Вице-премьер Чеченской республики по силовому блоку прокомментировал слова Кадырова о Хабибе

Вице-премьер Чеченской республики по силовому блоку Абузайд Висмурадов прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о российском бойце Хабибе Нурмагомедове.

Ранее президент Чечни назвал экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова «проектом американского промоушена».

«Во время прямого эфира моего дорогого брата, Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова несколько недалеких «экспертов», ничего не смыслящих в ММА, начали писать комментарии что «Хабиб Нурмагомедов порвал всех в UFC и сделал бы то же самое в клубе «Ахмат». Это очень провокационное, странное и крайне спорное заявление.

Мы уважаем достижения нашего брата Хабиба, но если уж мы начали об этом говорить, то надо понимать что он чемпион одной, хоть и очень популярной, лиги. А бойцовских лиг в мире множество. Надо учитывать, что АСА сегодня одна из самых продвинутых, мощных и конкурентоспособных лиг на планете, входящая в топ-3 мирового рейтинга и ничем не уступающая UFC.

ACA проводит масштабные турниры с сильными кардами. У нее выдающиеся тренера и прославленные чемпионы, которые заслужили свои пояса, показав в октагоне феноменальные способности.

К примеру, Абубакар Вагаев тоже непобежденный. Он влегкую отквитал три поражения, в противостоянии с мощными соперниками, стал чемпионом лиги и готов выйти на бой с любым противником в мире.

В ACA много спортсменов из разных стран и разных национальностей. За клуб выступают и такие бойцы из Дагестана, как Шамиль Завуров, Магомедрасул Хасбулаев, Саид Нурмагомедов и многие другие. Сегодня Рамзан Ахматович так же, как и для местных спортсменов, создал для них лучшие условия. Но вместо того, чтобы порадоваться нашему братству, некоторые глупцы пытаются устраивать откровенные провокации.

Во время эфира Рамзан Ахматович сказал, что Хабиб — проект UFC, и это действительно так! Если промоушн делает на спортсмена ставку, продвигает в рейтинге и в медиапространстве и многое другое, то это означает, что он является их проектом. Ни для кого не секрет, что это обычная практика, и не совсем понятно, что в этом обидного. Это никак не умаляет таланта и заслуг Хабиба!" — написал Висмурадов в Instagram.