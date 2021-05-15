«Нас по-другому воспитали». Махачев после слов Чимаева опубликовал видео с отцом Хабиба
10:01
Боец UFC Ислам Махачев опубликовал в Instagram фрагмент интервью ныне уже покойного Абдулманапа Нурмагомедова.
В нем тренер говорит о том, что его сын Хабиб уйдет из UFC, если из нее за нарушение дисциплины будет отчислен чеченский боец Зубайра Тухугов.
Интервью было снято после конфликта команды Хабиба с ирландским бойцом Конором Макгрегором. Абдулманап Нурмагомедов подчеркнул, что выступать в UFC в случае увольнения Тухугова было бы неправильно и «мерзко» по отношению к «соседям».
«Нас просто по-другому воспитали», — подписал видео Махачев.
По всей видимости, пост Махачева связан с высказываниями Хамзата Чимаева в отношении Хабиба и Абубакара Нурмагомедова.
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