Народный артист РФ Эдгард Запашный в интервью «СЭ» поделился мнением о конфликте бойцов ММА с музыкальным исполнителем Моргенштерном.

— Недавно бойцы ММА массово осудили Моргенштерна. Солидарны ли вы с ними? Нет ли перебора со стороны бойцов?

— Говорю как на духу. Я не поклонник Моргенштерна, хотя прекрасно понимаю, кто это. Я не знаю его репертуара, не отслеживаю слов в его песнях и стараюсь отгородить своих детей от этого всего. При всем при этом я понимаю, что у парня получается все, что он запланировал. Хорошо это или плохо — это второй момент. Но всех своих основных целей — стать богатым, знаменитым — он достиг.

Другое дело, что для меня это неприемлемо, я не поклонник пропаганды мата и всего, что ниже пояса. И я точно против того, чтобы человек с его репутацией становился лицом одного из крупнейших российских банков. Это неправильно. Я как взрослый человек могу сделать вывод, а молодежь принимает его поведение за норму.

Нельзя такое создавать. Я один из тех людей, кто говорил, что надо заняться цензурой. Мне тогда прилетело от либералов, что Запашный за диктатуру и тоталитаризм. Но, как показывает время, большая часть общества как раз и склоняется к этому. Многие вещи мы выпускаем из-под контроля, и начинается беспредел. Да, надо вводить цензуру. Да, надо иметь рычаги для того, чтобы не позволять многим вещам существовать в нашей жизни. Иначе скоро будет нормой в прямом эфире органы друг другу показывать. Это же ненормально!

(Владислав Флегонтов, Данил Алешин)