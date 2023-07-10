Чимаев не может договориться о бое против Усмана

Боец UFC Хамзат Чимаев не может договориться о поединке против американца Камару Усмана.

«Пока не можем договориться об этом бое. Посмотрим, что будет дальше. Вариантов соперников не так много», — приводит ТАСС слова представителя бойца.

Ранее сообщалось, что поединок может пройти в октябре в рамках турнира UFC в Абу-Даби. Однако Усман намекнул, что его бой с Чимаевым не состоится.

В активе Чимаева 12 побед и ни одного поражения в ММА. На счету Усмана 20 побед и 3 поражения.