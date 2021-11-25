Российский актер и шоумен Никита Джигурда в разговоре с «СЭ» сравнил шоумена Отара Кушанашвили с телеведущим Владимиром Соловьевым, адвокатом Сергеем Жориным и продюсером Иосифом Пригожиным.

«Отар Кушанашвили — это суперталантливый человек и мужчина в отличие от трех ссыкунов: телеведущего Соловьева, адвоката Жорина и Йосика Пригожина, — заявил Джигурда. — Вся эта тройка на мои вызовы говорила, что Джигурда — говно, шизофреник, на наркотиках... Но я не раз сдавал тесты на наркотики! В Джигурде наркотики не обнаружены, но в наркотиках обнаружен Джигурда! Я говорю и повторяюсь: я — сжигатель отрицательной кармы. Я сжег часть отрицательной кармы Милонова и Отара.

Понятно, что Соловьев [на бой] не пойдет, потому что его рейтинг после размахиваний на камеру лопнет как мыльный пузырь. Жорин — трус, предлагал моей венчанной супруге совершить подлость, подписав заявление в полицию, что я бил ее и детей. Он тоже не пойдет, потому что ссыкун, а вот Йося Пригожин может. Я сказал ему, что давай сразимся в октагоне, на что он неадекватно ответил: «Да кто такой Джигурда? Он говно!» При этом Пригожин вызывает Шнурова на бой, а сам поступает как ссыкло. Однако его уговорить можно».