«Я не знал, хочет ли он подраться или просто поговорить». Сен-Пьер рассказал, как встретил Ника Диаса

Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) сообщил, что за кулисами турнира UFC 266, который состоялся 26 сентября 2021 года, он встретил одного из своих самых принципиальных соперников Ника Диаса (26-10).

«Ник шел в мою сторону. Никогда не угадаешь, что он выкинет, — сказал канадец в интервью The MMA Hour. — Я не знал, зачем он идет ко мне. Хочет ли он подраться со мной или просто поговорить? Он подошел ко мне и протянул руку, и я подумал: «Отлично!» Мы пожали руки, после чего я понял: «Значит, мы заключили мир».

Также канадский боец вспомнил, что для Диаса бой с ним был максимально принципиальным. «Ник близко к сердцу воспринял наш с ним бой. Что бы я тогда ни сказал, я не хотел оскорбить его. Я просто что-то говорил, чтобы подогреть интерес к нашему с ним бою».

Сен-Пьер и Диас дрались 17 марта 2013 года на UFC 158 в Монреале, Канада. Победу в том противостоянии одержал Сен-Пьер, который победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).