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Иржи Прохазка бьет по дереву 500 раз в день для закалки рук и креативности

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Второй номер полутяжелого веса UFC Иржи Прохазка рассказал о работе с деревом в качестве нового тренировочного метода.

«Каждый день я работаю с деревом, наношу по нему удары. Это хорошая тренировка четкости техники, и ты сам становишься твердым, как скала. После такого мои кулаки просто пройдут сквозь соперника. Сама техника станет опаснее.

После 500 ударов в день я иду на грушу, и она после дерева кажется мне легкой. Хорошая закалка рук. Так я и вижу мои тренировки — чтобы показать в клетке что-то безумное, что-то новое, ты должен тренироваться как-то так", — сказал Прохазка в интервью The MMA Hour.

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Никита Горшенин все материалы автора
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