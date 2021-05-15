«СЭ» поговорил с Эдгардом Запашным о ММА, вспомнил его участие в шоу «Король ринга» и обсудил неприязнь бойцов к Моргенштерну.

Эдгард Запашный — не только именитый дрессировщик и народный артист России, но и поклонник ММА, да и спорта в целом. Также он дружит с легендарным бойцом Федором Емельяненко, а в футбольной среде запомнился резкими высказываниями в адрес фанатов из сектора активной поддержки.

«Удивлюсь, если Джиган победит Емельяненко. Но все, что весит больше 100 килограммов, имеет шансы»

— Эдгард, вы любитель единоборств. Сейчас на хайпе тема возможного боя Джигана и Емельяненко. Как думаете, бой состоится?

— Сейчас есть такое понятие, как фрик-бои. Честно, мне не нравится подобное определение, потому что практика начала показывать, что непрофессиональные бойцы стали показывать свои скрытые таланты в единоборствах. Пример блогера Джека Пола, который выиграл у бывшего бойца UFC Бена Аскрена. Да, там есть вопросы, был ли это разводняк или чистая победа. Но в любом случае Пол показал себя в роли неплохого боксера.

— Подобный сценарий возможен в бою Емельяненко и Джигана?

— Александр — обладатель серьезного профессионального уровня. Другое дело, как подойдет к этому бою Саша. От него можно ожидать всего что угодно. Мы с вами потихонечку начинаем привыкать к этому. Джиган не сырой человек, он в хорошей форме. Даже когда я начинаю спорить с профессионалами на тему данного боя, то мне говорят, что шансов у Дениса нет. Я же говорю: ребят, все, что весит больше 100 кг, имеет шансы. Тут может быть и лаки-панч.

Взять бой Емельяненко против Бейдера. Райан нанес Федору не самый тяжелый удар, но Емельяненко сложился. Может ли такое произойти в бою Джигана с Сашей? Да, может! Но если меня спросят, на кого я поставлю деньги, то выбор будет за Емельяненко.

— То есть вы не удивитесь, если Джиган выиграет?

— Удивлюсь! Для меня это будет определенным откровением. Саша — супербоец. Но он ведет такой образ жизни, что его форма каждый раз непредсказуема. Емельяненко будет опасен и в 60 лет, потому что мастерство, как говорится, не пропьешь.

— Джиган запросил за бой 50 миллионов. Многие профессиональные бойцы о такой сумме даже и не мечтают.

— Если мы будем сравнивать гонорары, то всем станет обидно, когда бойцы узнают сумму, которую получил Конор в бою с Мэйвезером. Им нужно поаплодировать за то, что они смогли заработать такие деньги. Это же не Олимпиада, а коммерческие бои.

И если люди могут привлечь большую аудиторию, то почему нет? У Джигана она есть. И в совокупности с аудиторией Емельяненко это будет привлекательной нишей для организаторов. Но кто, кроме них, должен еще заработать? Конечно же, сами бойцы. Иначе вместо пояса победителя им можно вручить футболку с надписью «Лох». И чтобы этого не произошло, каждый боец вправе просить ту сумму, которую считает нужной.

— Перейдем к бою Артема Тарасова и Михаила Кокляева. Многие говорили, что это все было цирком, а не боксом. Есть что ответить?

— Я бы не хотел употреблять слово «цирк». Люди, которые называют этот бой цирком, вкладывают в него негатив. Мол, это все было клоунадой, иллюзией, чтобы обмануть зрителей. Цирк для меня — это великое искусство трудолюбивых людей, которые отдают свою жизнь любимому делу. На манеже есть и травмы, и смерти... Здесь получается обидное сравнение.

Что касается самого боя, то надо отдать должное Тарасову, который не боится выйти на очень больших ребят. Тут супертяж и убить может. Это мало кто осознает. Серьезный удар в голову, например. А сколько таких случаев было и в среднем весе, когда человек едет в больницу, а у него отек мозга. И здесь никто не хочет быть Мухамедом Али в предсмертном состоянии.

— Сейчас многие выбирают просмотр условного боя Тарасова и Кокляева, нежели профессиональный поединок боксеров.

