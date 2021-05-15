Вице-президент ACA Асланбек Бадаев поделился мнением о высказывании главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в адрес прославленного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Он назвал бойца «проектом американского промоушена».

«И в этом нет ничего плохого. Хабиб действительно как и любой другой боец организации является проектом промоушена. Потому что на него делается ставка.

Почему «проект»? Потому что в UFC Хабиб вышел на другой уровень популярности. Особенно после победы над Конором Макгрегором. И поэтому к нему было особое отношение.

Пример. Когда Хабиб защитил пояс в бою с Дастином Порье, но потом не смог прилететь на бой против Тони Фергюсона, его не стали лишать чемпионства. В аналогичной ситуации Фергюсона лишили пояса (пусть и временного чемпиона). В одинаковых ситуациях мы видим, что к Хабибу особое отношение. Потому что организация делает на него ставку.

В том, что Рамзан Ахматович называет его «проектом UFC», нет ничего плохого. Это не умоляет его достижений. Напротив, он наш брат, мы за него болели", — сказал Бадаев в Instagram.