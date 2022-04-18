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Сегодня, 14:32

Bellator отменила бой с участием Дугласа Лимы

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Дуглас Лима.
Фото Getty Images

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе бразилец Дуглас Лима (32-10) не сможет провести бой против третьего номера рейтинга Джейсона Джексона (15-4) на Bellator 281, который состоится 13 мая в Лондоне. Об этом сообщил журналист Марсел Дорф в своем Twitter. Причина отмены боя не сообщается.

Тем не менее Дорф утверждает, что бой бразильца и ямайца будет перенесен на более поздний срок.

Лима идет на серии из 3 поражений. В прошлом бою он проиграл Майклу Пэйджу (20-1) раздельным решением судей 1 октября 2021 года на Bellator 267.

Джексон идет на серии из 5 побед. 11 июня 2021 года на Bellator 260 он единогласным решением судей победил Пола Дейли (42-18).

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