— В современном спорте немаловажен пиар! Хороший он или плохой — это другое дело. Но им нужно заниматься, если ты хочешь много денег. И чтобы тебя замечали на высоком уровне, то нужно иметь имя.

— Приведем контраргумент. Есть профессиональный боксер Тим Цзю, его успешно продвигают в плане пиара, но больших гонораров пока не видно.

— Вспомню историю! Лет 10 назад я разговаривал с Костей и спросил его: «Какие успехи в спорте у твоих детей?» На что мне Костя ответил: «Тим точно далеко пойдет!» Вот такая дальновидность моего товарища.

Что касается гонораров, то площадка России пока не является такой же платежеспособной, как в ОАЭ, Америке, да и в той же Японии. Это связано и с уровнем жизни. Многие и не знают о платных подписках. Я, например, подписан на UFC, но мало кто этим пользуется. Мы привыкли смотреть все на федеральных каналах. Сможем ли мы к этому прийти? Думаю, да. У нас и UFC уже организовывали, и Bellator к нам собирается. Но я убежден, что мы к этому придем. И еще я уверен, что Цзю у нас подерется. В обозримом будущем Тиму предстоит пройти большой путь, чтобы выйти на уровень узнаваемости и уважения как у его отца, а отсюда и вырастут гонорары.

С Епифанцевым в принципе опасно выходить. Сразу почувствовал, что этот человек готов меня прибить!

— Эдгард, а почему вам самому не попробовать свои силы в боксе с тем же Кокляевым?

— Конечно, мне и сейчас предлагают промоутеры выйти подраться. Но, к сожалению, мне заменили межпозвоночный диск на искусственный. А когда у тебя в шее стоит чужеродное тело, то в голову не рекомендуется пропускать.

А вот в 2007 году я был первопроходцем в таких боях — участвовал в шоу «Король ринга». Слово «страх» не про меня, я уже прошел этот путь. Я выходил против Анатолия Журавлева, на секундочку, это последний мастер спорта СССР по тхэквондо. Однако я вышел. И тот же Евгений Дятлов, КМС по боксу. Ну а с Епифанцевым в принципе опасно выходить. Он очень взрывной и опасный. Человек, который не боится выходить против кого-то.

— С кем было сложнее всего драться?

— Было психологически сложно выходить на Анатолия Журавлева. Объясню: мы же дрались два раза в неделю. Представьте полуфабрикатных боксеров, которые столько дрались и даже не ссылались на какие-то травмы. На проекте у меня было две замены бойцов, против которых я должен был драться. В первый раз объявили, что Мамаев не сможет выйти и вместо него будет Епифанцев. Сразу почувствовал, что этот человек готов меня прибить!

Следующая замена у меня была на Анатолия Журавлева. До этого я его видел лишь в фильме «Брат». Залезаю в интернет, читаю регалии, а там: «Мастер спорта по тхэквондо, спарринг-партнер Николая Валуева». Первая мысль: вот так выглядит смерть водолаза! Меня пугало даже не то, что он меня хлопнет, а то, что я в тот момент порвал связку подлопаточной мышцы. У меня было полторы руки! Это был тот бой, когда я выходил, заставляя себя. У меня была тысяча причин отказаться, но это было бы не по-мужски.

Сейчас Эдгарду Запашному больше нравится роль зрителя. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Чем мужчина отличается от женщины? Мужики могут дать друг другу в морду, а потом пойти бухнуть и простить»

— В нашумевшем конфликте Яндиева и Харитонова вы поддержали Адама. Почему?

— Я его не то что поддержал... Они позиционировали себя как два друга: тренировались вместе, финансово поддерживали друг друга. Они не должны были выносить сор из избы.

Да, два мужика сцепились между собой, но дальше полилась грязь, что меня не устроило. Поэтому я дал ровно одно интервью, в котором сказал, как бы себя повел на месте и одного, и другого. Я созвонился в тот же день с Адамом и сказал ему: «Не надо, не продолжайте вот это все. Встречайтесь где угодно, но точно не в публичном пространстве. Вас обоих это не красит». Если хочешь драться, то дерись на ринге. Это очень хорошая мудрость. Я не принял чью-то сторону, а обрисовал не очень хорошую картину.

