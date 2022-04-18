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Сегодня, 13:24

Вячеслав Василевский снялся с боя с Рагозиным из-за травмы

Давид Хачатрян
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Российский боец Вячеслав Василевский (36-9) выбыл из-за травмы с турнира RCC, который состоится 6 мая в Екатеринбурге. На турнире Василевский должен был подраться с соотечественником Михаилом Рагозиным (19-5).

«На турнире RCC в Екатеринбурге 6 мая рассматривалось проведение боя Василевского и Рагозина, но Вячеслав получил травму, поэтому сейчас Михаилу ищут замену», — приводит слова пресс-службы лиги matchtv.ru.

Василевский в прошлом бою одолел Ислама Жангоразова (3-2) 17 февраля на Hardcore MMA 22 в Москве единогласным решением судей. Рагозин в прошлом бою 18 декабря 2021 года на RCC 10 победил единогласным решением судей швейцарца Ясуби Эномото (21-13).

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