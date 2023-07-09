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Сегодня, 21:33

Зулузиньо бросил вызов охраннику Моргенштерна

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Азиз Нуриллаев
Азиз Нуриллаев.
Фото Соцсети

Бразильский тяжеловес Зулузиньо обратился к охраннику рэпера Моргенштерна (признан иностранным агентом на территории РФ. — Прим. «СЭ») Азизу Нуриллаеву, который недавно начал карьеру бойца.

«Эй, молодой! — написал Зулузиньо в соцсетях. — Прошел уже год, где же ты? Зулу скоро полетит в Россию тебя искать, где же ты? Мага (Зулузиньо отметил бойца Магомеда Сулумова — прим. «СЭ»), скажи другу, чтобы не прятался. А тебе самому удачи, болею за тебя!»

Ранее Азиз Нуриллаев провел два боя по правилам бокса, победив Егор Блашкевича и Брюса Хлебникова.

ММА
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