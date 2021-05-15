«Нас по-другому воспитали». Махачев после слов Чимаева опубликовал видео с отцом Хабиба

Боец UFC Ислам Махачев опубликовал в Instagram фрагмент интервью ныне уже покойного Абдулманапа Нурмагомедова.

В нем тренер говорит о том, что его сын Хабиб уйдет из UFC, если из нее за нарушение дисциплины будет отчислен чеченский боец Зубайра Тухугов.

Интервью было снято после конфликта команды Хабиба с ирландским бойцом Конором Макгрегором. Абдулманап Нурмагомедов подчеркнул, что выступать в UFC в случае увольнения Тухугова было бы неправильно и «мерзко» по отношению к «соседям».

«Нас просто по-другому воспитали», — подписал видео Махачев.

По всей видимости, пост Махачева связан с высказываниями Хамзата Чимаева в отношении Хабиба и Абубакара Нурмагомедова.