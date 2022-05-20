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Сегодня, 18:05

Сидельников: «Мальдонадо очень крепкий боец с хорошим ударом»

Сидельников оценил своего оппонента Мальдонадо
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Российский боец ММА Кирилл Сидельников рассказал о своем будущем сопернике бразильце Фабио Мальдонадо.

«Посмотрел его бой с Харитоновым. В глаза бросилось то, как сильно Мальдонадо сбросил вес. В бою с Федором он не был таким худым. Но Фабио очень крепкий боец, до сих пор обладает хорошим ударом. Это не проходной соперник. Готовлюсь к нему, как к действительно серьезному испытанию», — цитирует Сидельникова RT.

Поединок состоится 1 июля 2022 года в Перми.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1005708-sidelnikov-maldonado-forma
Фабио Мальдонадо
ММА
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