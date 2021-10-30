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UFC 267: Блахович — Тейшейра, Петр Ян — Сэндхаген, где смотреть главные бои турнира

10:30
Турнир UFC 267.
Турнир UFC 267.
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В субботу, 30 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) на «Бойцовском острове» пройдет турнир UFC 267.

Начало — примерно в 21.00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию турнира UFC 267.

В главном бою в полутяжелом весе Ян Блахович проведет вторую защиту пояса с первым номером рейтинга Гловером Тейшейрой. Вторым по значимости поединком турнира будет Петр Ян — Кори Сэндхаген за временный пояс.

Основной кард:

Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжелом весе
Петр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура
Хамзат Чимаев — Ли Цзянлянь
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир

Предварительный кард:

Аманда Рибас — Вирна Жандироба
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов
Альберт Дураев — Роман Копылов
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи
Ху Яозонг — Андре Петроски
Дамир Исмагулов — Магомед Мустафаев
Тагир Уланбеков — Алан Насименто.

Канал «Рен ТВ» покажет два главных боя вечера: бой Петра Яна против Кори Сэндхагена за временный титул и Блаховича и Тейшейры за титул в тяжелом весе.

Также бои можно смотреть на сервисе UFC Fight Pass, в онлайн-кинотеатре Wink и на платформе MoreTV.

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Сергей Ревенко все материалы автора
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