— Вам не показалось странным, что они неделю поливали друг друга грязью, а потом в один момент начали публично обниматься?

— Нет. Чем мужчина отличается от женщины? Мужики могут дать друг другу в морду, а потом пойти бухнуть и простить. Женщины же, как правило, закусываются на годы, если не до конца жизни.

— У вас были такие случаи?

— Всякое в жизни бывало. Иногда, чтобы привести человека в чувство, надо дать ему какого-нибудь леща отрезвляющего. Если это адекватный человек, то он потом тебе еще и спасибо скажет за то, что ты его вовремя в чувство привел.

— Вы сказали, что вот мужики подрались, дали друг другу леща, а потом посидели и помирились. Почему тогда братья Емельяненко никак не могут помириться?

— Я знаю очень много деталей про ссору братьев. Знаю, насколько болезненно это для них обоих и как они переживают. Но это как раз тот случай, когда надо, чтобы они сами разобрались. Не надо кому-то что-то советовать через прессу. Это два сильно любящих друг друга человека, но при этом они очень принципиальны. Надеюсь, я когда-то стану свидетелем примирения двух братьев. У меня самого есть брат, поэтому я понимаю, что такое в жизни не должно происходить.

— Федор близок к завершению карьеры?

— У него два боя по контракту, но если бы пандемия все это не затянула, то Федор уже подрался бы хоть один раз.

Bellator еще хотел бы, чтобы и стадион на него пришел. В США послабления уже начинаются, поэтому вероятно, что в конце лета мы увидим бой Федора. А близок ли он? Да, ведь возраст есть возраст. Федор по-прежнему очень духовитый боец, его невозможно напугать любым вызовом, но все мы взрослеем.

— Немкова можно назвать преемником Федора?

— Я бы хотел, чтобы все члены команды Федора были его преемниками. Там же не только Вадим Немков. Например, молодой Молдавский и Анатолий Токов. Есть еще ребята, про которых мы пока в прессе не слышали. Я бы очень хотел, чтобы у этой большой команды появилась серьезная финансовая поддержка со стороны государства. Искренне не понимаю, почему ММА настолько плохо финансируется государством. Этот вид спорта набирает популярность, и везде поднимается российский флаг! Очень хотел бы, чтобы у федерации и ряда бойцов появились спонсоры и ребята продолжали прогрессировать.

«Я не поклонник Моргенштерна, нельзя такое создавать. Надо вводить цензуру»

— С кем вы еще общаетесь из бойцов ММА? С Петром Яном, например?

— Нет, с Петром я не знаком. Знаком с Хабибом, несколько раз пересекались на турнирах. Хабиб сам изъявил желание в ближайшее время прийти в цирк, помощникам я уже сообщил график нашей работы. Посмотрим, произойдет это в этом году или в следующем.

— Что Хабиб рассказал? Какой был диалог?

— Брат с ним первый пообщался. Просто перекинулись несколькими фразами, он мне сам сказал: «Эдгард, что-то я давно не был в цирке, могу ли прийти?» Я сказал, что в любое удобное время, это было бы событие и для артистов, и для зрителей. Каждый раз, когда я объявляю, что в зрительном зале находится Федор, всегда слышен гром оваций. Хабиб — не менее популярный и уважаемый человек в нашей стране. Убежден, что будет такая же реакция. Плюс любому занятому человеку время от времени надо отдыхать. И как раз наше цирковое искусство помогает людям забыть о своих проблемах на 2-3 часа.

— Правда, что вы предлагали Хабибу поспарринговаться с тиграми?

— Это брат мой сказал, когда мы организовывали видео в поддержку боя Хабиба. Мы видели, как он достаточно смело тренируется с медведями. В шуточной форме сказал, что, в принципе, можно потренироваться и со львами. Но с ними лишь только бег можно развивать.

— Недавно бойцы ММА массово осудили Моргенштерна. Солидарны ли вы с ними? Нет ли перебора со стороны бойцов?

— Говорю как на духу. Я не поклонник Моргенштерна, хотя прекрасно понимаю, кто это. Я не знаю его репертуара, не отслеживаю слов в его песнях и стараюсь отгородить своих детей от этого всего. При всем при этом я понимаю, что у парня получается все, что он запланировал. Хорошо это или плохо — это второй момент. Но всех своих основных целей — стать богатым, знаменитым — он достиг.

