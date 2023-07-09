Вице-президент АСА Бадаев: «Каргинов или пытается будущий бой раскрутить, или обида так глубоко засела»

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев ответил на недовольство бойца Махарбека Каргинова действиями лиги.

По словам Каргинова, изначально в полуфинале он выходил на победителя поединка между Магомедом Бибулатовым и Важей Циптаури. Теперь его соперником станет кто-то из пары Мехди Байдулаев — Ахмед Мусакаев. Ранее в соцсетях АСА появилась турнирная сетка Гран-при легчайшего веса, где Каргинов выходит на Бибулатова или Циптаури, но спустя время картинку удалили и опубликовали другой вариант.

«Во-первых, формулировка: «берегут своего бойца». Что значит своего бойца? — сказал Бадаев «СЭ». — А Каргинов — он чей? Он не наш, или что? Они оба бойцы лиги АСА, с чего он взял, что мы кого-то бережем. Давай вернемся обратно: Махарбек Каргинов 4 октября, после своего победы над Даниэлем Жубилеу бросил вызов Магомеду Бибулатову. В тот момент у Магомеда уже стоял бой в декабре, был соперник, которого мы уже определили — Чарльз Энрике. И Бибулатов сказал: «У меня уже есть соперник, на которого я должен подготовиться, с которым должен подраться. Но после этого, если ты готов ждать, давай проведем бой».

Договорились, поговорили, в итоге Бибулатов выиграл, и в первом же бою Гран-при мы свели их. Бибулатов подрался в декабре с Чарльзом Энрике, и уже в марте он выходил на бой против Каргинова. То есть это и подготовка не самая качественная — два боя близко стоят. Но тем не менее дерзкий вызов его заинтересовал, плюс первый раунд Гран-при до Рамадана — этот вопрос был готов решить Бибулатов. Но Бибулатов получил травму. Бибулатов — это человек, который с боев снимается в крайнем случае. У него все поражения были из-за того, что он с травмами выходил. У него рука была сломана, он бить не мог и снялся.

И Каргинов сказал: «О, как раз хорошо. Я тоже травму получил, для меня это тоже хорошо». С его менеджером общение шло, я сейчас даже уточнил этот момент. Чтобы Гран-при не задерживать, мы ему предложили Жозиеля Сильву (тоже в рамках Гран-при — прим. «СЭ»), и он его принял. Соответственно, в этот момент они должны понимать, что если они принимают другого соперника, они переходят в следующую часть сетки. Потому что у нас сетки так распределены, что в одной половине чемпион и претендент, и в следующей — претендент. Бибулатов был первым претендентом на титул, он первый номер рейтинга. После потери титула он выиграл один бой, и он — следующий претендент, он будет в сетке с чемпионом. У Каргинова был шанс дождаться Бибулатова, провести этот бой не в апреле, а в июле-августе, или же подраться с другим. Он выбрал подраться с другим — какие претензии к лиге?

Эту сетку закинули неправильно. У нас уже два-три месяца на наших рабочих ноутбуках стоит сетка, где Бибулатов выходит на чемпиона, это было изначально понятно. Просто ребята периодически ошибаются и предварительно выложили. Это не единственная ошибка, в последнее время их было много, но это одна из ошибок. Поэтому я не пойму, какие претензии у Каргинова к лиге. Кого берегут, от кого берегут... Он считает, что Бибулатов готов драться с победителем пары Керимов — Борисов, но боится Каргинова? В чем логика? Чемпион, Борисов, и один из сильнейших бойцов этого дивизиона, Керимов, Бибулатов не боится их, но его берегут от Каргинова. При всем уважении к Махарбеку, мне кажется, он себя немного переоценивает. Или, по крайней мере, переоценивает свой статус и отношение к нему остальных бойцов.

Бибулатов был готов с ним драться, но травма вмешалась, и у самого Каргинова была травма, и, соответственно, он ждать не хотел. К нам какие вопросы? К Бибулатову какие вопросы? К чему этот сыр-бор? Мы его менеджеру это тоже объяснили, мы ему все сказали. Или он пытается раскрутить их будущий бой, который только в финале может состояться, или у него так глубоко обида засела... Я не пойму, что с ним происходит. Это человек, который берет бои, которые ему дают. Лига выполняет условия: выплачивает гонорары, дает периодически бои по контракту. Каргинову остается принимать эти бои или не принимать. Не принимает — простаивает, принимает — дерется, зарабатывает деньги. Это довольно-таки понятные отношения лиги и бойца. Лига идет понятным и выгодным для нее путем. Каргинов не решает, как нам сетки выстраивать, мы сами это решаем, потому что нам виднее.

В том же дивизионе 57 кг, соседний вес, у нас был чемпионский бой в первом же поединке, как и в других весовых категориях, практически во всех, где у нас получилось выстроить понятную нам схему. Где-то были исключения, но их меньшинство. Букуев защищал пояс против Гаджиева и в их же половине сетки находится следующий претендент, Азам Гафоров, который дерется как раз с Асатряном.

В 61 кг у нас Борисов дрался с Керимовым и в их же сетке находится первый номер рейтинга, следующий претендент Магомед Бибулатов. В 66 кг Алихан Сулейманов дерется с Исламом Омаровым и в их же сетке находился бы Магомедрасул Хасбулаев, но он выбыл, соответственно, в их сетке находится Алексей Полпудников, который идет на серии из пяти побед подряд. В 77 кг у нас есть Слипенко против Гаджидаудова и в их же сетке — следующий претендент, Альберт Туменов. И так практически во всех весах. Я не пойму, какие претензии у Махарбека. Он себя считает первым номером или первым претендентом? Пусть глянет рейтинги, посмотрит и он поймет логику.

То, что ребята выставили, — да, это ввело в заблуждение кого-то. Лига бережет своего — что значит своего? Каргинов хоть раз почувствовал, что он не свой в этой лиге? Он хоть раз чувствовал, что его под танки бросили? Или ему гонорар не выдали? Или лишили чего-то? Мы терпеливо ждали, когда у него травмы были, давали ему бои, которые он брал, когда готов был драться. Все нормально идет — зачем драматизировать и накручивать себя? Это простая ситуация, где он не понял, его менеджеру давно все сказано, он понимает все, но вот боец что-то протестует.

Лучше ему сконцентрироваться на том, чтобы драться в Гран-при и пройти победителя пары Байдулаев — Мусакаев. Это очень тяжелая задача. Если выйдет в финал и если Бибулатов пройдет Циптаури, а потом Борисова, в финале этот поединок состоится. Лига не обязана ему давать те бои, которые он называет. Ни ему, ни Бибулатову, ни кому-либо другому. Если считаем нужным, даем. Принимая другого соперника, он должен понимать, что попадает в другую половину сетки, мы миллион раз об этом говорили, что претенденты против чемпионов и следующие претенденты в каждом весе будут в одной стороне сетки за редким исключением, когда у нас этого не получится сделать ввиду каких-то непонятных обстоятельств».

На счету Каргинова 17 побед и 3 поражения в ММА (7-3 в АСВ/АСА). В четвертьфинале Гран-при он победил раздельным решением судей бразильца Жозиеля Сильву. Поединок между Бибулатовым и Циптаури пройдет 11 августа, а между Байдулаевым и Мусакаевым — 21 июля.