эта возможность ушла?»

Хорхе Масвидаль: «Мысль об этом жжет и разъедает меня как венерическое заболевание».

Ариэль Хельвани: «А как именно ощущается венерическое заболевание? У меня не было такого опыта».

Хорхе Масвидаль: «У меня тоже. Но доводилось слышать от других».

Историческая миниатюра о Бене Аскрене

Летом 2019-го Масвидаль навсегда изменил свою жизнь, нокаутировав Бена Аскрена на 5-й секунде летящим коленом. Этот финиш сделал из Хорхе суперзвезду и дал неограниченный доступ к микрофону. Теперь кубинец мог высказываться не только на редких медиаднях перед боями, но и на всяких шоу и подкастах. На одним из них (Dan Le Batard Show) он выдал настоящий мини-шедевр о своем поверженном сопернике.

«Если бы мы жили 2 000 лет назад в деревенских поселениях прошлого, то Бен был бы из тех мужчин, кто помогает женщинам с готовкой. Он перебирал бы для них рис. Он нарезал бы лук. Рубил бы дрова. Он обсуждал бы с ними их дела.

Я бы в это время сидел в своей отдельной пещере, в своих пенатах, в дверь которых боялась бы и не смела бы постучать любая женщина. Я бы сидел и смотрел в огонь. Гладил бы свой меч. И когда бы в нашу деревню, в наше племя пришла большая беда, когда бы к нам подобрались захватчики и враги, только тогда бы женщины и Бен позвали меня. Только тогда бы я вышел наружу и защитил с мечом свое племя".

Сравнение Аскрена с «лежачим полицейским»

Эта историческая параллель стала далеко не последним удачным треш-током Масвидаля в сторону Аскрена. Как-то, уже спустя пару лет после боя, кубинец на шоу Ариэля Хельвани метафорически сравнил Бена с «лежачим полицейским».

Ариэль Хельвани: «17 апреля ваш враг Бен Аскрен подерется с Джейком Полом, представляя ММА в ...»

Хорхе Масвидаль: «Как вы можете называть его врагом? Он «лежачий полицейский». Я еду на всей скорости, на своем Гелендвагене AMG, и тут бам! — нас немного подбрасывает, но мы мчимся дальше. Я оборачиваюсь к человеку на пассажирском кресле и спрашиваю: «Ты что-то почувствовал? На что мы наскочили?» А он даже не слышит меня, потому что музыка в салоне играет слишком громко. И я даже не сбавляю музыку и не спрашиваю его второй раз. Просто мчусь дальше на полной скорости. И он не представляет ММА. Человек, который не может выбросить джеб, не может представлять смешанные единоборства. Это неуважение к ММА».

А позже кубинец еще раз неплохо цепанул Аскрена на шоу «Grant Cardone».

Хорхе Масвидаль: «Думаю, Бог немало помог мне по жизни. Были ситуации и расклады, из которых я точно не должен был выходить живым. Ко мне постоянно приходила в самый сложный момент какая-то экстра-помощь. По большому счету, если бы не Бог, я бы сейчас просто рядом с вами не сидел».

Ведущий: «То же самое. Я точно не должен был бы сидеть сейчас рядом с вами. Я должен находиться где-то по ту сторону».

Хорхе Масвидаль: «Окей, если вы по ту сторону, то передайте там от меня привет Бену».

Сравнение нокдауна с погоней полицейских

Как-то Масвидаль побывал на подкасте у своего земляка, комедианта Джоу Диаза, и тот поинтересовался у него, что чувствует боец, потрясенный тяжелым ударом.

Джоуи Диаз: «Ты несколько раз был в тяжелых нокдаунах. Что ты чувствуешь в момент, когда тебя потрясают сильным ударом и ты начинаешь плыть?»

Хорхе Масвидаль: «Это как будто за тобой гонятся копы, а тебе бежать еще 10 перекрестков. Это спринт — ты собираешься с духом, и тебе нужно любой ценой добежать. По тебе попадают, тебе очень плохо, все заплывает, но нужно бежать. Спасаться. Двигаться, клинчевать, вязать, что угодно... Если ты будешь стоять, он ударит еще и выключит тебя. Это спринт — нужно добежать любой ценой».

О любви современных зрителей к коротким видео

Однажды Масвидаля пригласил к себе на подкаст известный боксерский тренер Тедди Атлас. В ходе ответа про выбор плана на бой Хорхе удачно заметил, что зрители сегодня любят в видеоплеерах короткие полоски вместо длинных.

Тедди Аттлас: «В бою с Диазом у тебя был план больше драться в стойке, чем на земле?»

Хорхе Масвидаль: «Разумеется. В нашем деле если ты хочешь сделать какие-то серьезные деньги, то должен нокаутировать людей. Желательно — максимально насильственным способом. Обычные зрители любят короткие видеозаписи. Когда вы открываете ролик и видите внизу его полоску с продолжительностью — она должна быть короткой. Люди не любят длинные полоски. Они любят короткие. Плей — короткая полоска — выключил».

Серроне О бое Макгрегора

Перед самым началом поединка Конора Макгрегора с Дональдом Серроне Масвидаля высмотрела в зрительском ряду журналистка UFC Меган Оливи. Вот что он ответил ей на вопрос о прогнозе на поединок.

Меган Оливи: «Хорхе, следующий бой — Конор против Ковбоя. Как, вы думаете, пройдет этот поединок?»

Хорхе Масвидаль: «Он начнется с насилия и закончится насилием».

Масвидаль и журналистка UFC Меган Оливи.

Меган Оливи: «Если Конор победит и состоится ваш бой, каким вы видите его сценарий?»

Хорхе Масвидаль: «Он пройдет по пути насилия».

О том, как добился будущей жены

Напоследок — еще одно динамичное и короткое интервью в стиле Масвидаля, но уже не о соперниках, а о собственной жене Марице (в данный момент они больше не вместе).

Хорхе Масвидаль: «Я люблю поиграть в казино или покер. Максимально проигрывал за день не больше $ 1 000. Я всегда умею остановиться, если проигрываю, и уйти оттуда не полностью опустошенным».

Ариэль Хельвани: «Как ваша жена относится к таким походам в казино?»

Хорхе Масвидаль: «Она знает, что не может контролировать меня».

Ариэль Хельвани: «Сколько лет вы вместе?»

Хорхе Масвидаль: «Десять».

Ариэль Хельвани: «А как познакомились?»

Хорхе Масвидаль: «Я увидел ее в зале. Она работала над кардио и кикбоксингом... Я подошел и начал оказывать давление. И так — день за днем. Давление, давление, давление».

Марица Масвидаль рядом с Колби Ковингтоном. Приблизительно 2014-2015 год.

Ариэль Хельвани: «День за днем? Неужели не получилось сразу?»

Хорхе Масвидаль: «Сразу не получилось. Но я настырный охотник. Если я вижу цель, то иду до конца. Будет ли в конце «нет» или «да», но я должен дойти до этой точки».

Ариэль Хельвани: «Вы знакомились с ней, когда у вас были длинные волосы или короткие?»

Хорхе Масвидаль: «Короткие. Как раз за пару дней до этого я сбрил свой хвост. С ним было бы гораздо проще. Я забрал бы ее сразу«.