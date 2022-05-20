Хабиб предрек двоюродному брату Умару чемпионство в легчайшем весе UFC

Бывший профессиональный боец ММА Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность в том, что его двоюродный брат Умар Нурмагомедов в ближайшие годы станет чемпионом UFC в легчайшем весе.

«Кто станет следующим чемпионом из Нурмагомедовых? Умар, — сказал Хабиб MMA Underground. — Он подерется 26 июня. Не хочу много говорить о нем, потому что он должен заслужить этот шанс, равно как заслужил Ислам [Махачев]. 26 июня Умар подерется против очень хорошего оппонента, за плечами которого 3 победы и 0 поражений в UFC. После этого у Умара истекает контракт. Затем мы проведем переговоры, чтобы он перезаключил контракт на более выгодных условиях».

«Я думаю, что через полтора года все станут говорить об Умаре, включая все СМИ, — продолжил Хабиб. — Просто дайте ему немного времени, потому что он все еще молод. Но, даже несмотря на возраст, он был и остается жестким бойцом. Я вижу, как он тренируется и сосредотачивается на цели. В нашей команде второй после Ислама самый сфокусированный боец — это Умар. Я действительно верю в Умара, и я также верю, что в один день он станет чемпионом UFC в легчайшем весе».

Следующий бой с участием Умара состоится на турнире UFC Fight Night, который пройдет в ночь на 27 июня в Лас-Вегасе. Оппонент — американец Нэйт Мэннис.

На счету 26-летнего Умара 14 побед и 0 поражений, у Мэнниса — 14 побед и 1 поражение.