Другое дело, что для меня это неприемлемо, я не поклонник пропаганды мата и всего, что ниже пояса. И я точно против того, чтобы человек с его репутацией становился лицом одного из крупнейших российских банков. Это неправильно. Я как взрослый человек могу сделать вывод, а молодежь принимает его поведение за норму.

Нельзя такое создавать. Я один из тех людей, кто говорил, что надо заняться цензурой. Мне тогда прилетело от либералов, что Запашный за диктатуру и тоталитаризм. Но, как показывает время, большая часть общества как раз и склоняется к этому. Многие вещи мы выпускаем из-под контроля, и начинается беспредел. Да, надо вводить цензуру. Да, надо иметь рычаги для того, чтобы не позволять многим вещам существовать в нашей жизни. Иначе скоро будет нормой в прямом эфире органы друг другу показывать. Это же ненормально!

Эдгард Запашный и Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Можно кричать, переживать, злиться, но не крушить головы и ломать друг другу жизни и судьбы»

— Немало шума вызвал ваш конфликт с футбольными фанатами, когда вы призвали их «покрошить». Если бы время вернуть назад, то не говорили бы таких слов?

— Мне очень обидно от того, как работает наша пресса. Я не хамил фанатам, потому что сам фанат. Я хожу на стадионы, болею, надеваю шарфы. Я сделал замечание хорватскому болельщику во время чемпионата мира, когда он кинул бутылку в сторону футболиста сборной Аргентины. Он полез в драку — и она бы случилась, если бы не вклинились люди. Промолчи я на тот момент, и конфликта бы не было.

А с фанатами все было очень просто: было обсуждение того, как решать вопрос с агрессивно настроенными, радикальными фанатами, которые крушат стадионы и дерутся.

Все! При всем при этом я в буквальном смысле слова почти год занимался тем, чтобы вытащить из французской тюрьмы болельщика «Спартака» Михаила Ивкина. Ходил в администрацию президента, знакомил людей, давал интервью, притянул в эту историю большое количество высокопоставленных людей.

Благодарю и Марию Захарову, и пресс-секретаря Пескова за то, что они отозвались и стали предпринимать действия. Так что говорить, что я против фанатов, — это безумие. Его семья сама обратилась ко мне, зная, что я обладаю каким-то ресурсом и люблю спорт. И болельщику «Спартака» я искренне помогал!

— И все-таки. Вы бы вернули слова назад?

— Стадионы и спорт не могут существовать без болельщиков. Но есть радикально настроенные болельщики, а есть те, кто ходит с семьей. Я очень хочу, чтобы на наши стадионы приходили люди с семьями и не боялись за то, что кто-то может пострадать. Мне очень приятно было смотреть фильм «Стрельцов», где на входе был один милиционер. Я же из Советского Союза — помню, меня отец водил на стадион. Если что-то и происходило, то это было раз в несколько лет, а не как сейчас. Любое спортивное мероприятие — как театр военных действий. Полиции больше, чем болельщиков. Надо заниматься культурой, работать с людьми, убирать агрессивно настроенных людей от спорта, которые дискредитируют саму форму болельщика. Так не должно быть. Да — кричать, переживать, злиться, но не крушить головы и ломать друг другу жизни и судьбы. Я против такого.

— Ваш брат говорил, что после той истории почти каждый звонок был с угрозой убийства...

— Меня разочаровало, что, во-первых, люди эмоционируют и даже не пытаются разобраться. Я же разговаривал со многими по телефону — брал трубку, просил процитировать. Мне цитировали две строчки, а большого интервью они не читали. Это все равно что кость собаке бросили, а люди взяли и зачем-то проглотили. Найди первоисточник, посмотри, а все ли так на самом деле. Даже из нашего интервью можно так меня нарезать, что я сам себя прокляну. Так не должно быть. Это современный мир.

И второе — в любом конфликте ни в коем случае нельзя затрагивать семью. Если есть претензии ко мне, разбирайся со мной. И не нужно говорить про детей, жен, животных. Это не по-мужски.