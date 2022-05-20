Финкельштейн: «Проект M-1 Global находится в замороженном состоянии»

Владелец M-1 Global Вадим Финкельштейн сообщил, что проект международной компании боев MMA находится в замороженном состоянии.

«В настоящий момент я больше занимаюсь Всемирной любительской федерацией. 10-го числа будет Кубок губернатора. Сейчас нереально работать полноценно: ни платформы не работают, ни бойцов не привезешь. А делать бои ради боев не хочу, поэтому пока проект M-1 Global находится в замороженном состоянии. Сейчас я работаю над ареной в Санкт-Петербурге, строю отель. Пока не найду партнера и не пойму, зачем мне это нужно, не собираюсь ничего делать», — приводит слова Финкельштейна RT.

Под знаменем М-1 выступали и выступают — Федор Емельяненко, Джефф Монсон, Андрей Орловский, Александр Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Александр Волков, Александр «Шторм» Шлеменко и другие.

Всего международная компания М-1 Global провела более 200 турниров.