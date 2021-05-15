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UFC 262, Тони Фергюсон — Бенеил Дариуш: видеотрансляция боя

23:00
Тони Фергюсон — Бенеил Дариуш.
Тони Фергюсон — Бенеил Дариуш.
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В ночь на 16 мая в Хьюстоне (США) в со-главном бою UFC 262 американец Тони Фергюсон встретится с американским легковесом с ассирийскими корнями Бенеилом Дариушем.

37-летний Фергюсон (25-5) в своем последнем бою проиграл бразильцу Чарльзу Оливейре единогласным решением судей в декабре 2020 года. 32-летний Дариуш (20-4-1) имеет серию из шести побед. В феврале он раздельным решением судей победил бразильца Диего Феррейру.

Турнир в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало — после 05:00 мск.

Видеотрансляция боя Тони Фергюсон — Бенеил Дариуш

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