Виталий Милонов ответил на слова Джигурды о невыполненном обещании

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Никиты Джигурды о реванше из-за невыполненного обещания.

«Я ничего не должен выполнять. Я не могу нарушить закон, — сказал Милонов корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Это незаконное граффити (Игоря Талькова-старшего), они не согласовали ни с кем, хотя я делаю все возможное, чтобы оно осталось. Сейчас его не закрасили благодаря моим усилиям. Никита очень радикальный парень. Сразу справку требует о том, что граффити законно, но это не так. Если бы они раньше обратились, то я бы помог. Никита — хайпажор, при всем уважении. Я не боксер, никогда им не был. Я работник умственного труда, поэтому мы можем с ним обсудить какие-то вопросы или выйти к барьеру, а бить друг другу лица очень глупо. Давайте я тогда попрошу кого-то вместо меня выступить? Ну это же будет глупо. Я на это пошел только ради себя, чтобы преодолеть свой страх. Я не рассматриваю поединки с Никитой».

18 сентября на турнире проекта «Наше Дело» состоялся бой между Джигурдой и Милоновым, в котором шоумен одержал победу по очкам.