Чимаев не может договориться о бое против Усмана
Боец UFC Хамзат Чимаев не может договориться о поединке против американца Камару Усмана.
«Пока не можем договориться об этом бое. Посмотрим, что будет дальше. Вариантов соперников не так много», — приводит ТАСС слова представителя бойца.
Ранее сообщалось, что поединок может пройти в октябре в рамках турнира UFC в Абу-Даби. Однако Усман намекнул, что его бой с Чимаевым не состоится.
В активе Чимаева 12 побед и ни одного поражения в ММА. На счету Усмана 20 побед и 3 поражения.
Источник: https://tass.ru/sport/18232283
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