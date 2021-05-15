Дагестанский боец обратился к Чимаеву: «Уверен, что порву тебя и размажу, парнишка»

Боец лиги One FC Мурад Рамазанов сделал пост в Instagram, в котором бросил вызов Хамзату Чимаеву. Ранее Чимаев написал про экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова «Мы и его порвем, если он захочет» и вступил в перепалку в соцсетях с троюродным братом Хабиба — Абубакаром Нурмагомедовым.

«Ассалам аллейкум, чеченский братский народ, нас связывает большая совместная история, — отметил Рамазанов. — Мы всегда славились достойными предками и поступками. Хамзат Чимаев, наблюдая за твоей самоуверенностью, ты публично заявил, что порвешь Хабиба Нурмагомедова, который закончил свою проф. карьеру. Говоря твоими же выражениями, я уверен, что я тебя порву и размажу, парнишка. Просто спортивный интерес».

На счету 25-летнего Рамазанова 10 побед в 10 боях в ММА. Тренер клуба Dagestan Fighter Мансур Учакаев в интервью «СЭ» назвал его самым перспективным бойцом Дагестана.