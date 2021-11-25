Джигурда: «Я сделаю из Милонова отбивную за то, что он не сдержал обещание»

Российский актер и шоумен Никита Джигурда рассказал в разговоре с «СЭ» о конфликте с депутатом Госдумы Виталием Милоновым из-за невыполненного обещания.

— Милонов просил реванш после боя. Я пошлю ему свой бой с Отариком, чтобы он мне выставил бутылку дорогого коньяка и осознал, что бы я мог с ним сделать. Советую ему тренироваться и вызывать того, кого он хочет, но против меня он огребет по-настоящему. Почему? После боя я к нему обратился с просьбой помочь узаконить граффити Игоря Талькова старшего, которое хотят закрасить на Литейном проспекте в Питере, и он мне пообещал, что сделает это. Прошло уже больше месяца, но все равно грозят закрасить граффити. Он не выполнил своего обещания! Поэтому в реванше у меня будет повод сделать ему то же самое, что я сделал с Отариком, а то и похуже. Я просто сделаю из него отбивную за то, что он не сдержал обещание! — сказал Джигурда.

18 сентября на турнире проекта «Наше Дело» состоялся бой между Никитой Джигурдой и депутатом Виталием Милоновым, в котором шоумен одержал победу по очкам.