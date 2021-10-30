В субботу, 30 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) на «Бойцовском острове» пройдет турнир UFC 267.

Начало — примерно в 21.00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию турнира UFC 267.

В главном бою в полутяжелом весе Ян Блахович проведет вторую защиту пояса с первым номером рейтинга Гловером Тейшейрой. Вторым по значимости поединком турнира будет Петр Ян — Кори Сэндхаген за временный пояс.

Основной кард:

Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжелом весе

Петр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе

Ислам Махачев — Дэн Хукер

Александр Волков — Марчин Тыбура

Хамзат Чимаев — Ли Цзянлянь

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир

Предварительный кард:

Аманда Рибас — Вирна Жандироба

Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов

Альберт Дураев — Роман Копылов

Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов

Макван Амирхани — Лерон Мёрфи

Ху Яозонг — Андре Петроски

Дамир Исмагулов — Магомед Мустафаев

Тагир Уланбеков — Алан Насименто.

Канал «Рен ТВ» покажет два главных боя вечера: бой Петра Яна против Кори Сэндхагена за временный титул и Блаховича и Тейшейры за титул в тяжелом весе.

Также бои можно смотреть на сервисе UFC Fight Pass, в онлайн-кинотеатре Wink и на платформе MoreTV.